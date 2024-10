Zneužil Babiš své pravomoci k likvidaci konkurence?

Tohle hrozí daleko horší aférou než kauza Andreje Babiše coby údajného agenta STB. V tomto případě jde o podobu s drsnými rusáckými praktikami směřujícími k odstranění nepohodlných firem. Firma FAU vadila holdingu Agrofert.

Kauza údajných úniků DPH ze strany opavské společnosti FAU se musí podle webu Seznamzpravy.cz opakovat zřejmě kvůli chybě státního zástupce. Záležitost spěla k vynesení soudního rozsudku, ovšem nyní se bude muset řešit od začátku včetně policejního vyšetřování.

To je známý spor firmy FAU, která obchoduje s pohonnými hmotami a v areálu přerovské Prechezy (součástí holdingu Agrofert dříve patřícího Andreji Babišovi) vlastní železniční vlečku. Precheza ji chtěla odkoupit, FAU prodej odmítla. Pak se začali dít věci, na FAU se zaměřila finanční správa, která ji podle pravomocného soudního rozsudku nezákonně zlikvidovala. Stalo se tak v době, kdy byl Andrej Babiš ministrem financí a Finanční správa mu byla podřízena.

Z té doby existuje tajná nahrávka anonymní skupiny Šuman, v níž se údajně Babiš vyjadřuje velmi vulgárně o společnosti FAU. „To FAU Přerov, to de do p..e. Zase shoda náhod. Já jsem zprivatizoval Prechezu roku 97 a oni před privatizací vyčlenili, prodali tu vlečku nějaký firmě. Takže vlečka v mojí chemičce patří týmto z….m. No a ty naši klekli na tu FAU Přerov, takže to je v insolvenci, obstavené účty, vagóny, ještě vlastně Slovnaft a všechno...“ Sám Babiš nikdy pravost nepopřel. Odpovídá vyhýbavě, že se nebude vyjadřovat k tajně pořízené nahrávce.

Podezřelé ovšem je, že FAU se stala terčem útoku celníků poté, co odmítla jít na ruku holdingu Agrofert. Těžko se věří tomu, že šlo o náhodu. Ono to připomíná takové mafiánské praktiky z putinovského Ruska. Tam je běžné, že Putinův kámoš ukáže na prosperující firmu, řekne, že se mu líbí, a ať mu ji majitel prodá za konkrétní samozřejmě pro něj nevýhodnou sumu. Když odmítne, nastoupí policie a prokuratura a výsledkem bývá obvinění z podvodů a daňových úniků. Já bych byl velmi nerad, aby se tyto rusácké gangsterské metody provozovaly i u nás a státní správa sloužila de facto organizovanému zločinu, což je v Putinově říší normou.

Jak uvedl web zprávy.aktualne.cz, FAU uspěla u soudu se čtyřmi z pěti žalob proti rozhodnutí finanční správy a celníků. Stát prohrál spor o to, zda je firma FAU takzvaným nespolehlivým plátcem daně z přidané hodnoty (DPH) a jestli celníci mohli firmě odebrat povolení k provozování daňového skladu. Stát neuspěl ani ve sporu o to, zda celníci mohli zastavit řízení, které vede k vydání povolení k provozování daňového skladu. Čtvrtý verdikt, pro stát rovněž nepříznivý, se týkal více než čtyřmilionové pokuty kvůli zajištění daně za údajný nedoplatek FAU na spotřební dani. Sami celníci již dříve uvedli, že k vydání zajišťovacích příkazů proti FAU nebyl žádný vážný důvod. To už je pořádný průšvih. Zneužití pravomocí veřejného činitele se přímo nabízí.

Další soudní proces se společností FAU se tedy bude opakovat, Andrej Babiš bude muset znovu k soudu jako svědek a třeba se dozvíme víc. Možná bude šéf hnutí ANO obviněn z křivého svědectví. Byl bych ovšem velmi nerad, aby se z České republiky stala Česká mafiánská republika a státní správa sloužila k likvidaci nepohodlné konkurence.

