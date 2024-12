Televizní vysílání, skryté titulky a tlumočník znakového jazyka

Tlumočník znakového jazyka v televizním vysílání pomáhá neslyšícím, ale vždy se zobrazuje všem divákům bez možnosti vypnutí. Tento stav nebere ohled na většinu diváků, kteří toto tlumočení češtiny do znakového jazyka nepotřebují.

Je to moc pěkné, že televizní společnosti zpřístupňují své pořady lidem s postižením sluchu.

Jedním z problémů, však je, neustálá přítomnost tlumočníka znakového jazyka na obrazovce, pokud je pořad tlumočen. Tlumočník často zakrývá části obrazovky nebo nápisy důležité pro všechny diváky. Na rozdíl od skrytých titulků, které si divák může zapnout (standardně jsou vypnuty), je tlumočník na obrazovce standardně bez jeho vyvolání, vypnout nejde a jeho pohyby jsou rušivé.

Pro diváky, kteří nevyužívají skryté titulky, nemusí být přítomnost tlumočníka vždy rušivá. Avšak pro ty, kteří čtou titulky, může být situace jiná. Neustálý pohyb tlumočníka v blízkosti čteného textu lze přirovnat k tomu, jako kdyby se vám při čtení knihy kolem textu neustále pohybovala moucha. Nebo jako pohyblivá reklama vedle článku na internetu – odvádí to pozornost od čtení.

–začátek malé osvěty–

Slyšící diváci často používají titulky v prostředí, kde je hluk, například v letištní hale, nebo naopak v situaci, kdy musí být zachováno ticho a zvuk televizoru nebo videa je vypnutý. Například v čekárně u lékaře, ale i v malém bytě, pokud nemají být další osoby zvukem z televizoru rušeny. Někdo používá titulky při sledování videa během jízdy hromadnou dopravou. Titulky jsou však užitečné i pro ty, kteří nejsou zdatní v daném jazyce a porovnávají jeho mluvenou a psanou formu.

Článek BBC z roku 2006 informuje o průzkumu mediálního regulátora Ofcom, který zjistil, že ze 7,5 milionu lidí, kteří používají televizní titulky, 6 milionů nemá poruchu sluchu.

–/konec malé osvěty–

Ideální řešení by bylo, kdyby tlumočník nebyl vnucován všem divákům, ale jeho přítomnost bylo možné zapnout či vypnout podle potřeby (například modrým tlačítkem na dálkovém ovladači). Stejně jako u skrytých titulků, které se zobrazí jen tehdy, když si je divák zvolí, by tato možnost umožnila sledovat pořady bez zbytečného rušení a zároveň zajistila plnou dostupnost obsahu pro ty, kteří tlumočníka potřebují.

Na případný argument, že to nejde, hned i odpovídám: „Lidstvo létá 60 let do vesmíru, na obrazovce vpravo dole, reklama vyskočit umí. Ale není ochota s tím něco dělat.“

Jak říkal pan Werich: „Kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod.“

Autor článku

Ladislav Kratochvíl

zcela ohluchlý ve svých 40 letech, v roce 2003,

bezbariérové titulky,