Není se za co stydět a je lepší postižení sluchu nemaskovat

Když někdo nevidí nebo má protézu, většinou se to nesnaží skrývat. U postižení sluchu ale spousta lidí cítí potřebu maskovat ho, což pak vede jen k nedorozuměním a zbytečným trapasům.

autor: Ladislav Kratochvíl / ChatGPT

Snaha maskovat postižení sluchu však nefunguje. Když to člověk zkouší, vede to jen k nedorozuměním, trapasům a k tomu, že si okolí řekne: „Ta je blbá,“ i když je problém úplně jinde.

Když se člověk snaží postižení sluchu skrýt, dopadne to vždycky stejně

Slyšící člověk očekává, že když na někoho mluví, tak mu ten druhý rozumí. Zejména když ten druhý kýve „jo jo“, bere to jako potvrzení.

Když slyšící nerozumí, zeptá se něco jako: „Cožeee?“ Avšak lidé s postižením sluchu se často vůbec neptají, protože jsou přesvědčeni, že porozuměli (domyslelli se) správně.

Člověk s postižením sluchu často kýve proto, že něco pochytil (téměř vždy něco pochytí, ale mnohdy špatně) a vznikají tak situace, kdy:

  • odpoví úplně mimo,
  • reaguje na něco, co řeč vůbec neobsahovala,
  • nebo se jen usměje a doufá, že to projde.

A okolí si to vyloží po svém. Ne jako „asi špatně slyší“, ale jako „asi nechápe“.

Vlasy jako maskování

Jedna paní ve facebookové skupině „Ohluchlí, nedoslýchaví a uživatelé sluchového implantátu (komunikace česky)“ napsala, že jí kdysi sestra na ORL poradila, ať si nechá narůst dlouhé vlasy, aby schovala sluchadla. Poslechla a zjistila, že postižení sluchu člověk neschová, ani kdyby měl na hlavě závěs z Ikea.

Když pochopila, že není důvod se stydět, šly vlasy dolů. Od té doby je to jednodušší pro ni i pro okolí. Protože když lidé vidí sluchadlo ví, že nepůjde o komunikaci jako s někým, kdo slyší dobře. A to je přesně to, co má smysl.

Viditelnost pomáhá oběma stranám

U člověka s 15 dioptriemi nikdo nečeká, že přečte na dálku malé písmo. U člověka s protézou nikdo nečeká, že zaběhne stovku pod 15 vteřin.

A když lidé vidí sluchadlo ví, že nepůjde o komunikaci jako s někým, kdo slyší dobře. Zejména v hluku, při rychlé řeči nebo když mluvčí odvrátí hlavu.

Ale když není vidět nic, druhá strana nemá šanci to poznat. A pak vznikají zbytečné konflikty, nedorozumění a pocit, že „ten člověk je divný“.

Já osobně bych sluchadlo schovávat nechtěl

Kdybych ho nosil (není proč jsem úplně ohluchlý), chtěl bych ho v zelené svítivé barvě, aby bylo vidět na první pohled. Ne proto, že bych se chtěl předvádět, ale proto, že to okamžitě nastaví očekávání.

Sluchadlo není ostuda. Je to informace. Stejně jako brýle, berle nebo bílá hůl.

Každý si k tomu dojde sám

Někdo to pochopí hned. Někdo až po letech. Někdo až po sérii trapasů, kdy odpovídal na něco úplně jiného. Trefný je vtípek, jak přijde člověk s postižením sluchu na návštěvu a paní domácí se ptá: „Dáš si kávu, nebo čaj?“ A návštěva odpoví: „Jasně!

Společný jmenovatel je jednoduchý:

Postižení sluchu není ostuda. Maskování postižení sluchu je problém.

Čím dřív to člověk přijme, tím dřív se mu začne žít jednodušeji. Pokud patříte mezi ty, kteří své postižení sluchu skrývají, položte si otázku: „Proč skrýváte, že špatně slyšíte?“

Autor: Ladislav Kradochvíl
(ohluchlý ve 40 letech)

Autor: Ztlumeno | pondělí 13.4.2026 7:50 | karma článku: 0 | přečteno: 33x

Ztlumeno

Neslyším a komunikuji česky - tlumočníka do znakového jazyka opravdu nepotřebuji

Většina lidí s postižením sluchu mluví česky. Přesto se často automaticky předpokládá, že potřebují tlumočníka do znakového jazyka. Proč to stále mate?

24.10.2025 v 8:06 | Karma: 0 | Přečteno: 42x | Diskuse | Společnost

Ztlumeno

I ohluchlý slyší, když je pochopen

Dnes bych se chtěla podělit o své zkušenosti s kolegy v zaměstnání, kteří byli 30 let součástí mého pracovního života, protože právě tito lidé rozhodovali o tom, jak se budu v kolektivu cítit

24.7.2025 v 11:18 | Karma: 16,59 | Přečteno: 317x | Diskuse | Společnost

Ztlumeno

Česká televize částečně zpřístupnila živé iVysílání divákům s postižením sluchu

Po několika letech od spuštění nové verze webových stránek iVysílání opatřila Česká televize titulky i právě vysílané pořady a odstranila tak jednu z bariér.

12.7.2025 v 10:08 | Karma: 5,59 | Přečteno: 73x | Diskuse | Společnost

Ztlumeno

Jsem neslyšící, čtu, neznakuji aneb když hluchota neznamená znakovku.

Tímhle článkem nechci znevažovat tlumočení, určitě je fajn pro 2-5% lidí, kteří se neslyšící narodili, je to jejich rodný jazyk a zásadní komunikační prostředek.

9.7.2025 v 7:31 | Karma: 14,38 | Přečteno: 247x | Diskuse | Společnost

Ztlumeno

Neslyšící stále čekají na zpřístupnění iVysílání veřejnoprávní televize

Při spuštění nové verze iVysílání v roce 2021 ČT tvrdila, že „myslí na uživatele s různými typy smyslového znevýhodnění". Přístupnost pro neslyšící se výrazně zhoršila. Byly odebrány kompenzační funkce a řešení stále chybí.

7.6.2025 v 7:58 | Karma: 6,10 | Přečteno: 73x | Diskuse | Společnost
ORBI PONTES šíří osvětu v oblasti sluchového postižení.Pořádáme pravidelně na konci září festival Týden komunikace osob se sluchovým postižením.

Sluchové postižení (SP) je označováno WHO (Světová zdravotnická organizace) jako 2.nejtěžší ihned po mentálním postižení. Lidé jsou odtrženi od komunikace. SP je velmi variabilní a není možné si jej vyzkoušet. Podle výše ztráty sluchu jsou lidé neslyšící, nedoslýchaví, ohluchlí, hluchoslepí, máme uživatele kochleárních implantátů. Každý člověk má jiné nároky na komunikaci. Prelingválně neslyšící dávají přednost znakovému jazyku, nedoslýchaví a ohluchlí lidé simultánnímu přepisu.

