Jak zlepšit komunikaci v domovech pro seniory

Nejvíce lidé přicházejí o sluch vlivem věku. I nadále však potřebují komunikovat se svým okolím. Díky moderní technice, jako jsou tablety a speciální aplikace, mohou senioři snadno zůstat v kontaktu se svým okolím.

Dříve se na lidi v seniorském věku, kteří přicházejí o sluch často mluvilo velmi hlasitě nebo se jim rovnou psalo velkými tiskacími písmeny, aby to přečetli. Toto už není potřeba. Stačí, když si domov seniorů pořídí tablet a vhodnou aplikaci.

Existují dva základní druhy přepisů mluvy. Přepis živým přepisovatelem/kou a strojové rozpoznání mluvy (tzv. automat).

Automat

Na běžnou komunikaci je dostačující a k dispozici je 24/7. Automat má však svá úskalí. Velmi záleží na rychlosti a kvalitě internetového připojení, kvalitě mikrofonu, hluku v okolí, kvalitě výslovnosti a stylu mluvy.

Automat vždy něco „rozumí“ a vždy něco napíše. Napíše to, čemu rozuměl, i když to je úplný nesmysl, nikoli to, co bylo řečeno. Největší chyba potom je, snažit se opravit špatné slovo a opakovat ho stále dokola ve snaze o opravu. Nejen, že se to mnohdy nepovede, ale druhá strana se často dávno domyslí, co to mělo být za slovo.

„Hádá“ totiž mj. z okolních slov. Pokud ta slova nemá, opět pouze vypíše nejbližší zvukovou shodu. Pokud se při chybě mluví dál, často špatné slovo zpětně opraví. Nejlepší je mluvit přirozeně, v celých větách, nebo alespoň tři slova a pokud se duhá strana při případné chybě nedomyslí, říci sdělení jinou celou větou. Něčí mluvu automat přepisuje hned téměř bezchybně a někdo si musí diktování automatu trochu osvojit.

Živý přepisovatel

Doslovně přepisuje to, co bylo řečeno a pokud špatně rozumí, domyslí se z kontextu, nebo napíše, že nerozuměl. K dispozici je však pouze v pracovních dnech 9 – 18 hodin.

Vhodný je zejména tam, kde záleží na doslovném přesném přepisu (úřad, notář, lékař, atd.)

Oba druhy přepisů jsou v aplikaci eScribeDroid od sociální firmy Transkript.

Jak toto všechno využít v domově pro seniory

Ošetřovatel/ka se potřebuje na něco zeptat: spustí automat. Může i pouze automat ve svém mobilu, aplikaci „Okamžitý přepis“ od Google.

Do domova přijde lékař – použít živý přepis

Odpoledne si chtějí dvě seniorky poklábosit u kávy – položit jim na stůl tablet se spuštěným automatem.

U seniorů je ještě specifikum v tom, že mají často obavy z techniky. Lepší je, když jim to někdo spustí, nastaví větší písmo a upozorní je, aby se nedotýkali displeje. Například se může stát, že se aplikace minimalizuje, přepis jim „zmizí“ a neumí si jej obnovit. To umí až časem když se jim to stane několikrát a sami projeví zájem, se to naučit, aby nemuseli čekat na někoho, kdo jim to „opraví“.

Autor článku: Ladislav Kratochvíl

Ohluchlý ve svých 40 letech v roce 2003.

Autor a provozovatel webu zabývajícího se postižením sluchu kochlear.cz