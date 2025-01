Neslyšíme a jdeme vyřizovat na úřad

Skvělý počin udělalo nakladatelství Pařez & Tetřev, když uvolnilo několik rad z připravované knihy „Breviář náhle ohluchlých“ a už před vydáním se lze připravit například na návštěvu úřadu.

Ohluchli jste a potřebujete vyměnit nějaký průkaz?

Je to jednoduché. Je dobré si před návštěvou úřadu zjistit, co všechno budou chtít a jít na úřad připraveni. Nejlepší však je, vzít s sebou rovnou všechny listy, které vám přijdou užitečné (např. rodný, oddací, rozvodový, úmrtní, kulové eso, čtyřlístek a list papíru z tiskárny na psaní). Také fotografii. Nesnažte se vyfotit mobilem před zrcadlem a upravovat pak fotku v grafickém editoru, abyste vypadali mladší, ale zajděte k profesionálnímu fotografovi.

A jdeme na úřad

Zaklepete na příslušné dveře a protože neslyšíte, jak se ozve „moment“, vezmete po chvilce za kliku a vstoupíte.

Značnou pozornost přítomných v místnosti na sebe strhnete hned pozdravem. Vy totiž pozdravíte úplně normálně, ale přítomní se budou domnívat, že v tiché místnosti to je řvaní (nevíte, jestli tam je ticho, nebo třeba rámus z ulice, či nehraje nějaká hudba – obzvláště o Vánocích, kdy se pouští už od listopadu koledy), takže se na vás všichni po pozdravu otočí. To je jasný signál, že se vám chtějí věnovat.

Ačkoli je před vámi zjevně klientka, směle předneste svůj požadavek, jelikož ona jen bude stát s otevřenou pusou, nebude nic namítat a asi bude zvědavá na komunikaci, protože ihned po pozdravu řeknete, že neslyšíte a musí se vám psát.

Úřednice řekne pár vět, ale vy zavrtíte hlavou a zopakujete, že neslyšíte, a potřebujete to napsat.

Úřednice věty zopakuje víc nahlas. Vám to však nebude k pomoci, protože nejste nedoslýchavý/á, ale neslyšíte vůbec, na což jí upozorníte a znovu požádáte o napsání. Úřednice vzdá jakékoli vysvětlování, vezme si papírek o rozměru 8 × 8 cm a pokusí se na něj napsat oněch pár vět. Samozřejmě se jí to nebude dařit, pokud nebude psát dvou-milimetrovým písmem, protože se jí to tam nevejde. Psát na monitor ve Wordu jí nenapadne a úplně zapomene, že se může spojit s firmou Transkript. Pohodlně by pak mohla pouze diktovat, protože za ni text napíše rychlopísař a stačilo by jen natočit monitor na klienta. Nyní tedy přijde vás čas na vytažení listu papíru z tiskárny a se slovy: „Tady se vám bude psát lépe,“ ji ho podáte. Když vám konečně napíše, co všechno je k výměně průkazu potřeba, vytáhnete vše potřebné (jelikož budete připraveni) a zeptáte se, kdy máte přijít.

Pozorně si přečtěte (vyluštěte) rukopis, abyste si nespletli „za 15 dní“ s „patnáctého“, když je dvanáctého.

To by nebylo jaksi fair play, jít požadovat nový průkaz dříve, než trvá jeho výroba, protože oni to musejí nejdříve nějak schválit, případně si ověřit u odborného lékaře jestli jste nezačal/a zázračně slyšet, nebo něco podobného.

————————

Ladislav Kratochvíl

zcela ohluchlý ve svých 40 letech,

autor a provozovatel webu zabývajícím se postižením sluchu kochlear.cz.