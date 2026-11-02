Divoké rozptýlení mé tety
Myslím si, že máme příjemně početnou rodinu. Všichni se známe, vídáme a je nám spolu prima. Zvláštní kapitolou jsou ale příbuzní, které jsem nepoznala, ale slyšela jsem o nich během života tolik historek, že mi utkvěli v paměti. Jednou z postav je Teta Srala.
Dále zmiňovaná už jen jako Teta S 😊
Teta S dělala kdysi ve školce a když po letech potkávala své dospělé žáčky, oslovovala je tak, že by Komenský plakal.
Tak jak se máš, ty sralo?
Mnohdy přidala i nepříjemnou školkovou znečištěnou příhodu daného člověka. Nutno podotknout, že tyto šílené rozhovory probíhaly u vstupu do kina kde Teta S dělala v důchodu biletářku. A i když jsme se za jejího života nemohly poznat, jednoho dne došlo k našemu velmi těsnému setkání. A ne, nejsem duchař. Kdysi jsme měli laskavý, poklidný a soucitný zážitek, když jsme nechali na loučce rozptýlit mou babičku a její rodiče. A když se za rok ozvali ze správy hřbitova, že babička platila ještě jeden hrob, kterému končí „předplatné“, rozhodli jsme se, že necháme rozptýlit i pro nás téměř neznámé příbuzné. Že šlo o Tetu S a jejího muže vás už asi napadlo.
Předchozí rozptyl babičky byl velmi pokojný, pán měl bílé rukavice a důstojně posečkal mezi jednotlivými úkony.
Rozptyl číslo II. byl divoký a do nejdelší smrti na něj nezapomenu. Po příchodu mi zřízenec vrazil do ruky urnu a řekl, že bude vsyp, ne rozptyl, páč v době úmrtí osob ještě nebyla kremace a nějakej ten kremační mlýnek. Nechal nás přistoupit k vsypovým jamkám a dost nepromyšleně vysypal obsah urny do úzké jamky. (Předchozí pán to dělal lopatkou a věděl moc dobře proč.)
Popel manžela Tety S vytvořil oblak, který nám ani nestihl sednout na boty a už ho přemohl mnohem větší oblak č.2 z popela a kostí Tety S. Když jsem si všimla, že pan zřízenec nemá ani rukavice, polil mě studený pot. Ne z doteku smrti, ale z doteku pána, protože mi bylo jasné, že nám, až skončí tohle číslo, bude podávat ruku. Teta S mezitím vířila vzduchem, protože se k tomu všemu ještě zvedl vítr. A jak to je u mě zvykem z celé té šílenosti jsem dostala záchvat smíchu.
Snažila jsem se smích potlačit tím, že jsem začala fingovaně kašlat, což si zřízenec vysvětlil tak, že nedodržuji pietní mód a naštvaně na mě házel obličeje, když dosypával obsah urny do jamky. Moje maminka byla celou dobu nejblíž vsypu a myslím, že trhla rekord v zadržení dechu a v popelavosti ve tváři. Když pán vystoupil z oblaku prachu, opravdu nám podal každému Tetu S, totiž vlastně ruku. Pak si otřel dlaně do kalhot a odešel s prázdnými urnami do kanceláře. A to byla poslední škodolibost, kterou má příbuzná někomu provedla.
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