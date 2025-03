Žhářské útoky děsí Evropu, Polsko, Litva a další země obviňují Rusko

Další články autora

Řeklo by se, karma ho dostihla. Karel je proti pomoci napadené zemi, s tím, že se má každý starat sám o sebe. Pak jej večer na cestě z hospody přepadli nějací gauneři. Rozčiloval se, že mu nikdo nepomohl.

Profesor Bráf: Češi jsou líní a nepodnikaví, chtějí se mít dobře bez rizika

Pro někoho až možná tvrdá slova od předního českého národohospodáře Albína Bráfa. Jeho názor by však měl sloužit k zamyšlení ne k odsouzení. On to totiž s Čechy myslel dobře a proto k ním byl kritický.