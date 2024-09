Rozdíl mezi implantáty kochleárním (KI) a kmenovým (ABI)

Jů, ono se v tom pořadu na pozadí mluví. Já si toho všiml až teď, a to už existuje několik let. Všiml jsem si toho až teď proto, že pořad nemohu sledovat, protože neslyším a komunikuji česky. Tento pořad však není opatřen titulky.

Osamělost seniorů se sluchovým postižením často vyvstává i v rodinném kruhu. Paradoxně zde, kde by mělo být porozumění a láska, se mohou cítit izolovanější než v domově důchodců.

Čitelnost titulků ve videích na internetu

Každý samozřejmě chce, aby byly titulky v jeho videu čitelné. Avšak to, co se zdánlivě tváří, jako větší čitelnost, mnohdy čtení znesnadňuje. Titulek by měl být snadno k přečtení, aby šlo sledovat obraz, než naskočí další titulek.