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Fialový muž a duševní zhroucení

Zuzana Kissová
Kdo by chtěl znát začátek mého příběhu se zákazníkem, který se stal nejoblíbenějším tématem mých přátel, koukněte do mého prvního článku

Zřejmě nějakým zvrhlým způsobem toho „fialovýho“ pána přitahuju do krámu.

Bavíme se s kolegyní o tom, jaký jsme potkaly kdy nejbláznivější lidi a v tom vidim fialováka, jak dobržďuje na kole u krámu.

Kolegyně se jen otočí a začne se klepat smíchy.

Muž vtrhne dovnitř. Pohledem mine kolegyni a zapíchne oči do mě.

Máte fialovou barvu na vlasy a Tyde?

(řikám si, že asi někdo začal znova točit Ptákoviny)

Máme.

Já mam totiž zákaznickou kartu, huláká na mě.

Jistě.

Takže ta barva, vydrží to dlouho?

(začínám myslet na útěk do skladu)

A krém na tělo?

Taky máme.

Je to česká značka?

Ne. Garnier je francouzská.

FAKT? Fakt francouzská? To sou věci!!! A TYDE? TYDE máte?

Jo, máme.

Já se pro něj koncem měsíce stavim, jo? A pro ten krém. Tak francouzskej řikáte, hm hm hm.

Nakonec si chlápek trochu zažertoval s fotobuňkou protože se neustále zastavoval a vracel zpět do krámu. Nebohá fotobuňka twistovala jak šílená a nakonec ho přiskřípla.

Lapen mezi dveřmi stihl ještě vykřiknout:

Tak francouzská říkate, jo?

Za pár týdnů

Vletěl do krámu, kde bylo 30 stupňů (z ulice na který bylo asi 40). V montérkách laškovně rozepnutejch přes břicho a zpocenej jak pes.

Máte fialovou barvu na vlasy?

No, máme.

A to mejdlo?

Všechno máme.

Toho mejdla máte i jiný příchutě?

Jo. (ježišimarja, snad ho nechce pít)

Já chci ale hlavně tu fialovou barvu na vlasy.

Čim dýl hovoříme, tim víc cejtim neuvěřitelnej odér, zatuchlejch montérek, nemytýho člověka a bůh ví, čeho ještě. Lapám po dechu.

Ukážete mi zase ty barvy? (syčák, ví moc dobře kde jsou)

Je z toho fialová hlava? A kolik stojí ta barva?

je a stojí 140

A štětec?

20

Takže ve výsledku kolik?

začnu se strašně smát, protože jsem tak přehřátá, že už nemůžu spočítat a je mi bědně.

Prskám smíchy a opřu se na vteřinku o regál. Když se konečně ovládnu ozve se pán:

Tak slečno, můžu pokračovat?

Podívám se do těch jeho obrovskejch modrejch očí a snažím se vnímat a pokud možno se nadechuju na druhou stranu od pána. On si to ale vykládá, špatně a kdykoli se otočim abych se nadechla, skočí přesně do toho sektoru a ještě blíž než předtím. Řekne, co potřebuje a já mu pro to prchám druhou uličkou, pán ale prchá za mnou a volá

Počkejte já ještě nedomluvil!

Autor: Zuzana Kissová | středa 14.10.2026 11:40 | karma článku: 0 | přečteno: 46x
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Zuzana Kissová

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Neponaučitelná, teď zrovna učitelka a zlatnice. Která prochází životem tak, že se přátelé lámou smíchy v pase.

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