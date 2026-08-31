Zneužití těžce nemocného člověka je odporný hnus Rajchle a Rédová
Mravní bahno. Poslanec Jindřich Rajchl a politička z Stačilo Petra Rédová zneužili diagnózu slovenského influencera Marka Macha ke zpochybňování očkování proti covidu. Pro spojení vakcíny s rakovinou ale nepředložili jediný důkaz, jak uvedl web manipulatori.cz.
Machovi, který propagoval v době covidu očkování vakcínami mRNA od společnosti Pfizer, byl podle zveřejněných informací diagnostikován Hodgkinův lymfom ve čtvrtém stadiu. Jde o závažné nádorové onemocnění lymfatického systému. Současně však patří mezi nádory, které se častěji objevují právě u mladých dospělých. Samotný věk pacienta proto není důkazem nějaké nové nebo neobvyklé příčiny. Čtvrté stadium navíc popisuje rozsah onemocnění, nikoli to, co je způsobilo.
Pro tvrzení o spojitosti s covidovou vakcínou ale neexistují důkazy, což potvrdil americký National Cancer Institute, centre, který jasně dokázal, že dostupná data neprokazují, že by vakcíny proti covidu způsobovaly rakovinu, její návrat nebo zhoršování. Známá rizika mRNA vakcín se naopak veřejně sledují. Patří mezi ně velmi vzácná myokarditida a perikarditida, častější zejména u mladších mužů a zpravidla se objevující krátce po očkování. Hodgkinův lymfom mezi prokázané nežádoucí účinky nepatří!
Šéf pidistrany PRO Rajchl a Rédová se zachovaly jako obyčejné lidské hyeny, které zneužily těžce nemocného mladého člověka, když se manipulativním způsobem snažili svým příznivcům podsunout, že očkování proti covidu může způsobit rakovinu. Sice formálně ve svých příspěvcích na sociálních sítích souvislost mezi rakovinou a očkováním proti covidu popřeli, ale ve skutečnosti se snažili vzbudit pochybnosti o účincích co vidového očkování. Kdyby neměli zájem na vyvolávání nejistoty, tak o tom nebudou vůbec psát.
Jak uvedl web ct24.ceskatelevize.cz, kanadští vědci z Univerzity Britské Kolumbie v rozsáhlé studii potvrdili účinnost i bezpečnost očkování na principu mRNA. Současně ale otevřeně hovoří i o vedlejších účincích, dezinformacích a dalších aspektech těchto vakcín. Hlavním výsledkem studie je, že vakcíny proti covidu na principu mRNA jsou bezpečné a vysoce účinné při prevenci infekčních onemocnění a mají potenciální využití i u řady dalších onemocnění, včetně chřipky, RSV, rakoviny a různých autoimunitních onemocnění. Výsledky vyšly v odborném časopisu The Lancet, který patří mezi nejuznávanější lékařské žurnály s nejpřísnějšími pravidly kontroly.
Takže Rajchl a Rédová pro své pochybné politické cíle zneužili očkování proti covidu, což může být i nebezpečné. Je doloženo, že lidé neočkovaní proti covidu častěji umírají, než ti, kteří obdrželi ochrannou vakcínu. Jednání Rajchla a Rédové je proto mimořádně odporné a lidsky neobhajitelné.
Zdroje:
Rajchl a Rédová naznačují, že rakovina Marka Macha souvisí s očkováním. Důkazy nemají - Manipulátoři.cz
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Jindřich Rajchl prohrabává politické dno. Ani ta n... | FORUM 24
Vakcíny proti COVID-19 a lidé s rakovinou - NCI
Po miliardách dávek. Očkování na principu mRNA je účinné a bezpečné, říká metastudie — ČT24 — Česká televize
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