Fialový muž a duševní zhroucení
Zřejmě nějakým zvrhlým způsobem toho „fialovýho“ pána přitahuju do krámu.
Bavíme se s kolegyní o tom, jaký jsme potkaly kdy nejbláznivější lidi a v tom vidim fialováka, jak dobržďuje na kole u krámu.
Kolegyně se jen otočí a začne se klepat smíchy.
Muž vtrhne dovnitř. Pohledem mine kolegyni a zapíchne oči do mě.
Máte fialovou barvu na vlasy a Tyde?
(řikám si, že asi někdo začal znova točit Ptákoviny)
Máme.
Já mam totiž zákaznickou kartu, huláká na mě.
Jistě.
Takže ta barva, vydrží to dlouho?
(začínám myslet na útěk do skladu)
A krém na tělo?
Taky máme.
Je to česká značka?
Ne. Garnier je francouzská.
FAKT? Fakt francouzská? To sou věci!!! A TYDE? TYDE máte?
Jo, máme.
Já se pro něj koncem měsíce stavim, jo? A pro ten krém. Tak francouzskej řikáte, hm hm hm.
Nakonec si chlápek trochu zažertoval s fotobuňkou protože se neustále zastavoval a vracel zpět do krámu. Nebohá fotobuňka twistovala jak šílená a nakonec ho přiskřípla.
Lapen mezi dveřmi stihl ještě vykřiknout:
Tak francouzská říkate, jo?
Za pár týdnů
Vletěl do krámu, kde bylo 30 stupňů (z ulice na který bylo asi 40). V montérkách laškovně rozepnutejch přes břicho a zpocenej jak pes.
Máte fialovou barvu na vlasy?
No, máme.
A to mejdlo?
Všechno máme.
Toho mejdla máte i jiný příchutě?
Jo. (ježišimarja, snad ho nechce pít)
Já chci ale hlavně tu fialovou barvu na vlasy.
Čim dýl hovoříme, tim víc cejtim neuvěřitelnej odér, zatuchlejch montérek, nemytýho člověka a bůh ví, čeho ještě. Lapám po dechu.
Ukážete mi zase ty barvy? (syčák, ví moc dobře kde jsou)
Je z toho fialová hlava? A kolik stojí ta barva?
je a stojí 140
A štětec?
20
Takže ve výsledku kolik?
začnu se strašně smát, protože jsem tak přehřátá, že už nemůžu spočítat a je mi bědně.
Prskám smíchy a opřu se na vteřinku o regál. Když se konečně ovládnu ozve se pán:
Tak slečno, můžu pokračovat?
Podívám se do těch jeho obrovskejch modrejch očí a snažím se vnímat a pokud možno se nadechuju na druhou stranu od pána. On si to ale vykládá, špatně a kdykoli se otočim abych se nadechla, skočí přesně do toho sektoru a ještě blíž než předtím. Řekne, co potřebuje a já mu pro to prchám druhou uličkou, pán ale prchá za mnou a volá
Počkejte já ještě nedomluvil!
Zuzana Kissová
Vítejte v drogérii v Delfách
Zákazník má vždycky pravdu, ale jen do té doby, dokud si nepoplete názvy a vy se musíte naladit na jeho frekvenci a uhodnout, co vlastně chce.
Zuzana Kissová
Jak jsem nešla volit
Když jsem byla mladší, trpěla jsem různými pocity ohledně svého volebního hlasu a odmítla jsem se účastnit komunálních voleb. Tato černá skvrna na jménu mé rodiny mě bude pronásledovat do nejdelší volební smrti.
Zuzana Kissová
Zloději a Ayrton Senna
Když jsem po škole zakotvila na rok v drogérii, byla to opravdu škola života. Ale rozhodla jsem se, že to zvládnu nejlíp, jak budu umět.
Zuzana Kissová
Jak je důležité číst si složení
Jako spousta absolventů jsem i já po škole zakotvila v úplně jiné profesi, než jsem vystudovala, ale rozhodla jsem si ten rok v drogerii nějak užít.
Zuzana Kissová
Je to jen na rok
Jako spousta absolventů jsem i já po škole zakotvila v úplně jiné profesi, než jsem vystudovala, ale rozhodla jsem si ten rok v drogerii nějak užít.
|Další články autora
Zemřel Jiří Štěpnička. Hrál v Národním i Gottwalda, namluvil Forda či Douglase
Filmový a divadelní herec Jiří Štěpnička zemřel ve věku 79 let. Dlouholetý člen Národního divadla...
Sloní zadek není diagnóza. Proč s ním můžete chodit a vůbec netušit, že ho máte?
Není to diagnóza postavy ani módní trend. Sloní zadek je poněkud nelichotivé označení pro situaci,...
Volby 2026 skončily, začíná sčítání hlasů. Kde sledovat výsledky online a kdy budou známé?
Volební místnosti se v sobotu 10. října ve 14 hodin uzavřely. Komunální a senátní volby 2026...
Výsledky voleb v Praze: Hnutí STAN vyhrálo volby do pražského magistrátu. Senátory čeká 2. kolo
Volební místnosti se v sobotu po 14. hodině uzavřely. Pražané tak rozhodli o budoucím vedení...
Žvýkačky u pokladny už nestačí. Obchody kvůli samoobslužným pokladnám mění strategii
Znáte to: stojíte u pokladny a na poslední chvíli hodíte do košíku balíček žvýkaček nebo...
Mimino zabiju nůžkami, tebe nožem. Mladík děsil celou rodinu, stíhá ho policie
Muž z Teplic skončil ve vazbě kvůli opakovaným výhrůžkám rodinným příslušníkům. Podle policie své...
Z velkých radnic v Karlovarském kraji ANO obhájí jednu, jinde míří do opozice
V Mariánských Lázních a v Aši, kde volby vyhrálo ANO a kde zástupci tohoto hnutí dosud vedli...
Odvolaný humpolecký starosta nečeká, že se vrátí do vedení města
Bývalý humpolecký starosta Petr Machek (HumpolecGO!), kterého zastupitelstvo odvolalo šest týdnů...
Ledňáček s tělem automobilu, náčelník Havel. Expozice na Výstavišti se „dotýká nebe“
Ledňáček s tělem automobilu, zlaté sošky Papuánců a náčelník Václav Havel. Zvláštní a až gigantické...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 8
- Celková karma 13,74
- Průměrná čtenost 447x