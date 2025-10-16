Železná lady zachránila Británii před kolapsem a přispěla k pádu komunismu

Říká se, že na konci zla zvaného socialismus se podílelo toto vynikající trio. Americký prezident Ronald Reagan, papež Jan Pavel II. a britská premiérka Margaret Thatcherová, jejíž sté narozeniny si v těchto dnech připomínáme.

Bývá zvykem, že britský panovník, jak upozorňuje denik.cz, na pohřby nechodí, vyjma členů své rodiny nebo velmi blízkých přátel. A už vůbec ne na smuteční obřady politiků, aby s nimi nebyl spojován a zachoval si nadstranickost. Královna Alžběta II. během své sedmdesátileté vlády tak učinila pouze dvakrát. V obou případech šlo o poslední rozloučení s britskými premiéry, mimořádnými osobnostmi, které jsou dosud považovány za nejvýznamnější politiky minulého století. Tím prvním byl v roce 1965 Sir Winston Churchill. Ve druhém případě se anglická královna v roce 2013 zúčastnila pohřbu baronky Margaret Thatcherové britské konzervativní političky přezdívané Železná lady.

Tato pocta Margaret Thatcherové, která se narodila 13. října 1925 v městě Grantham v hrabství Lincoln, dokazuje její obrovský význam nejen pro Velkou Británii, ale i pro celý svět. Vystudovala prestižní univerzitu v Oxfordu, vstoupila do Konzervativní strany, postupně stoupala na vrchol a v roce 1975 se jako první žena stala její předsedkyní, když předtím konzervativci prohráli parlamentní volby. V roce 1979 se pak rovněž jako první žena stala britskou premiérkou, když naopak její strana volby do Dolní sněmovny přesvědčivě vyhrála.

Své nové role, jak uvedl Hynek Fajmon ve svém článku na webu cdk.cz, se ujala s velkou vervou. Británii převzala v hospodářsky velmi zdevastovaném stavu. Vinu na tom nesla, jak je doloženo v knize Dějiny Británie, předchozí labouristická vláda. Ta příliš ustupovala tlaku odborů na nereálná zvýšení mezd ve veřejném sektoru, které vzrostly do roku 1975 o 30%, důsledkem čehož pak byla vysoká inflace, jež kolem roku 1980 dosáhla 20%!

Novou britskou premiérku proto čekaly náročné úkoly, snížení obrovského veřejného dluhu, stabilizace hospodářství, snižování daní a boj s inflací. Na všech těchto frontách začala používat předtím nevyzkoušené metody. Dosud uplatňovanou keynesiánskou hospodářskou politiku neváhala opustit a nahradit ji novou politikou založenou na teorii monetarismu.

Sama Margaret Thatcherová ale teoriím nepřikládala tak velkou důležitost. Své přesvědčení odvozovala od středostavovských ctností svého otce - drobného obchodníka. Stejně jako on měla smysl pro povinnost, spořivost, individuální odpovědnost, podnikavost a rodinu. Tyto ctnosti a hodnoty měla dle jejího soudu podporovat každá rozumná vláda. Tvrdila, že Británie prožívá úpadek právě proto, že se od těchto ctností její dřívější vlády odklonily. Ona se proto snažila dát věci do pořádku a učinit tak, jak s oblibou říkala, „Británii opět Velkou Británií“.

Lépe bych to neřekl. Ano, za tehdejší problémy její země mohly typické levicové vlastnosti - rozhazovačnost a sobectví. Levice je totiž přesvědčena, že může utrácet bez omezení a ráda hoduje na úkor druhých ve stylu, však on to za nás někdo zaplatí. Základním pravidlem, které platí v rodině, ve státě a v jakémkoliv lidském společenství, je, že nemohu vydávat víc peněz než vydělám. Jakmile se tato zásada poruší, nastává cesta ke katastrofě. A premiérka Thatcherová si to dobře uvědomovala a podle toho jednala. Musela sáhnout k nepopulárním opatřením, jako bylo uzavírání prodělečných státních podniků nebo jejich privatizaci, které neváhala v zájmu země razantně prosazovat. Pokud se však Velká Británie měla vyhnout hospodářskému kolapsu, jiné cesty nebylo.

K plánu její vlády patřilo i zavírání prodělečných dolů. Proti se však postavily mocné hornické odbory vedené komunistou Arthurem Scargillem. Soud prohlásil tuto stávku za nezákonnou, protože Scargillo odmítl hlasovat o jejím konání. Hornická stávka v letech 1984-1985 byla masivním sociálním konfliktem. Hornické odbory se pokusily zabránit nejen uzavírání některých dolů, ale i svrhnout konzervativní vládu vedenou Thatcherovou. Po více než roce vláda nakonec zvítězila, pětadvacet prodělečných dolů bylo uzavřeno, moc odborů, které britskou ekonomiku málem zničily, zlomena a prestiž britské premiérky výrazně vzrostla. Je pravdou, že kvůli jejím opatřením ve Velké Británii dočasně vzrostla nezaměstnanost na 3 miliony lidí, nicméně v druhé polovině osmdesátých let počet lidí bez práce výrazně klesl. Inflaci se jí podařilo zkrotit brzy po nástupu k moci.

Těžkou zkouškou pro Margaret Thatcherovou byla i válka o Falklandské ostrovy v roce 1982, kdy toto britské území okupovala argentinská armáda. Její vláda však dala najevo, že takové porušení mezinárodního práva, Falklandy obývá anglicky mluvící obyvatelstvo, nehodlá tolerovat a vyslala k ostrovům vojenské jednotky, které Argentince porazily a znovu je obsadily. Prestiž premiérky výrazně vzrostla a důsledkem bylo vítězství Konzervativní strany v parlamentních volbách o rok později. Později v březnu 2013 se na Falklandách konalo referendum s rekordní účastí 92 % voličů. Většina 99,8 % hlasujících se vyslovila pro setrvání Falkland jako britského zámořského území. Čili místní lidé nechtějí být součástí Argentiny.

Margaret Thatcherová nikdy neměla ráda komunisty, důsledně proti nim bojovala a SSSR považovala stejně jako americký prezident Ronald Reagan za říši zla, kterou je třeba zničit a poslat na smetiště dějin, což se nakonec podařilo. To jí však nebránilo, aby navázala přátelské vztahy se sovětským vůdcem Michailem Gorbačovem, kterého si oblíbila. Jistě i proto, že na rozdíl od svých dogmatických předchůdců působil relativně rozumně.

O baronce Thatcherové mluví jako o svém vzoru mnozí čeští politici, bohužel bez rozdílu tak činí jenom verbálně, skutky už jaksi nikoliv. Chybí jim její rozhodnost a ráznost. Z postu premiérky pak Margaret Thatcherová abdikovala v roce 1990 poté, co se proti ní postavila část ministrů a poslanců z vlastní strany. To však nic nemění na jejím významu a velikosti nejen pro Británii, ale i pro světové dějiny.

Zdroje:

https://www.reflex.cz/clanek/historie/103403/margaret-thatcherova-zelezna-lady-ktera-mela-za-ukol-postavit-na-nohy-nemocneho-muze-evropy.html

https://www.cdk.cz/pribeh-margaret-thatcherove

Margaret Thatcherová z lidské stránky: Protiklad královny i žena, která litovala - Deník.cz

Falklandy – Wikipedie

Dějiny Británie, Kenneth O. Morgan a kol., Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1999

Autor: Jan Ziegler | čtvrtek 16.10.2025 9:31 | karma článku: 0 | přečteno: 27x

Další články autora

Jan Ziegler

Kniha dokazuje, jak křesťanství civilizačně pozvedlo české země

Přijetím křesťanství v 9. století české země uhájily svoji existenci a staly se součástí vyspělé civilizované Evropy. Kristovi vyznavači naučili naše předky číst a psát a seznámili nás s pokročilejšími technologiemi.

13.10.2025 v 9:10 | Karma: 10,40 | Přečteno: 242x | Diskuse | Kultura

Jan Ziegler

Podpora teroristů z Hamásu od studentů je skandální, musí následovat přísné tresty

Není to nic jiného než otevřená podpora zločinců nejhoršího kalibru. „Studentstvo na 28 fakultách, 14 univerzitách a jedné střední škole po celé České republice volá po přerušení akademické spolupráce se státem Izrael.“

10.10.2025 v 13:11 | Karma: 30,22 | Přečteno: 698x | Diskuse | Společnost

Jan Ziegler

Jan Baťa, generál Prchala a další ostře proti Benešovi: Chceme boj s nacistickým Německem

Obuvnický král ze Zlína razil na podzim 1938 heslo: Boj – ne kapitulace a svými články a projevy jej plně podporoval. I mnozí další volali po obraně vlasti. Zbabělý prezident Beneš však vydal Hitlerovi pohraničí bez boje.

8.10.2025 v 9:13 | Karma: 13,45 | Přečteno: 501x | Diskuse | Ostatní

Jan Ziegler

Neschopný Vidlák žebrá o peníze. Nic bych mu neposlal, ať začne makat

Mě by hanba fackovala, kdybych u lidí žebral o peníze na živobytí. Jsem holt ze staré školy a řídím se tím, že zdravý chlap si má peníze vydělávat. Podporovat takové lidi je zločinem, protože to vede akorát k lenosti.

6.10.2025 v 12:13 | Karma: 36,28 | Přečteno: 2327x | Diskuse | Společnost

Jan Ziegler

Makat se musí, volby nikomu životy nezmění

Každý se má v tom dobrém slova smyslu starat především sám o sebe. Ti, co chtějí řídit zeměkoulí, a naříkají přitom nad cenami toho a toho, jsou směšní. Já už odmítám hrát hru na menší a větší zlo, budu volit podle svého.

3.10.2025 v 11:25 | Karma: 17,56 | Přečteno: 416x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky

13. října 2025  14:18

Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho...

Dohoda o vládě: devět resortů pro ANO, SPD má i dopravu a Motoristé nové křeslo

10. října 2025  5:23,  aktualizováno  20:01

Jednání o nové vládě se přesunula do Průhonic. Předseda ANO Andrej Babiš se tam ve své restauraci...

Bývalý premiér Topolánek má rakovinu slinivky, začíná s chemoterapií

13. října 2025  18:42,  aktualizováno  22:02

Bývalý premiér Mirek Topolánek má rakovinu slinivky. S vážnou nemocí se svěřil v pondělí v podcastu...

Rošáda v budoucí vládě. Vnitro dostane Metnar, obranu asi prezidentský kandidát

9. října 2025  16:18

Personální obsazení budoucí vlády ANO, SPD a Motoristů se finalizuje. Podle informací iDNES.cz...

Bojkotujte Knihobot, je to lichva, zuří Špitálníková. Ceny tvoří AI, hájí se e-shop

9. října 2025  12:49

Koreanistka a spisovatelka Nina Špitálníková na svém Instagramu vyzvala k bojkotu internetového...

Senát schvaluje Bartoně a Smolku do Ústavního soudu, ODS i ANO je podpoří

16. října 2025  5:52,  aktualizováno  9:59

Přímý přenos Senát rozhodne o nominaci Michala Bartoně a Martina Smolka na ústavní soudce. Přijde je osobně do...

VIDEO: Signal festival rozzářil Prahu zkušebně už v předvečer, podívejte se

16. října 2025  9:53

Největší přehlídka digitální a kreativní kultury v tuzemsku, Signal Festival, rozsvítí počínaje...

Mezi Dejvickou a Nemocnicí Motol nejezdí metro A, do tunelu vběhl pes

16. října 2025  9:36,  aktualizováno  9:51

Mezi stanicemi Dejvická - Nemocnice Motol nejezdí metro linky A. Dopravní podnik hlavního města...

VIDEO: Rusové se pochlubili náletem na konvoj OSN. Legitimní cíl, tvrdí

16. října 2025  9:47

Zatímco OSN mluví o válečném zločinu, pro ruskou armádu bílé kamiony v Chersonské oblasti...

Jan Ziegler

  • Počet článků 3609
  • Celková karma 19,96
  • Průměrná čtenost 1725x
Jsem publicista, žiji v Českých Budějovicích, mám rád historii i jižní Čechy. Jsem rád za rody vladařů z Rožmberka a knížat Schwarzenberských, které mají zásluhu na zvelebení této půvabné krajiny.

Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.