Titulky naživo: Brýle usnadní komunikaci při sluchovém postižení

Chytré brýle vhodné pro lidi s postižením sluchu překládají a titulkují řeč v reálném čase. Díky nastavitelnému zobrazení textu řeší potíže se zaostřováním a svým vzhledem připomínají běžné brýle.

Byl jsem upozorněn na recenzi druhé generace chytrých brýlí s umělou inteligencí G1 od Petra Máry (KONEC jazykové bariéry! Brýle budoucnosti, které překládají v REÁLNÉM ČASE) a jsem z nich nadšen, protože dělají to, co si od brýlí s AI představuji. Hlavně jsou vhodné pro lidi s postižením sluchu.

Zobrazování textu v brýlích je totiž možná pro lidi do +-30 let. Klíčovou roli přitom hraje akomodace oka (schopnost přeostřování na krátkou a větší vzdálenost), která vlivem věku klesá.

Já chytré brýle s textem testoval, když mi bylo asi 50 let a buď jsem viděl mluvčího na konferenci (asi 8 m) a neviděl text, nebo viděl text a nezaostřil prezentaci vedle mluvčího.

Mnohem lepší by sice byl hologram nad hlavou toho, kdo mluví.

https://blog.idnes.cz/ztlumeno/hologramove-ucho-pro-osoby-s-postizenim-sluchu.Bg17080486

ale už i technologie pokročily a zrovna toto je jinak, než to bylo. Každopádně bych se nechtěl s někým bavit a mít brýle, které by vypadaly jako lyžařské (tak vypadaly první modely) a ne jako dioptrické.

Brýle G1 a přizpůsobení pro osoby se sluchovým postižením

Fungují jako titulkovací systém.

Pomáhají neslyšícím porozumět mluvené řeči.

Možnost kombinace s naslouchátky.

Akomodace oka – možnost oddálení textu pro lepší zaostřování a čitelnost

Uživatel si může upravit vzdálenost titulků pro lepší čitelnost.

Eliminace nutnosti přepínat fokus mezi titulky a osobou se kterou se uživatel brýlí baví.

Přizpůsobení dioptrickým potřebám – vhodné i pro lidi s brýlemi.

Kompletní seznam funkcí AR brýlí G1

Brýle G1 nejsou jen překladač, ale pokročilé zařízení využívající rozšířenou realitu (AR), které zlepšuje komunikaci, usnadňuje čtení a umožňuje interaktivní práci s textem.

Okamžitý překlad v reálném čase

Brýle dokážou překládat mluvenou řeč a zobrazovat titulky přímo v zorném poli uživatele.

Funguje pro více než desítku světových jazyků.

Možnost přepínání jazyků přímo v nastavení.

Offline režim – některé překlady fungují i bez internetu.

Ukládání přepisů a záznamu konverzace

Ukládání celých rozhovorů pro pozdější přečtení.

Možnost exportu do mobilní aplikace nebo počítače.

Historie přepisů – uživatel se může kdykoliv vrátit k tomu, co bylo řečeno.

Mobilní aplikace pro správu nastavení

Propojení s telefonem pro snadnější ovládání a správu funkcí.

Možnost změny vzhledu titulků – velikost, styl, barva písma.

Synchronizace s cloudem – uložené texty dostupné z více zařízení.

Hlasové ovládání

Možnost ovládat brýle hlasem.

Hands-free ovládání bez nutnosti používat mobilní aplikaci.

Pokročilé potlačení šumu

Citlivé mikrofony odfiltrují okolní hluk.

Zlepšení přesnosti překladu v hlučném prostředí.

Možnost vypnutí AR titulků a používání jako běžných brýlí

Lze deaktivovat funkci překladů a používat je jako běžné brýle.

Elegantní design, který působí jako klasické brýle.

Možnost propojení s chytrými zařízeními

Brýle lze propojit s chytrými hodinkami nebo počítačem.

Synchronizace s hlasovými asistenty (Google Assistant, Siri).

Možnost rozšíření funkcí přes aktualizace

Výrobce plánuje nové jazyky a lepší přesnost překladu.

Otevřená platforma – podpora dalších aplikací do budoucna.

Autor článku: Ladislav Kratochvíl s využitím ChatGPT,

zcela ohluchlý hudebník ve svých 40 letech, v roce 2003.