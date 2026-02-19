Zdrcená Ruska: Celou výplatu dám za nájem, Putine pomoz nám
Dovolávat se pomoci Putina však v Rusku nemusí skončit dobře, jak dokazuje článek na webu aktualne.cz. Mnozí, co prosili o pomoc, dostali pokutu nebo skončili za mřížemi. Jenomže to je taková tradiční ruská mentalita ve stylu hodný car, zlí bojaři, obracet se na vládce, že jim ten dobrák vyřeší jejich problémy.
Nějaká paní z Krasnojarsku na Sibiři nyní hlásá do Kremlu, že už opravdu nemá sílu žít dál. „Obracím se k Vám Vladimíre Vladimiroviči Putine. V našem městě stojí nájem bytu 40 000 rublů. To je běžná cena 40 000 rublů pro malou rodinu. Skutečný průměrný plat v Krasnojarsku, ne podle vašich statistik, ale skutečný, je 40 000 rublů. To znamená, že dostaneme výplatu a hned ji dáme za nájem. A to ještě díky bohu, pokud jste ženatý nebo vdaná , tak druhý člověk v rodině může alespoň nějak pomoci a přinést další peníze. Koupit si byt je úplně nereálné. Hypotéky mají úrok od 20 procent ročně. To je prostě naprosto nereálné. Jen si představte, kde na to vzít takové peníze. Lidé jsou teď bezmocní. Lidé jsou vyčerpaní. Vladimire Vladimiroviči, udělejte něco. Lidé potřebují někde bydlet. Jak máme žít? My nemůžeme normálně žít ve vlastní zemi,“ naříká si mladá žena v nahrávce na účtu Fake off na sociální síti X. Docela odvážné, těžko říci, jaké to pro ní bude mít důsledky. Obávám se, že ne takové, které očekává. Vypadá to také na to, že sankce proti Rusku nejsou úplně k ničemu, jak se v Kremlu chvástají.
Plat 40 000 tisíc rublů měsíčně, což činí v přepočtu něco málo přes 10 000 Kč, fakt není na vyskakování. Ovšem mnozí. například učitelé, jsou na tom ještě hůř. Autor vynikajícího dokumentárního filmu Pan Nikdo proti Putinovi Pavel Talankin uvedl v rozhovoru s Lucii Výbornou na Radiožurnálu, že jako učitel na základní škole v uralském městě Karabaši bral před svým vynuceným odchodem z Ruska v roce 2024 plat 21 000 rublů měsíčně, v přepočtu nějakých 5700 Kč.
Rus Anton Bocharov už dříve na webu blog.idnes.cz uvedl, že v Rusku je běžné, že žáci ve školách přispívají na učitele, protože jejich měsíční platy činí kolem 10 000 rublů, tedy něco přes 3000 Kč. Nyní už tedy mají o něco víc, ale pořád to není žádné terno. Také ovšem záleží na místech, kde učitele působí, někde berou víc, jinde méně. Anton Bocharov rovněž uvádí, že jeho máma žijící v malém městě Ivanovo asi 300 kilometrů od Moskvy má za celoživotní dřinu důchod zhruba 4000 Kč a takové penze jsou v Rusku mimo Moskvu a Sankt Petěrburg běžné. I platy kolem 10 000 Kč měsíčně jsou v Putinově říši mimo hlavní centra obvyklé.
Co se týče ruských cen, jak jak je uvedeno v článku na lidovky.cz, tak je to rovněž slabé. Nominálně sice ruské ceny vypadají nádherně, jenomže je nutné jejich posouzení z hlediska kupní síly a pak už je to daleko horší. Kdybychom na tom byli jako v Rusku, pak by stály čtvrtka másla 200 korun a litr mléka 60 korun. Dokonce i benzín u nás vychází v poměru cena platy o něco málo levněji než v Rusku!
Ruský diktátor Vladimír Putin samozřejmě může zlepšit životy obyčejných Rusů. Tím, že přestane válčit na Ukrajině a peníze místo na zbrojení půjdou třeba do školství včetně zvýšení platů učitelů. V opačném případě na tom budou Rusové čím dál tím hůře a nepomohou ani sebevětší nářky směr Moskva.
