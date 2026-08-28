Zemřel válečný zločinec a masový vrah Mladić, zrůdy ho však oslavují
Světská spravedlnost ho dostihla poměrně pozdě, až v roce 2011, kdy ho Srbsko zatklo a vydalo Mezinárodnímu soudnímu tribunálu v Haagu, který jej o šest let později poslal za mříže na doživotí. Nyní zemřel ve věku 84 let ve vězeňské nemocnici. Je už tedy v rukách vyšší spravedlnosti, která ví nejlépe, jak s nim naložit. Též Božímu soudu však bude mít, co vysvětlovat.
Srbský generál, bývalý komunista a důstojník Jugoslávské lidové armády Ratko Mladić patřil k nejhorším válečným zločincům a masovým vrahům současné doby. Jeho podřízení se s jeho souhlasem dopustili mnoha ukrutností, mimo jiné i známého masakru v Srebrenici v roce 1995. Velice přesně to vystihl Teodor Marjanovič v komentáři na webu seznamzpravy.cz, kde mimo jiné napsal. „Srebrenica je se svými více než osmi tisíci zavražděnými nejhorším jednorázovým masakrem v Evropě od druhé světové války. Ratko Mladić nebyl zdaleka jediným jeho viníkem. Stal se ale hlavním, nejviditelnějším a přímo na místě vše dirigujícím pachatelem zločinu, který dodnes zastřešuje a symbolizuje vyvražďování obyvatel v Bosně.“
Jenomže to nebyl jediný válečný zločin, kterého se Mladić dopustil. Byl u mnoha dalších, například u ostřelování obklíčeného a hladového Sarajeva srbskými jednotkami, při němž podle webu zprávy.aktualne.cz zahynulo na 12 000 lidí. A není možné, že by Mladić nevěděl též o těchto zrůdnostech, které popisuje web ct24,ceskatelevize.cz. Milánské státní zastupitelství začalo po třiceti letech prošetřovat už déle známé obvinění, že italští občané, ale nejen oni, údajně jezdili v devadesátých letech během války v bývalé Jugoslávii do Sarajeva na takzvané sniperské safari. „Platili za to, aby mohli přijet na hory obklopující Sarajevo a beztrestně střílet na jeho obyvatele,“ řekl investigativní novinář Ezio Gavazzeni.
I na Mladićův vrub jdou systematické a záměrné znásilňování zajatých muslimských a chorvatských žen srbskými vojáky a také etnické čistky a likvidace enkláv označených za bezpečné zóny OSN.
Je pravdou, že zločiny na území bývalé Jugoslávie nespáchala jen jedna strana. Jenomže! Dále opět skvělý Teodor Marjanovič, který přesně popsal, kdo je hlavním viníkem války v devadesátých letech v bývalé Jugoslávii. „A sice že válku rozdmýchala srbská komunistická nomenklatura v čele s tehdejším prezidentem Slobodanem Miloševićem. Masivní propagandou, zveličující údajné dávné historické křivdy, vytvořila prostor pro tehdy dávno zapomenutou nenávist a uvedla do chodu brutality s cílem vytvořit Velké Srbsko.“
Je to tak, Srbové neunesli fakt, že s nimi ostatní národy bývalé Jugoslávie nechtějí mít nic společného a tak postupně rozpoutali válku proti Slovinsku, Chorvatsku i Bosně a Hercegovině.
Přes nezpochybnitelná fakta o Mladićově brutalitě a jeho válečných zločinech se bohužel najdou i jeho obhájci. To, že k nim patří srbští fanoušci klubu CZ Bělehrad kteří při zápase proti Viktorii Plzeň vytáhli podle iDNES.cz transparent s nápisem, „Generále, věčná sláva a díky,“ a skandovali jeho jméno, nepřekvapuje. Srbskému klubu však za to může hrozit citelná pokuta, pokud UEFA chování příznivců vyhodnotí jako nevhodné. Transparent i chorál může považovat za politická gesta, která jsou zakázaná.
Je však na pováženou, že se ke generálovým příznivcům zařadil i zástupce šéfredaktora Parlamentních listů Radim Panenka. Ten podle webu seznamzpravy.cz na sociálních sítích napsal příspěvek, v němž hájí někdejšího vojenského velitele bosenských Srbů Ratka Mladiće. Novinář ve statusu rovněž zpochybňuje rozhodnutí Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii, který Mladiće v roce 2017 odsoudil na doživotí za spáchání válečných zločinů, zločinů proti lidskosti a genocidy. Rozsudek Panenka označil za zpolitizovaný a proces za nespravedlivý. Nyní jeho skutek prošetřuje policie. „Příspěvek jsme zaregistrovali a zabýváme se jím. Budeme vyhodnocovat především to, jestli autor zlehčováním genocidy nenaplnil skutkovou podstatu některých trestných činů,“ uvedl pro redakci Seznam Zpráv mluvčí Policie ČR Jakub Vinčálek.
Zdroje:
Novinář Parlamentních listů velebil strůjce genocidy Mladiće. Řeší to policie - Seznam Zprávy
Nevraždil jen Mladić. Ale proboha, kdo začal? - Seznam Zprávy
Ratko Mladić bude mít státní pohřeb, uvedl srbský ministr. Bude pohřben s nejvyššími vojenskými a státními poctami - Echo24.cz
Srbští fanoušci v Plzni připomněli válečného zločince Mladiče - iDNES.cz
Zemřel jeden z největších válečných zločinců 20. století. Na svědomí měl šílený masakr ve Srebrenici – Aktuálně.cz
▶ Lidé platili, aby mohli přijet do Sarajeva střílet civilisty, říká novinář — ČT24 — Česká televize
(21) Radim Panenka 🇨🇿 on X: „Zemřel gen. Ratko Mladíć￼. ☦️🇷🇸 Odešel na věčnost v Haagu, kde byl po nespravedlivém procesu zpolitizovaným tribunálem držen ve vězení. Miloval svůj národ, kterému celý život sloužil. Nakonec za něj položil i svůj život. Zachránil srbský národ v Bosně před genocidou. R.I.P. https://t.co/saecAu1jHn“ / X
Jan Ziegler
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