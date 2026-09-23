Zfalšované ruské volby pod taktovkou Kremlu, volební komise jsou dělníci podvodů
„Každý třetí hlas vhozený za stranu Jednotné Rusko může být falešný. Tvrdí to ruští nezávislí novináři z Nové gazety Evropy, kteří spolu s volebními experty analyzovali zveřejněná data týkající se parlamentních voleb do ruské Státní dumy,“ uvedl denikn.cz. To by znamenalo, že oficiální zisk vládnoucí putinovské partaje je výsledkem masivního volebního podvodu.
Nezávislí analytici totiž uvedli, že volební účast byla ve skutečnosti o třetinu nižší a pro Jednotné Rusko hlasovalo cca 35% voličů. To vůbec nepřekvapuje, protože volby v Rusku od nástupu Putina k moci nejsou regulérní. Známá ruská spisovatelka Ljudmila Ulická už dříve uvedla, že všechny volby v Rusku jsou zfalšované.
A tak tomu bylo i letos a na jeden z volebních podvodů poukázal i web novinky.cz. Ruští voliči dostávali volební lístky s již označeným křížkem ve prospěch vládní strany Jednotné Rusko. Stalo se tak ve městě Syktyvkar v autonomní Republice Komi. Podezřelý je rovněž zisk strany Spravedlivé Rusko, kterým činil 5,13 %, což ji těsně umožnilo překonat hranici nutnou k získání poslaneckých křesel. Jak však upozornil web forum24.cz, právě u Spravedlivého Ruska však data odhalují podezřelé anomálie. „Analytik Stanislav Andrejčuk poukázal na to, že se v systému Ústřední volební komise naráz „objevilo“ 60 tisíc hlasů, které straně těsně dopomohly k překonání 5% hranice nutné pro vstup do Dumy. Podle Andrejčuka šlo o politické rozhodnutí učiněné narychlo po jediném telefonátu, aby se upravil požadovaný poměr sil v parlamentu.“
Ve volbách do dolní komory ruského parlamentu sice kandidovalo více subjektů, ale to bylo jen trapné divadlo, protože se jednalo o strany a hnutí, které podporují politiku putinovského Ruska a nejsou skutečnou opozicí. Jediná opravdová opoziční strana Jabloko, která nesouhlasí s ruskou agresí proti Ukrajině, byla pro jistotu z voleb vyloučena. Přitom podle průzkumu nezávislé agentury ExtremeScan mohlo Jabloko získat až 25 % hlasů.
„Kreml má dlouholetou zkušenost s tím, jak v různých volbách dosáhnout kýženého výsledku,“ připomněl v pořadu Osobnosti Plus na webu plus.rozhlas.cz rusista a historik Marek Příhoda z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Podle něj to stačí na splnění strategických cílů – tedy získání poslušného, jednotného parlamentu – a to i bez toho, aniž by dosahoval podpory zdánlivě ideálních 99,9 procent. Ono to pro Kreml vypadá na první pohled lépe a budí to zdání regulérního volebního klání. „To, že jdou nějaká procenta i jinam, může být pro Kreml výhodné,“ souhlasí rusista. Příprava na volby, které dopadnou pro Kreml příznivě, trvá delší dobu. „A prapříčinou je deformace politického systému, tedy to, že nemáte možnost volně vyjadřovat názory, které by se odlišovaly od základní linie,“ zdůrazňuje Příhoda s tím, že velký kus práce odvádí volební komise. A právě jejich členy označil za dělníky volebních podvodů a strůjce machinací.
Jak uvedl web irozhlas.cz, vzhledem k absenci skutečné opozice a přísné kontrole hlasování jsou volby v Rusku mezinárodními pozorovateli dlouhodobě označovány za neférové a nedemokratické. Evropská unie také důrazně odsoudila uspořádání voleb na Ruskem okupovaných ukrajinských územích – na poloostrově Krym a v částech Doněcké, Luhanské, Záporožské a Chersonské oblasti, což je závažné porušení mezinárodního práva. „Osoby podílející se na organizaci těchto falešných voleb nebo kandidující na dočasně okupovaných územích Ukrajiny, stejně jako osoby odpovědné za maření možnosti konání svobodných a spravedlivých voleb v Rusku, budou sankcionovány,“ uvádí se v reakci Bruselu.
Je nepochopitelné, že přes tato prokazatelná fakta, se najdou lidé, kteří shlíží na despotické a tyranské Rusko s obdivem. K nim patří například Jindřich Rajchl a Václav Klaus. Exprezident tvrdí, že je rozdíl mezi bývalým SSSR a současným Ruskem. Jak je však patrné, nemá pravdu, ty rozdíly se čím dál tím víc stírají, jistě i proto, že Vladimír Putin je bývalým důstojníkem sovětské tajné služby KGB. Rusko není standardní demokratickou zemí, ale mafiánským totalitním uskupením, kde je skutečná opozice perzekuována a nešťastnou zemi ovládá Putinův gang, kterému je dovoleno vše včetně vražd svých odpůrců.
Zdroje:
Putinovo Jednotné Rusko získalo ve skutečnosti ve volbách jen 34 procent, tvrdí Novaja Gazeta - Novinky
Žádných 58 procent. Analýza odhalila, kolik hlasů... | FORUM 24
Rusista: Volby v Rusku? Volební komise jsou dělníci podvodů | Plus
Voliči v Rusku dostali lístky vyplněné pro Putinovu stranu. Upozornil na to poslanec komunistů - Novinky
Rusové ukazují, že po volbách nečekají nic dobrého, říká novinářka - Seznam Zprávy
Třetina hlasů v ruských volbách byla zfalšována, tvrdí experti a ruští nezávislí novináři
▶ Rusko se vzdaluje Evropě, míří na východ a do minulosti, říká spisovatelka Ljudmila Ulická — ČT24 — Česká televize
Ruské volby nepřekvapily, Putin zapojil i válečné veterány | iROZHLAS - spolehlivé zprávy
https://www.e15.cz/domaci/propaganda-zapadnich-elit-vuci-rusku-je-smesna-prohlasil-klaus-1122609
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