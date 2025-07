Zoufalý nenávistný Orbán vyhlásil válku homosexuálům, bojí se volební porážky

Ohání se svobodou projevu, ale sám jiným svobodu upírá. Lže a šíří nenávist vůči skupinám lidí. To je maďarský premiér Viktor Orbán, jenž už v zoufalství neví, která bije.

Jeho stoupenci i v České republice mají plná ústa svobody projevu a lidských práv. Je pro ně jejich ochráncem. Orbán však ve skutečnosti ohrožuje demokracii a je nepřítelem svobody, když prosadil zákon zakazující průvody hrdosti LGBT + komunity, prý proto, že ohrožují zdravý vývoj dětí, což je ovšem směšné, protože v onom zákoně se o dětech vůbec nemluví.

Nedávno jsem protestoval proti tomu, když jacísi aktivisté zablokovali v Praze Národní pochod pro život a rodinu. organizovaný Hnutím pro život ČR. Jeho účastníci v něm protestovali proti interrupcím a hájili právo nenarozených dětí na život. Nemusí se to někomu líbit, ale i takové akce jsou legitimní.

Svoboda projevu je nedělitelná a platí pro každého. Jestliže si homosexuálové v Budapešti chtějí uspořádat pochod hrdosti – Budapest Pride, tak proč ne. Já bych na něco takového v životě nešel, ale nevidím důvod proč jim v tom bránit. Demokracie musí umět nějakou tu odlišnost unést a Orbán se v tom to ohledu projevil jako ubožák a pokrytec, který káže vodu a pije víno. Maďarský premiér má plná ústa svobody, ale jiným ji upírá. Homosexuálové jsou pro něj občany druhé kategorie. Zákazy ovšem nic neřeší a dosahují opačného efektu. A tak v budapešťském pochodu hrdosti kráčelo na 200 tisíc příznivců LGBT + komunity. Policie nezasáhla, protože Orbán je příliš zbabělý a bál se reakce evropské veřejnosti.

Nicméně Viktor Orbán podle webu echo24.cz prohlásil, že k organizaci pochodu hrdosti vydal příkaz Brusel a provedli jej maďarské loutky, které se nesmí dostat k moci. To je ovšem lež jak věž. Žádný takový příkaz Brusel nevydal, pochody hrdosti si homosexuálové organizují v každé zemi sami. Spíše se jedná o strach z toho, že by orbánovská partaj FIDESZ mohla prohrát v příštím roce parlamentní volby. Čemuž napovídají průzkume veřejného mínění. Toho se Orbán bojí jak čert kříže a proto se uchyluje k takovým podpásovkám. Dříve bývali pro fanatické radikály nepřátelé Židé, nyní na jejich místo nastoupili v Maďarsku homosexuálové. To je velmi nebezpečný trend.

Zdroje:

Orbán vede kampaň proti LGBT. Bojím se přítelkyni chytit za ruku, říká Maďarka - Aktuálně.cz

Orbán: Brusel vydal příkaz, aby se v Budapešti konala akce hrdosti. Jeho loutky tento příkaz provedly. Nesmí převzít moc - Echo24.cz

Homosexuálové jako vnitřní nepřítel Orbánovi nevyšli. Přesto starostovi Budapešti hrozí za Pride postih • RESPEKT