Jak je důležité číst si složení
Jak jsem si četla složení šampónů.
V drogerii jsme byly tři prodavačky. Každá dostala přidělený úsek a bylo jejím úkolem, aby byl v pořádku. Zároveň jste se automaticky museli stát odborníkem na dané výrobky. Musím ale říct, že volba proběhla dost zvláštně. Nemohla jsem vyfasovat úklidovou uličku, protože jsem byla moc „mladá“ a o úklidu jsem prý mohla věděla leda kulový.
Tak jsem slízla šampony, laky, tužidla a mýdla, zřejmě proto, že jsem měla vlasy do pasu (jen tak pro radost). Ve volných chvílích jsem pročítala složení různých značek a narazila jsem na dva šampony, co slibovaly odstranění žlutých tónů z šedivých/platinových vlasů. Jeden stál 59,- druhý 99,-.
Jako šprťoun jsem si je vzala na kasu a ve volných chvílích pročítala složení, kde jsem se teda dopátrala pravdy.
Když pak přišel holohlavý pán a ptal se, jaký je v šamponech rozdíl, podala jsem mu přednášku, že by mě můj učitel chemie od zkoušky nevyrazil.
Celou dobu jsem přemýšlela, proč se člověk bez vlasů tak moc zajímá o šampony. Vzápětí přišlo rozuzlení. Pána jsem nabádala ke koupi dražšího (ne, fakt jsem z toho neměla žádnou extra provizi, ale to si řeknem jindy) a ještě jsem dodala, že šampony jsou oba ostře fialové, většinu lidí to totiž poleká. Pán se usmál, vytáhl kartičku a řekl, že je z firmy, která nabízí ten dražší a že v životě neslyšel takhle vyčerpávající odpověď. Dmula jsem se pýchou a když za pár dní přišla jedna babča, měla jsem co dělat, abych jí nezahltila chemickými názvoslovími.
Chci šampon pro dědu.
A jaký má děda vlasy?
Ty, co ještě má, má šedivý a zažloutlý.
Tak tady máme šampon na šedivý vlasy, akorát se nelekejte je intenzivně fialovej.
Chichi. Děkuju že jste mi to řekla. To já mu to nepovim, se pak ve sprše po***e.
Zuzana Kissová
Je to jen na rok
Jako spousta absolventů jsem i já po škole zakotvila v úplně jiné profesi, než jsem vystudovala, ale rozhodla jsem si ten rok v drogerii nějak užít.
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