Není možné rozklikávat každý pořad v televizních programech

My, kteří neslyšíme, si vybíráme programy ne podle toho, co se nám líbí, ale podle toho, zda mají skryté titulky. Je to zásadní informace, která rozhoduje, zda lze program sledovat. Slyšící si její důležitost často neuvědomují.

Z tohoto důvodu je pro nás zcela nepoužitelná převážná většina přehledů televizních programů na internetu, kde se sdělení o skrytých titulcích nezobrazuje přímo u přehledu pořadů, nýbrž je stavěno na roveň informacím, že je program vysílán v HD rozlišení atd., a zobrazí se až po rozkliknutí pořadu. Přece nebudeme rozklikávat 20 pořadů, jestli je můžeme od 20 hod. sledovat. Po rozkliknutí by měl být zobrazen pouze podrobný popis pořadu. Označení pořadu, zda je vysílán v HD rozlišení nebo třeba širokoúhle, nebrání slyšícím v jeho sledování a je to v podstatě informace, zda lze pořad sledovat lépe, nikoli však informace, zda jej lze vůbec sledovat, což označení skrytými titulky je. Avšak i to další, co se označuje zkratkami či ikonami, by mělo být na hlavní straně přehledu. Bez rozkliknutí pořadu lze informaci o skrytých titulcích zobrazit na hlavní straně přehledu třeba na iDnes. Jenže hodně návštěvníků o tom ani neví nebo ani netuší, že toto nastavení existuje, a program TV na iDnes kvůli tomu nepoužívá. Jde tedy na jiný web, kde se informace o skrytých titulcích zobrazuje implicitně (tak jeden z dvaceti). Na mobilních platformách je to ještě horší. Na mobilních zobrazeních webů většinou (ani na iDnes) neexistuje možnost nastavení zobrazování informace o otitulkování pořadu a v mobilních aplikacích (vyzkoušel jsem asi pět) tato informace chybí zcela. Vědět, co právě dávají, bez dozvědění se (bez rozklikávání každého pořadu), zda je pořad opatřen skrytými titulky, je osobám s postižením sluchu platné asi jako hadovi noha. V programovém průvodci v televizoru má označení, že je pořad opatřen titulky, pouze televize Prima. –začátek malé osvěty–

Slyšící diváci často používají titulky v prostředí, kde je hluk, například v letištní hale, nebo naopak v situaci, kdy musí být zachováno ticho a zvuk televizoru nebo videa je vypnutý. Například v čekárně u lékaře, ale i v malém bytě, pokud nemají být další osoby zvukem z televizoru rušeny. Někdo používá titulky při sledování videa během jízdy hromadnou dopravou. Titulky jsou však užitečné i pro ty, kteří nejsou zdatní v daném jazyce a porovnávají jeho mluvenou a psanou formu.

Článek BBC z roku 2006 informuje o průzkumu mediálního regulátora Ofcom, který zjistil, že ze 7,5 milionu lidí, kteří používají televizní titulky, 6 milionů nemá poruchu sluchu.

–/konec malé osvěty– TV program na iDnes se zvýrazněním titulků a premiér (zvýraznění mám zvýrazněno)

Ladislav Kratochvíl

zcela ohluchlý ve svých 40 letech, v roce 2003,

bezbariérové titulky,

autor a provozovatel webu zabývajícím se postižením sluchu kochlear.cz.

zakladatel a moderátor facebookové skupiny Skryté titulky – (televize, videa, DVD)

redaktor portálu Helpnet (monitoring médií),

a nadšený uživatel strojového rozpoznání mluvy

(přednášky „Už vím co říkáte, i když vás neslyším“).