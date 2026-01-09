Zuzana Majerová chce trestat svobodu projevu a zavírat ty, co zpochybňují Benešovy dekrety
„Naprosto souhlasím s prezidentem Slovenské republiky, TRIKOLORA je odjakživa zásadně PROTI jakémukoli zpochybňování Benešových dekretů,“ napsala si na svůj facebook předsedkyně Trikolory a poslankyně za SPD Zuzana Majerová. Bylo by to spíše k smíchu, pokud by něco takového nenapsal člověk, který je v Poslanecké sněmovně součástí vládní koalice.
Otvírat osmdesát let po skončení II. světové války tzv. Benešovy dekrety je mimořádně stupidní, už proto, že jsou z právního hlediska tzv. vyhaslé, čili v současné době neúčinné. Není možné například na jejich základě chtít zbavit majetek německým firmám působících v České republice, takže třeba Volkswagen může být v klidu.
V Českém republice by takový zákon neobstál před Ústavním soudem, protože porušuje ústavně zaručenou svobodu projevu a omezuje svobodu historického bádaní. Věřím, že i Slovensku zvítězí zdravý rozum a tamní ústavní soudci s tímto právním paskvilem rázně zametou. Takový hloupý zákon je výrazem slabosti a zbabělosti a zbytečně oživuje dávno překonané křivdy z minulosti.
Tzv. Benešovy dekrety správněji dekrety prezidenta republiky představovaly podle Wikipedie formu zákonodárné činnosti v období ústavní nouze, kdy v důsledku druhé světové války nemohly řádně fungovat ústavní orgány Československé republiky podle Ústavní listiny z roku 1920 (ústavní zákon č. 121/1920 Sb.) ani podle celého tehdejšího československého právního řádu. Dekrety prezidenta republiky byly vydávány od vzniku prozatímního státního zřízení v roce 1940 ve Velké Británii, kde byl prezident republiky jakožto představitel zahraničního odboje uznán britskou vládou a postupně i dalšími státy protinacistické koalice. Obdobné normotvorné aktivity vyvíjely v průběhu druhé světové války také exilové vlády či exilové politické reprezentace jiných států, například Norska, Nizozemska, Polska, Belgie. Celkem bylo vydáno v letech 1940 – 1945 143 dekretů prezidenta republiky.
Benešovy dekrety ať zůstanou zcela svobodnou záležitostí v bádání historiků, bez zastrašování a pokusů o kriminalizování. I když s nimi někdo nesouhlasí, nemá to žádný vliv na současné uspořádání společnosti. Navíc řada Benešových dekretů, například těch znárodňovacích, už dávno neplatí. Historické bádání dříve tvrdě omezovali nacisté a komunisté. Chtěla by se k ním snad Trikolora přiřadit?
Zuzana Majerová zřejmě patří k lidem s omezeným rozhledem, jinak by nemohla napsat takový nesmysl. To, že podstatu Benešových dekretů nezná Lojza z horní dolní nepřekvapuje, ale zákonodárce by měl mít alespoň elementární přehled. Mezi prezidentskými dekrety jsou i třeba i ty o znárodnění bank a průmyslu, o zestátnění kinematografie nebo dokonce též o přesunu vysoké školy báňské z Příbrami do Ostravy. To tedy znamená, že pokud někdo nesouhlasí se znárodněním či přesunem báňské školy, měl by jít do basy? Podle uvažování paní Majerové asi ano.
Připomínám, že šéfová Trikolory je jindy vášnivou zastánkyní svobody projevu. Jak je patrné, v jejím pojetí je to taková ta ruská putinovská svoboda ve stylu, já si mohu říkat, co chci, ale běda, když někdo má jiný názor, toho je třeba tvrdě potrestat.
Zdroje:
(16) Zuzana Majerová - 🇸🇰 Slovenský prezident Peter Pellegrini podepsal... | Facebook
Slovenský parlament schválil trestání těch, kdo zpochybní Benešovy dekrety - Seznam Zprávy
Jan Ziegler
Maduro a Putin jedno jsou, masoví vrazi, zločinci a teroristi
Byl to pořádný šok, když americká elitní vojenská jednotka Delta Force při speciální operaci unesla z Venezuely tamějšího nelegitimního prezidenta Nicoláse Madura. Nebyl to zrovna standardní postup, ale chudáka to nepotkalo.
Jan Ziegler
Fiala z SPD tvrdí, v Rusku nikdo nemá zlatý záchod. To jako fakt?
I lhát se musí umět, aby lež vypadala důvěryhodně, ale Radim Fiala evidentně toto umění neovládá. Na to, aby se jeho povídačky ukázaly jako nepravdivé stačilo málo, několik kliknutí na internetu.
Jan Ziegler
Skvělý film Vlny ovládl ovládl novoroční televizní program na celé čáře
Nejsledovanějším pořadem prvního dne nového roku se stala televizní premiéra filmu Vlny. Sledovalo ji 1,2 mil. diváků starších 15 let, což byl s náskokem nejlepší výsledek večera a zároveň také nejlepší výsledek celého dne.
Jan Ziegler
Násilník usekl manželce ruce, domácí násilí zažila v Rusku každá třetí žena
„Až bude mrtvola, přijedeme a sepíšeme to,“ tak se staví ruská policie k domácímu násilí. Pokud muž ženu jenom zmlátí, dostane od policistů pouhou pokutu. Putinova říše je nemocnou společností tolerující kruté násilí.
Jan Ziegler
Pouhá nabubřelá slova a tlachání o ničem, to byl projev premiéra Babiše
Prý teď bude sjednocovat národ, tvrdil šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Akorát neřekl, jak to chce udělat. Trochu to připomíná neblahé rudé časy, kdy jsme měli sjednoceni budovat komunismus.
|Další články autora
Poznáte značku auta podle světel?
Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často...
Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek
Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za...
Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny
Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení...
Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha
Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda...
Biatlon v Oberhofu 2026: První závod nabídl uctění památky, z Čechů si nejlépe vedla Davidová
Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu....
Hustopeče na Břeclavsku rekonstruovaly školní kuchyni za 73 milionů korun
Školní kuchyně a jídelna ZŠ Komenského v Hustopečích na Břeclavsku má za sebou kompletní...
Řada zvířat ve zlínské zoo si užívá sníh, jiná se hřejí u infrazářičů
Mrazivé počasí posledních dnů si řada zvířat ve zlínské zoologické zahradě užívá. Nízké teploty jim...
Hlavní budova nymburské knihovny je po modernizaci opět v provozu
Nymburská knihovna tento týden spustila po rekonstrukci provoz v hlavní budově na Palackého třídě....
Klokánek na Opavsku potřeboval 650.000 Kč na kotelnu, lidé poslali dva miliony
Nečekaná štědrost lidí příjemně zaskočila pracovníky Fondu ohrožených dětí (FOD), který v Česku...
Pronájem bytu 2+kk Radouň Mělnické Vtelno
Chorušická, Mělnické Vtelno - Radouň, okres Mělník
12 000 Kč/měsíc
- Počet článků 3657
- Celková karma 17,84
- Průměrná čtenost 1710x
Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz