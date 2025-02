Vizuální upozornění pro neslyšící řidiče

Neslyšící řidiči nemohou spoléhat na sluchová varování, což může vést k nehodám. Řešením by mohlo být světelné upozornění reagující na sirény a další dopravní zvuky. Jak by takový systém fungoval a kdo ho vyrobí?

Osoby s postižením sluchu řídící motorové vozidlo musí velmi bedlivě sledovat provoz – neustále být ve střehu, koukat do zpětných zrcátek atd. Avšak pokud nic „výstražného“ nevidí, může snadno dojít k dopravní nehodě. A nemusí to být přímo nehoda, jejíž účastníky se stanou, ale i nehoda, kterou nechtěně zapříčiní.

Příklad:

Sluchově postižená osoba přijíždí na křižovatku. Na semaforu má zelenou (nebo má přednost), ve zpětných zrcátkách nevidí nic varovného – jede dál a to např. 50 km/hod. Jenže na červenou (či z vedlejší silnice) přijíždí houkající sanita, jejíž majáček nevidí, ač je blízko, protože je za rohem domu či za většími auty a dojde k nehodě.

Kráťovo světelné upozornění pro řidiče – jednodušší (pouze sirény – sanity, hasiči atd.)

Sirény houkají v určeném frekvenčním rozsahu a toho lze využít. Krabička napájená baterií (bateriemi) AA (tužkové) s LED diodami, které se rozblikají při zvuku ve frekvenčním pásmu sirén. Mohla by být připevněna na palubní desku vozidla suchým zipem, a řidič s postižením sluchu by tak viděl, že se něco děje (asi houká siréna – může to být i například sbíjecí kladivo v blízkosti) a minimálně by zvýšil pozornost.

Kráťovo světelné upozornění pro řidiče – složitější (podle frekvence rozlišuje sirény, auta, tramvaje, vlaky – samozřejmě přibližně)

Protože i jiná vozidla vydávají zvuková upozornění, která neslyšící nemůže vnímat. Možná by šlo těchto frekvencí využít k určitému rozlišení, o jaký zvuk se jedná. Například houkání vlaku v blízkosti nechráněného železničního přejezdu, který není vidět, by byl velký pomocníček. Také zatroubení nákladního či osobního auta a zacinkání tramvaje jsou pro tato vozidla typické zvuky. Diody by mohly mít například tři různé barvy. Možná by stačilo rozlišovat hluboký tón (nákladní vozidlo, vlak atd.), vysoký tón (osobní automobil, motorka atd.) a sirénu (sanita, hasiči atd.)

Samozřejmě úplný komfort by byl, kdyby to výrobce automobilu přímo zabudoval do palubní desky.

Teď už jen najít výrobce. To však neumím.

——–

Ladislav Kratochvíl

ohluchlý ve 40 letech