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Proč se bojí senioři s postižením sluchu počítače

Ztlumeno
E-maily posílají, internet používají. Přesto je nečekané okno na obrazovce dokáže vystrašit. Obavy seniorů se sluchovým postižením mají své důvody. Jedním z nich je zkušenost, že na problém zůstali sami.

Když byli dnešní senioři mladí, počítače nebyly běžnou součástí života. Někteří k nim poprvé usedli třeba až v padesáti letech a naučili se jen to, co jim někdo ukázal. Dnešní třicátníci naproti tomu s počítači vyrůstali. Jak s oblibou říkám: jsou to „digitální domorodci“, zatímco senioři jsou „digitální imigranti“.
Představte si, že vás někdo v padesáti letech přenese do neznámé země, jejímuž jazyku nerozumíte. Proti místnímu člověku, který v ní vyrostl, jste v obrovské nevýhodě. On se domluví, zná prostředí a spoustu věcí dělá automaticky. Vy se teprve učíte, co který nápis znamená a jak to tam chodí.

autor: Ladislav Kratochvíl / ChatGPT

S počítačem je to podobné. Co mladším připadá samozřejmé a banální, je pro seniora často úplná novinka: „Takové okno mi ještě nikdy nevyskočilo. Co mám teď dělat?“ U člověka se sluchovým postižením se k tomu přidává ještě další otázka: „Kdo mi to vysvětlí tak, abych mu rozuměl?“
Někdo se možná diví: „Jak to, že se bojí počítače? Vždyť na něm každý den píše e-maily!“
Jenže používat počítač a cítit se u něj jistě jsou dvě různé věci. Člověk se od někoho naučí otevřít poštu, napsat zprávu a odeslat ji. Dokud všechno vypadá stejně jako včera, poradí si. Pak se ale objeví neznámá hláška, přesune se tlačítko nebo se zmenší okno. A najednou neví, co dál.
To se stává i jiným lidem. U seniorů se sluchovým postižením je ale potřeba rozumět také tomu, za jakých podmínek se s počítači seznamovali.

Počítač jako spojení se světem

Zatímco někdo si pořizoval počítač hlavně ze zájmu, pro člověka se sluchovým postižením byl a je především potřebným prostředkem komunikace. Když nemohl běžně telefonovat, e-mail mu otevřel další cestu k ostatním lidem.
Potřeba komunikovat ho přivedla k počítači. Sama o sobě mu ale nezajistila někoho, kdo by mu všechno srozumitelně vysvětlil.
Slyšící člověk mohl problém probrat s kolegou během obědové pauzy. „Proč mi nejde tiskárna? Co znamená tahle hláška? Kam mám kliknout?“ Člověk se sluchovým postižením takovou možnost neměl a nemá. Zvlášť pokud kolem sebe nemá nikoho, s kým se bez obtíží domluví.
Nešlo a nejde o menší schopnost se učit. Jde o přístup k vysvětlení, možnost doptat se a jistotu, že pomoc bude dostupná i příště.

Když počítač učil hlavně trpělivosti

Dodnes si vzpomínám na dobu, kdy jsem chodil po lidech a opravoval počítače. Často to byly stroje s Windows 95, někdy počítače typu 486 se 4 MB operační paměti.
Nový počítač nebyl pro každého finančně dostupný. U lidí s postižením, nejen sluchovým, jsem se často setkával i s darovanými nebo vyřazenými stroji, které už měly nejlepší léta za sebou. Byly pomalé, zamrzaly a programy na nich padaly.
Ani hledání rady v knihách a časopisech nepomohlo. Doma měl člověk Windows 95, ale v dostupných návodech už se popisovala novější Windows 98. Obrázky vypadaly jinak a tlačítka nebyla tam, kde je hledal.
Kdo zažil dost takových situací, snadno si odnesl přesvědčení: hlavně na nic nesahat, když to zrovna funguje.

Znát cestu ještě neznamená umět objížďku

Mnozí se naučili přesný postup: klikni sem, potom sem, napiš text a stiskni Odeslat.
A fungovalo to.
Je to podobné, jako když známe cestu autobusem do nemocnice. Dokud jede po obvyklé trase, víme si rady. Když přijde objížďka, jistota zmizí.
Vzpomínám si na jednu starší paní. Zmenšilo se jí okno internetového prohlížeče asi na patnáct krát patnáct centimetrů. Poslal jsem jí obrázek se šipkou a označeným tlačítkem, kterým ho mohla zase zvětšit.
Nepomohlo to. Bála se, že něco pokazí.
Celý týden používala internet v malém okénku. Pak přijel vnuk a jedním kliknutím problém vyřešil.
Technický problém byl na pár sekund. Strach z něj trval týden.
Podobný rozhovor jsem vedl asi před pěti lety s Lenkou (70 let):
„Ahoj Kráťo, jak pošlu kamarádce takové to, jak tam je hodně obrázků? Já umím pouze jeden.“
„Ahoj Lenko, uděláš prezentaci, tam dáš jednu fotku do jednoho snímku a pošleš jako přílohu. Možná ti to vezme pouze do 10 MB.“
„Aha, to je moc složité. Já už to tedy mám, ale nevím, jak to poslat. Přílohu poslat neumím, jenom obrázek. Raději tedy počkám až přijede vnuk a ukáže mi jak se posílá příloha.“
Já už vysvětloval výrobu prezentace, zatímco Lenka potřebovala poradit s odesláním. A narazili jsme i na slovo „příloha“. Poslat obrázek pro ni byl známý postup. Poslat přílohu už znělo jako úplně jiný úkol.

Humorné? Ano. Ale jen pro toho, pro koho je správný postup banalita. Smějme se situaci, ne člověku.

I ten, kdo radí, se tedy musí nejdřív ujistit, s čím vlastně druhý potřebuje pomoci a co pro něj jednotlivá slova znamenají. Ale i Lenka se mohla zeptat: „Co je to příloha?“ Nemusela to rovnou vzdát a čekat na vnuka. Právě ochota zeptat se a zkusit další krok je cestou k větší samostatnosti.

Nejlépe se to naučíme vlastní rukou

Jak říká jeden starý fór:
• 70 % se naučíme z toho, co slyšíme.
• 80 % z toho, co slyšíme a vidíme.
• 90 % z toho, co si sami zkusíme.
• 100 % z toho, co už podesáté vysvětlujeme.
A já už to vysvětluji nejméně popadesáté.
U člověka, který neslyší, ovšem nemůžeme spoléhat na vysvětlování nahlas. Pomoc musí mít podobu, které dobře rozumí: třeba psaný postup, obrázky s označenými tlačítky nebo komunikaci ve znakovém jazyce, pokud ho používá.
Hlavně je potřeba nechat ho, aby si postup sám vyzkoušel. Když mu někdo vezme myš, rychle všechno opraví a odejde, problém sice zmizí, ale nejistota zůstává.
Pomůže také ukázat, jak se vrátit o krok zpět. Nejen „sem klikněte“, ale i „když se stane tohle, napravíte to takto“.

Kdo je tady pán?

autor: Ladislav Kratochvíl / ChatGPT

Počítač na seniory s postižením sluchu často působí jako všemocná bytost, která všechno ví a které se nesmí odporovat. Jenže u stolu sedí člověk. A právě on je pánem.
Počítač je nástroj. Má nám sloužit.
Já to už léta říkám po svém: „Počítač je jen rychlý blbec. Jedničky a nuly. Ale fakt rychlý.“
A s příchodem umělé inteligence k tomu přidávám: „Dnes navíc umí velmi přesvědčivě tvrdit úplné nesmysly.“
Není potřeba bez rozmyslu potvrzovat každou nabídku. Je ale dobré rozlišovat mezi skutečně závažným rozhodnutím a obyčejným zvětšením okna. Spoustu běžných změn lze vrátit. A hlavně je potřeba nebát se to zkusit, zejména podle polopatického obrázkového návodu.
Seniorům se sluchovým postižením nepomůže výsměch ani netrpělivé „vždyť je to jednoduché“. Pomůže srozumitelné vysvětlení, čas na vlastní pokus a dostupná pomoc, když si nevědí rady.
A hlavně zkušenost, že počítači poroučí oni. Nemusí u něj sedět jako poddaní a čekat, co si na ně zase vymyslí.

Autor: Ladislav Kratochvíl (Kráťa)
kamarád s počítačem od 1996 a ohluchlý v roce 2003

autor: Tereza Kratochvílová (ve školce malovali obraz tatínka)

Autor: Ztlumeno | úterý 10.11.2026 7:50 | karma článku: 0 | přečteno: 41x
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ORBI PONTES šíří osvětu v oblasti sluchového postižení.Pořádáme pravidelně na konci září festival Týden komunikace osob se sluchovým postižením.

Sluchové postižení (SP) je označováno WHO (Světová zdravotnická organizace) jako 2.nejtěžší ihned po mentálním postižení. Lidé jsou odtrženi od komunikace. SP je velmi variabilní a není možné si jej vyzkoušet. Podle výše ztráty sluchu jsou lidé neslyšící, nedoslýchaví, ohluchlí, hluchoslepí, máme uživatele kochleárních implantátů. Každý člověk má jiné nároky na komunikaci. Prelingválně neslyšící dávají přednost znakovému jazyku, nedoslýchaví a ohluchlí lidé simultánnímu přepisu.

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