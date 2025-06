Neslyšící stále čekají na zpřístupnění iVysílání veřejnoprávní televize

Další články autora

Náhle ohluchlí ve středním věku a později jsou najednou vytrženi z celého dosavadního světa. Většinou přijdou o práci, nikomu nerozumí a jsou odkázáni na to, co jim kdo napíše, protože jinak komunikovat neumí (jen mluvit).

Příběhy pana Duška – pan Dušek neslyší zdroj hluku

Často se můžeme setkat s mýtem, že se ztrátou jednoho smyslu nějak zdokonalí druhý (nevidomý dokonale slyší, neslyšící dokonale vidí). To by pak hluchoslepí lidé vůbec neexistovali a neslyšící by nenosili brýle.