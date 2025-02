Pro sledování televize bez zvuku existují skryté titulky

Mnoho lidí, zejména senioři, neví o existenci skrytých titulků, protože je nikdy nepotřebovali. Televize o nich neinformují, což je škoda, protože by tím dělaly reklamu samy sobě.

Pacienti mohou v čekárně sledovat televizor bez zvuku. Autor Bing AI / Kochlear

Lidé, kteří začínají špatně slyšet, často pouštějí zvuk zesílený natolik, aby rozuměli, a hlasitostí televize ruší okolí. Přitom by se tomu mohli vyhnout, kdyby si pustili skryté titulky (přejmenované na „popisné titulky“). Televize by nebyla puštěna zbytečně nahlas, protože by dialogy mohli číst a hlasité zvuky, jako jsou výbuchy, by slyšeli. Naopak tiché zvuky (např. srkání a mlaskání při jídle) by mohli přečíst. Skryté titulky rovněž pomáhají orientovat se v ději popisem důležitých zvuků. Vedle dialogů obsahují i zvuky potřebné pro dokreslení děje (zvoní domovní zvonek, vrzání schodů…)

V současné době existují dva druhy skrytých titulků: Teletextové a DVB titulky.

Teletextové skryté titulky

Vyvolají se přes teletext na stránce 888 a převážně bývají na kanálech s SD vysíláním.

DVB skryté titulky

Bývají na kanálech s HD vysíláním (a většinou na nich nejsou teletextové). DVB skryté titulky je potřeba nejdříve nastavit v nastavení televizoru. Je nutné přepnout nastavení na „titulky pro neslyšící“ (výrobci televizorů to mají přeložené různě).

Překlady bývají různé, princip je stejný. Autor Ladislav Kratochvíl

DVB titulky se potom vyvolají přímo na dálkovém ovladači samostatným tlačítkem. Pokud jsou zapnuty, zobrazí se při přepnutí kanálu (nebo zapnutí televizoru) samy.

Komerční televize mají ze zákona povinnost opatřovat skrytými titulky 15 % pořadů, zatímco veřejnoprávní televize mají tuto povinnost u 70 % pořadů. Komerční televize se to snaží všelijak obcházet a například netitulkují na všech svých kanálech. Tvrdí, že těch 15 % platí pro všechny kanály dohromady, a na některých kanálech titulkují více, což podle nich doplní chybějící procenta. Na „plnících“ kanálech pak vysílají v noci, kdy se nikdo moc na televizi nekouká, staré otitulkované pořady, tím „naplňují“ povinnost a ráno mají splněno.

V noci se vysílá, ráno je splněno. Autor Ladislav Kratochvíl

Veřejnoprávní televize má sice 70 %, ale titulkuje téměř vše (v žertu píšu, že kromě baletu). Veřejnoprávní televize jako jediná ze všech televizí titulkuje zpravodajství a mnoho živých (v přímém přenosu) pořadů, jako jsou Star Dance, sportovní přenosy, vyhlášení různých cen atd. S příchodem umělé inteligence začala TV Prima titulkovat svůj zpravodajský kanál CNN Prima NEWS.

Kde lze ještě skryté titulky využít

V první řadě všude tam, kde je velký hluk a zvuk není slyšet. V restauracích, letištních halách, při veřejném sledování sportovních utkání a další.

Tam, kde je naopak požadováno ticho. Čekárny u lékařů, nemocniční pokoje…

Skryté titulky rovněž slouží těm, kteří se zdokonalují v jazyce a porovnávají psanou formu s výslovností.

Titulky nepoužívají pouze lidé s postižením sluchu, ale hodně i ti, kteří slyší. Ve Velké Británii před časem proběhl průzkum agentury Ofcom, mediálního regulátora, který zjistil, že ze 7,5 milionu lidí, kteří používají televizní titulky, 6 milionů nemá vůbec žádnou poruchu sluchu.

Článek BBC z roku 2006 http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/magazine/4862652.stm

Děkuji Mgr. Věře Strnadové (předsedkyni odborné komise pro skryté titulky při ASNEP) za konzultaci článku.

——–

Ladislav Kratochvíl

ohluchlý ve 40 letech