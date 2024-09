Bezbariérovost jen pro někoho?

Jů, ono se v tom pořadu na pozadí mluví. Já si toho všiml až teď, a to už existuje několik let. Všiml jsem si toho až teď proto, že pořad nemohu sledovat, protože neslyším a komunikuji česky. Tento pořad však není opatřen titulky.

Shrnutí:

* Pořad je zpřístupněn lidem s postižením sluchu, kteří komunikují v českém znakovém jazyce,

* pořad je zpřístupněn lidem, kteří slyší,

* pořad není zpřístupněn lidem s postižením sluchu, kteří komunikují v českém jazyce (v ČR zhruba 98 % lidí s postižením sluchu).

Podle mě by bylo dobré, kdyby byl pořad bezbariérový a byl opatřen titulky, nebo u něj vypnout zvuk, aby byl zpřístupněn pouze 15–20 000 lidem v České republice a korespondoval se svým názvem. Teď to je ve znakovém jazyce i v češtině. Jen je ta čeština pouze pro ty, kteří slyší. Takto je zpřístupněn dejme tomu 10 480 000 obyvatelům ČR a 480 000 ne (Počet lidí s postižením sluchu v České republice - https://medium.seznam.cz/clanek/kochlear-cz-pocet-lidi-s-postizenim-sluchu-v-ceske-republice-18031).

Na argument, „že to nejde“ odpovídám, že to jde. Například pomocí automatu (viz video), který bere mluvčí opravdu výborně. Na televizi CNN Prima je automatem titulkováno zpravodajství. Jsme totiž v 21. století a lidstvo létá do vesmíru. A citát pana Wericha: „Kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod.“

Autor článku: Ladislav Kratochvíl

zcela ohluchlý ve svých 40 letech, v roce 2003,

bezbariérové titulky,

autor a provozovatel webu zabývajícím se postižením sluchu kochlear.cz.

zakladatel a moderátor facebookové skupiny Skryté titulky – (televize, videa, DVD)

redaktor portálu Helpnet (monitoring médií),

a nadšený uživatel strojového rozpoznání mluvy

(přednášky „Už vím co říkáte, i když vás neslyším“).

