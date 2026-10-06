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Jak je důležité číst si složení

Zuzana Kissová
Jako spousta absolventů jsem i já po škole zakotvila v úplně jiné profesi, než jsem vystudovala, ale rozhodla jsem si ten rok v drogerii nějak užít.

Jak jsem si četla složení šampónů.

V drogerii jsme byly tři prodavačky. Každá dostala přidělený úsek a bylo jejím úkolem, aby byl v pořádku. Zároveň jste se automaticky museli stát odborníkem na dané výrobky. Musím ale říct, že volba proběhla dost zvláštně. Nemohla jsem vyfasovat úklidovou uličku, protože jsem byla moc „mladá“ a o úklidu jsem prý mohla věděla leda kulový.

Tak jsem slízla šampony, laky, tužidla a mýdla, zřejmě proto, že jsem měla vlasy do pasu (jen tak pro radost). Ve volných chvílích jsem pročítala složení různých značek a narazila jsem na dva šampony, co slibovaly odstranění žlutých tónů z šedivých/platinových vlasů. Jeden stál 59,- druhý 99,-.

Jako šprťoun jsem si je vzala na kasu a ve volných chvílích pročítala složení, kde jsem se teda dopátrala pravdy.

Když pak přišel holohlavý pán a ptal se, jaký je v šamponech rozdíl, podala jsem mu přednášku, že by mě můj učitel chemie od zkoušky nevyrazil.

Celou dobu jsem přemýšlela, proč se člověk bez vlasů tak moc zajímá o šampony. Vzápětí přišlo rozuzlení. Pána jsem nabádala ke koupi dražšího (ne, fakt jsem z toho neměla žádnou extra provizi, ale to si řeknem jindy) a ještě jsem dodala, že šampony jsou oba ostře fialové, většinu lidí to totiž poleká. Pán se usmál, vytáhl kartičku a řekl, že je z firmy, která nabízí ten dražší a že v životě neslyšel takhle vyčerpávající odpověď. Dmula jsem se pýchou a když za pár dní přišla jedna babča, měla jsem co dělat, abych jí nezahltila chemickými názvoslovími.

Chci šampon pro dědu.

A jaký má děda vlasy?

Ty, co ještě má, má šedivý a zažloutlý.

Tak tady máme šampon na šedivý vlasy, akorát se nelekejte je intenzivně fialovej.

Chichi. Děkuju že jste mi to řekla. To já mu to nepovim, se pak ve sprše po***e.

Autor: Zuzana Kissová | úterý 6.10.2026 15:00 | karma článku: 3,83 | přečteno: 51x
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Zuzana Kissová

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  • Celková karma 13,14
  • Průměrná čtenost 234x
Neponaučitelná, teď zrovna učitelka a zlatnice. Která prochází životem tak, že se přátelé lámou smíchy v pase.

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