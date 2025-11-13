Železniční neštěstí na Slovensku, peníze raději na dotované jízdné než na bezpečnost
K jedné takové došlo v neděli večer na hlavním slovenském železničním tahu Bratislava – Košice v úseku Pezinok – Svätý Jur, kde jeden vlak zezadu narazil do druhého. Jak uvedl web zdopravy.cz do nemocnic bylo transportováno 79 zraněných, z toho 3 těžce. Havarovanými vlaky byly Ex 620 Tatran, který jel z Košic do Bratislavy a REx 1814, směřující z Nitry do Bratislavy. V obou případech šlo o spoje dopravce Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK).
K nehodě došlo na jednom z hlavních slovenských koridorů, který je přitom vybaven špičkovým zabezpečovačem ETCS, jenž umí takovým střetům zabránit. Jenomže Slovensko dosud nemá výhradní provoz pod ETCS a vlaky tak nemusí jezdit povinně s palubní částí evropského zabezpečovače. Tu měl při nehodě jen jeden z vlaků. Vlak z Nitry do Bratislavy, který jim nebyl vybaven, s velkou pravděpodobností projel návěstidlo na červenou. Kdyby jej měl instalován, ke srážce by nedošlo.
ETCS se skládá ze stacionární části umístěné na tratích a z částí umístěné ve vlacích. Pokud vlaková souprava není tímto zařízením vybavena, pak může projet návěstidlo zakazující jízdu, jak se to to stalo u Pezinku. Této nehodě šlo zabránit, pokud by ETCS byly vybaveny oba vlaky.
Majitel RegioJetu Radim Jančura, jehož žluté vlaky rovněž jezdí na Slovensku, proto důrazně vyzval slovenské ministerstvo dopravy a správce infrastruktury Železnice Slovenské republiky, aby na hlavních slovenských tratích nařídily výhradní provoz vlaků vybavených zabezpečovacím systémem ETCS. Tedy aby tam byla taková úroveň zabezpečení, která dokáže zabránit nehodám a jejich tragickým následkům. Tak je tomu v České republice, kde na železničních tratích vybavených ETCS smí jezdit pouze vlaky s tímto zabezpečovacím systémem.
Železniční nehoda u Pezinku vyvolala na Slovensku vlnu kritiky, mnozí odborníci podle webu aktualne.cz poukazují na fakt, že místo investic do samotné železnice, bezpečnosti provozu a infrastruktury raději stát raději dotuje jízdenky pro děti, studenty a seniory starší 62 let. A tak je tomu i za současné vlády premiéra Roberta Fica. Inu, populismus nade vše.
Zkušený slovenský strojvedoucí Peter Dubovský si stejně jako další oslovení lidé myslí, že nynější krize slovenské vlakové dopravy a vysoká míra nebezpečnosti je důsledkem dlouhodobého podfinancování. „Děje se to už minimálně třicet roků, Kdybychom byli na úrovni českých železnic, takovým nehodám by se dalo zabránit,“ tvrdí.
A že je stav železnic na Slovensku skutečně vážný, potvrzuje i Odborová asociace dispečerů a výpravčích. František Demko, předseda její republikové rady, důvody pojmenovává poměrně jasně. „Dlouhodobě chybí finanční prostředky nejen na smysluplný rozvoj a modernizaci, ale i na základní údržbu, strojový park či mechanizaci,“ říká.
Pravdou také je, že už dříve si čeští dopravci, jejichž vlaky jezdí i na Slovensko, rovněž stěžovali na špatný stav slovenských železnic, a jejich zanedbanou údržbu.
Zdroje:
Druhá vážná nehoda na slovenské železnici během měsíce. U Pezinku se srazily vlaky - Zdopravy.cz
Nejsou peníze ani na základ. Slovenské železnice jsou nebezpečné, Fico má problém - Aktuálně.cz
Zaveďte výhradní provoz ETCS, vyzval Jančura Slováky. Tamní tratě budou do té doby rizikové - Zdopravy.cz
