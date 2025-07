Česká televize částečně zpřístupnila živé iVysílání divákům s postižením sluchu

Po několika letech od spuštění nové verze webových stránek iVysílání opatřila Česká televize titulky i právě vysílané pořady a odstranila tak jednu z bariér.

Doposud to bylo tak, že i když byly titulky v televizoru, na živém vysílání spustit nešly s tím, že to přehrávač neumí (ačkoli třeba na SledovaniTV to přehrávač umí dávno). Nešel tedy například sledovat přímý přenos finálového hokejového utkání mistrovství světa s titulky jinde (například ve vlaku) než v televizoru.

11. 6. 2025 jsem se dozvěděl, že mimo HbbTV live jsou skryté titulky k premiéře živě odbavovaným pořadům nyní dostupné na všech platformách a produktech, pokud jimi je pořad opatřen.

Třeba už odstraňují další. Zatím mě nejvíce potěšilo, když jsem před týdnem zjistil, že vrátili titulky k pořadu „Události“, u kterého byly v nové verzi iVysílání odebrány.

Ladislav Kratochvíl (Kráťa)

(ohluchlý ve 40 letech)