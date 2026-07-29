Sluchátka v dopravě jsou cestou k invaliditě i horším následkům
Tenkrát jsem si pustil Led Zeppelin „na plný koule“ a málem mě přejela tramvaj. Otřela se o mě ojí, protože jsem neslyšel zvonění. Tramvaj totiž neuhne. To mě ihned „vyléčilo“ z používání walkmana při pohybu po ulici.
Zajímal jsem se tedy o to, jaká pravidla pro používání sluchátek v dopravě platí a zda je vůbec třeba dovoleno řídit se sluchátky na uších. Člověk, kterému ve sluchátkách hraje hudba, totiž omezeně vnímá své okolí. Našel jsem tiskovou zprávu spolku „Jsem jedno ucho“, která mě zaujala:
Spolek Jsem jedno ucho varuje: Sluchátka na kolech a koloběžkách mohou stát život
S rostoucím počtem cyklistů a uživatelů elektrokoloběžek upozorňuje spolek Jsem jedno ucho na stále podceňované riziko používání sluchátek během jízdy. Hudba, podcasty nebo telefonní hovory mohou výrazně omezit schopnost vnímat okolní provoz a v kritických situacích rozhodují doslova vteřiny.
„Sluch je jedním z nejdůležitějších smyslů, který člověku umožňuje včas rozpoznat blížící se nebezpečí. Na silnici nestačí jen dobře vidět – je potřeba také dobře slyšet. Právě zvuk často upozorní na vozidlo, které ještě není v zorném poli,“ upozorňuje Veronika Širc, předsedkyně spolku Jsem jedno ucho.
V České republice není používání sluchátek při jízdě na kole nebo koloběžce výslovně zakázáno. Zákon však ukládá každému účastníkovi silničního provozu povinnost plně se věnovat řízení a sledovat situaci v provozu. Pokud sluchátka způsobí, že cyklista nebo jezdec na koloběžce přehlédne nebo přeslechne nebezpečí, mohou být významným faktorem při vzniku dopravní nehody.
V zahraničí jsou pravidla výrazně přísnější
Řada evropských států považuje používání sluchátek při jízdě za natolik rizikové, že jej zákon omezuje nebo zcela zakazuje.
Španělsko
Platí úplný zákaz používání sluchátek při jízdě na kole, za jeho porušení hrozí pokuta 200 eur.
Francie
Zakazuje jakákoli zařízení přenášející zvuk do uší řidičům i cyklistům, pokuta činí 135 eur. Přísná omezení platí také ve Švýcarsku.
Itálie, Portugalsko nebo Chorvatsko
Povolují používání pouze jednoho sluchátka, aby jedno ucho zůstalo volné pro vnímání okolního provozu. V některých státech USA platí obdobná pravidla.
Německo
Sluchátka nejsou zakázána, řidič či cyklista však musí vždy bezpečně slyšet houkačky, sirény i další varovné zvuky. Pokud hlasitý poslech přispěje k nehodě, může nést odpovědnost. Podobný přístup uplatňuje také Nizozemsko, zatímco v Japonsku jsou pravidla upravena regionálně a policie jejich dodržování důsledně kontroluje.
Slovensko
Na Slovensku nejsou sluchátka při jízdě na kole nebo koloběžce výslovně zakázána. Řidič se však musí plně věnovat řízení vozidla a sledovat situaci v silničním provozu. Pokud mu hlasitý poslech brání vnímat okolí, může tím porušit obecnou povinnost bezpečné jízdy.
Rakousko
Ani v Rakousku neplatí pro cyklisty jednoznačný zákaz používání sluchátek. Hudba však nesmí omezovat schopnost bezpečně ovládat kolo, vnímat provoz a reagovat na houkačky, sirény nebo jiné varovné signály. Pokud sluchátka přispějí ke vzniku nehody, může být cyklistovi přičteno spoluzavinění.
Polsko
Polské předpisy používání sluchátek při jízdě na kole výslovně nezakazují. Zakázáno je však používání telefonu, který musí cyklista během jízdy držet v ruce. Polské bezpečnostní orgány zároveň upozorňují, že hlasitá hudba nesmí jezdce odříznout od zvuků okolního provozu.
Maďarsko
Ani maďarská pravidla silničního provozu sluchátka výslovně nezmiňují. Každý řidič, včetně cyklisty, však musí být schopen vozidlo bezpečně ovládat a nesmí svým jednáním ohrožovat ostatní účastníky provozu. Z toho vyplývá, že rozhodující není samotné nasazení sluchátek, ale to, zda omezují pozornost a schopnost reagovat na dění na silnici.
Tragické nehody ukazují, že nejde o maličkost
České policejní statistiky i medializované případy opakovaně ukazují, že omezené vnímání okolí může mít tragické následky.
V Železném Brodě vstoupila nezletilá dívka se sluchátky do vozovky těsně před jedoucí automobil, jehož řidič již nemohl střetu zabránit.
V Plzni zemřela osmnáctiletá dívka poté, co vstoupila pod kola nákladního vozidla. Podle svědků i výsledků vyšetřování měla na uších sluchátka a projíždějící vůz nezaregistrovala.
Ve Vyškově utrpěla mladá žena na elektrokoloběžce těžká zranění po střetu s automobilem, když vjela do křižovatky se sluchátky na uších.
Tragický případ se odehrál také v Černošicích, kde nezletilá dívka se sluchátky vstoupila na železniční přejezd před přijíždějící vlak. Střet nepřežila.
Podle údajů BESIP bylo v roce 2025 na českých silnicích evidováno více než 5 000 dopravních nehod s účastí cyklistů. Při těchto nehodách zahynulo 39 cyklistů a stovky dalších utrpěly těžká nebo lehká zranění. Mezi nejčastější příčiny nehod zaviněných samotnými cyklisty patří nesprávný způsob jízdy, nevěnování se řízení a nepřiměřená rychlost. Nepozornost přitom dlouhodobě patří mezi nejvýznamnější faktory dopravní nehodovosti.
Sluch zachraňuje životy
Spolek Jsem jedno ucho připomíná, že bezpečnost silničního provozu není důležitá pouze pro osoby se sluchovým handicapem, ale pro každého účastníka provozu.
Sluch umožňuje:
- včas zaznamenat houkačku nebo sirénu,
- slyšet přijíždějící vozidlo mimo zorné pole,
- lépe odhadnout směr a rychlost blížícího se nebezpečí,
- rychleji reagovat v krizových situacích.
Hudba ve sluchátkách navíc odvádí pozornost a snižuje schopnost soustředění. Samotný zrak v mnoha situacích nestačí – například při odbočování vozidel, v mrtvých úhlech nebo na nepřehledných křižovatkách.
Výzva spolku
Spolek Jsem jedno ucho vyzývá veřejnost, aby při jízdě na kolech, elektrokolech i koloběžkách sluchátka nepoužívala nebo alespoň minimalizovala jejich používání. Každý uslyšený zvuk může znamenat včasnou reakci a zachráněný život.
„Nejde o zákaz hudby. Jde o bezpečnost. Silnice není místo, kde bychom měli vypnout jeden z nejdůležitějších smyslů. Lidé se sluchovým handicapem by často dali cokoli za to, kdyby mohli slyšet přijíždějící auto. Zdraví lidé si tuto schopnost často sami vypínají. A přitom sluch může rozhodnout o tom, zda se člověk bezpečně vrátí domů,“ uzavírá Veronika Širc.
Spolek Jsem jedno ucho ve zkratce
Jsem jedno ucho, z. s. je nezisková organizace, která ukazuje, že slyšet není samozřejmost. Pořádá besedy ve školách, natáčí podcasty a píše příběhy neslyšících a nedoslýchavých lidí. V roce 2026 pořádá celoroční kampaň Slyšet není samozřejmost, jejíž součástí je i vyhlášení soutěže Jeden den neslyšícím, kam se mohou hlásit děti z MŠ, žáci ze ZŠ a studenti SŠ. Uzávěrka soutěže je v neděli 13. září 2026. Slavnostní vyhlášení se uskuteční 24. září 2026 v Senátu ČR.
Ing. Veronika Širc, předsedkyně Jsem jedno ucho, z. s.
autor článku: Ladislav Kratochvíl
(ohluchlý v roce 2003)
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Jsem neslyšící, čtu, neznakuji aneb když hluchota neznamená znakovku.
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Sluchové postižení (SP) je označováno WHO (Světová zdravotnická organizace) jako 2.nejtěžší ihned po mentálním postižení. Lidé jsou odtrženi od komunikace. SP je velmi variabilní a není možné si jej vyzkoušet. Podle výše ztráty sluchu jsou lidé neslyšící, nedoslýchaví, ohluchlí, hluchoslepí, máme uživatele kochleárních implantátů. Každý člověk má jiné nároky na komunikaci. Prelingválně neslyšící dávají přednost znakovému jazyku, nedoslýchaví a ohluchlí lidé simultánnímu přepisu.
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