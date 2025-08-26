Znárodňování je zločin, státní firmy prodělávají miliardy, zrušme je a dejme soukromníkům!
Kniha Budujme stát pro 40 000 000 lidi od Jana Antonína Bati je vynikajícím vizionářským dílem. Úspěšný podnikatel ji napsal v třicátých letech. Poprvé vyšla v roce 1937 a v mnoha případech má trvalou platnost. Baťa právem tepe státní firmy za tragickou neschopnost a přibližuje jejich mizerné hospodaření.
Baťa zde hájí svobodné podnikání a dokazuje, že to není přežitá věc, protože soukromé firmy fungují lépe než státní a jako odstrašující příklad nefunkční státní společnosti kvůli trvalé obrovské ztrátovosti zmínil Československé státní dráhy (ČSD). Jan Baťa si dokonce pohrával s myšlenkou, že by je převzal do své působnosti a sliboval, že pod jeho vedením by ČSD přestaly být ztrátové.
„Časopis Železniční listy vypočetl dne 1. 5. 1931, že dráhy mohly ušetřit v roce 1929 418 milionů Kč na uhlí, na železničních strojích a na materiálu 160 milionů Kč - kdyby byly nemusely za tento materiál platit přemrštěné kartelové ceny ( v současných cenách by se jednalo zhruba o miliardy korun, pozn. autora),“ uvedl Jan Baťa. Toto hospodaření na státních drahách, potvrzují i praktiky v éře ministra železnic Jiřího Stříbrného v dvacátých letech minulého století, kdy cena uhlí pro ČSD se navyšovala o provize pro správné lidi, navíc se nekupovalo to cenově nejvýhodnější a nejkvalitnější palivo, ale to od spřátelených kamarádů. Rozumné a odpovědné hospodaření se jaksi se státními firmami míjelo.
Dále zlínský průmyslník uvádí.
„Z přijímání a propouštění zaměstnanců státních podniků bez ohledu na hospodářskou strukturu podniků se vyvinul jeden z nejvážnějších hospodářských a sociálních problémů: máme masy pensistů bez fondů, z nichž by byly zaručeny pense. Jsou státní podniky, kde se přijímá a propouští bez ohledu na hospodářskou potřebu a kde připadá téměř na každého pracujícího člověka jeden pensista. Státní dráhy měly na konci rok 1935 135 852 zaměstnanců a 100 384 pensistů. To znamená že jsou v bídě oba, a že podnik, ačkoliv brzdí vývoj dopravy v celém státě, stále prodělává.“
Navíc za hospodářské krize, kdy všechny ostatní obory slevily své ceny, výše železničních přepravních tarifů zůstala zachována.
„Hospodářská pasivita veřejných podniků, jakož i stoupající výdaje veřejné správy, mezi nimi je oprávněný pouze vzestup výdajů na obranu státu, má však v mnohém horší důsledky nežli rostoucí daňový tlak a zvyšovaná daňová břemena.
Veřejná doprava – ve snaze zmenšiti schodky tohoto opatření, provádí čím dál tím více zásahy do podnikání soukromého, jež ve svých důsledcích podvazují v soukromém podnikání výkonnost. Aby snížila své ztráty např. o stokorunu, znemožňuje v soukromém podnikání výdělek 1000 Kč. Příkladem tohoto procesu je situace československé automobilové dopravy a všeho, co na ni závisí.“
Baťovy závěry potvrzuje i web NeuroRestart.cz, který uvádí nevýhody státních podniků.
1) Byrokracie: Větší administrativní struktura může vést k pomalejšímu rozhodování a neefektivnosti.
2) Politizace: Politické vlivy mohou někdy narušovat obchodní rozhodnutí, což může mít dopad na celkovou výkonnost podniku.
3) Nižší konkurenceschopnost: Soukromé firmy mohou být často flexibilnější a inovativnější než státní podniky, což může vést k nižší konkurenceschopnosti.
4) Finanční zátěž: Pokud se státní podniky dostanou do ztráty, může to mít dopad na státní rozpočet a tím i na daňové poplatníky.
Jan Baťa se samozřejmě nespokojil pouze s pojmenováním nedostatků, ale navrhuje i řešení. Mezi ně patří i omezování byrokratických překážek v podnikání, ale hlavně.
„Ponechati občanskému podnikání, výrobu a vykonávání služeb, jež dovede konat lépe než stát, a s prospěchem pro stát (placením daní) i veřejnost (lepšími mzdami a výhodnějšími cenami).
Pronajati nevýnosné státní a veřejné podniky občanským podnikatelům při současné smluvní záruce, že budou respektovati vážné státní a veřejné zájmy.“
Ne všechno z Baťovy éry platí, tak například penzijní systém už je někde jinde. Jasně však doložil výhody soukromého podníkání nad činností státních firem. Ty často hospodaří mizerně ve stylu po nás potopa a on to za nás někdo zaplatí.
Soukromý podnikatel si nemůže dovolit zaměstnávat pracovníky, které nepotřebuje, nemůže si dovolit nakupovat předražený materiál. Pracovníky zaměstnává a platí podle jejich schopností, nikoliv podle platových kvalifikačních tabulek, které ve státní správě neumožňuji dát práci schopnému fachmanovi jen proto, že nemá maturitu a pořádně ho zaplatit, jelikož tomu brání platové tabulky.
Čtyřicet let socialismu nás přesvědčilo, že je to systém neefektivní, rovnostářský, který ubíjí tvůrčí schopnosti člověka. Státní veřejné vlastnictví není schopno v otevřené soutěži konkurovat privátnímu, a místo slibovaného ráje vede akorát k zchudnutí všeho obyvatelstva. To už věděl Jan Baťa a platí to i v nynější době. Proto nápady hnutí Stačilo s převahou komunistů, které nabízí masivní znárodňování, tedy spíše sprostou loupež soukromého vlastnictví, jsou cestou k ekonomické katastrofě.
Zdroje:
Jiří Stříbrný: Těžký život dobrodruha - Euro.cz
Státní Podnik: Co To Je A Jak Funguje V ČR? » NeuroRestart.cz
Budujme stát pro 40 000 000 lidí, J. A. Baťa, vydal Marek Belza, Krásná Lípa 2013
Jan Ziegler
Jan Antonín Baťa byl Československem nespravedlivě odsouzen a oloupen
Byl to jeden z nejhorších zločinů tzv. třetí republiky, odsouzení upřímného vlastence za údajnou kolaboraci s nacisty na 15 let do vězení a ke konfiskaci majetku. Stát se zřejmě chtěl dostat k jeho rozsáhlému vlastnictví.
Jan Ziegler
Hanebný Vidlák Sterzik hájí sovětskou okupaci, lže a uráží památku jejich obětí
Šéf hnutí Stačilo má jasno, po roce 1968 se u nás žilo skvěle a sovětská okupace byla jen takovým nicotným detailem. Jenomže stovky mrtvých a škody za desítky miliard korun, nejsou bezvýznamnou záležitostí.
Jan Ziegler
Podle Maďarů jim Češi ukradli území a Mnichov si zasloužili
Historii nelze vnímat pouze jedním pohledem v tomto případě českým, že Slováci se rozhodli dobrovolně připojit k Čechům. Maďaři to naopak cítí jako trvalou křivdu. Nabízí se srovnání s osudem Sudet.
Jan Ziegler
Putin slibuje mír za Donbas, diktátorům však nesmíme věřit
Kremelský vůdce učinil rádoby velkorysou nabídku k ukončení ruské agrese na Ukrajině. Jenomže v roce 1938 Adolf Hitler také tvrdil, že když dostane československé Sudety, nemá už žádné další územní požadavky a v Evropě bude mír.
Jan Ziegler
Nemožné se stalo skutkem, Mariánský sloup opět zdobí Staroměstské náměstí
Dobrá věc se podařila a vzácné barokní dílo je znovu na svém místě v historickém centru Prahy. Po páteční slavné mši svaté v Týnském chrámu požehnal posledního instalovaného anděla pražský arcibiskup Jan Graubner.
|Další články autora
Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy
Seriál Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci....
Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou
V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na...
Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu
Sledujeme online Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém...
Na prodej je přes sto let stará vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto
V nabídce realitních kanceláří se objevila vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou....
OBRAZEM: Láska nezná hranic. Vítězné svatební fotky ze soutěže berou dech
Tisíce fotografií prošlo sítem soutěže o nejlepší svatební snímky pro rok 2025. Vítězné obrázky...
Stát nestíhá vyřizovat žádosti o občanství. Cizinců přibývá, úředníků je málo
Počet cizinců žádajících o české občanství roste. Podle kanceláře ombudsmana ministerstvo vnitra...
Trump odvolal členku Rady guvernérů americké centrální banky. Ta odstoupit nehodlá
Americký prezident Donald Trump s okamžitou platností odvolal z funkce členku Rady guvernérů...
Poprali se s revizory, žena použila pepřák. Černé pasažéry z Ostravy čeká obvinění
Až u soudu zřejmě skončí případ konfliktu v jednom z ostravských trolejbusů. V červenci tam muž se...
Už se zase kýve. Metronom na Letné je po dvouleté renovaci opět funkční
Na pražské Letné se po více než dvouleté generální opravě rozhýbal metronom. Rozsáhlá renovace...
- Počet článků 3577
- Celková karma 19,70
- Průměrná čtenost 1734x
Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz