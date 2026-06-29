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Zbabělý Turek kárá prezidenta, že není chlap, sám však udal ženu za deb.la v baru

Je to takový kříženec pokrytce a směšné postavičky. Řeč je o Filipu Turkovi ze strany Motoristů, který káže vodu, přičemž sám pije víno.

Na jeho rozpolcenost upozornil autor Yeseničák na webu Medium.cz. Filip Turek známý hajlováním se vžil do role mravokárce a podle webu iDNES.cz prezidentu Pavlovi kvůli kompetenční žalobě ohledně summitu NATO vytknul, že by se měl chovat jako chlap a nesoudit se. Tak to ano.

Já bych jenom Turkovi připomněl, že v roce 1993, jak uvádí web irozhlas.cz, Petr Pavel velel jednotce české armády, která zachránila přes 50 francouzských vojáků. Budoucí prezident si počínal velmi statečně, i když měl samopal u hlavy, a jeho odvahu ocenili i Francouzi. Také za ni obdržel vysoké francouzské vyznamenání Řád Čestné legie. Obávám se, že Filip Turek, který je hrdinný tak akorát při rychlé jízdě na dálnici, by se na jeho místě totálně sesypal. On je ten poslední, kdo má co hlavu stát vybízet, aby se chovala jako chlap.

Navíc nabádá jiné k tomu, čeho se sám nedrží. Taková klasická ukázka papalášovského pokrytectví. Jak uvedl web ceska-justice.cz, Kristýna Poláčková skončila v přestupkovém řízení kvůli tomu, že před vládním zmocněncem pro Green Deal svého partnera varovala, že „je to d*bil“. Úřad městské části Praha 1 věc posuzoval jako možné ublížení na cti, nakonec ji ale minulý týden po omluvě uzavřel smírem. Jedná se o známý noční konflikt Filipa Turka v pražském baru Blue Light z října loňského roku.

Bizarní na celém sporu podle Poláčkové je, že vládní zmocněnec řeší u správního orgánu obsah výroku, který měl zaznít v soukromé komunikaci mezi ní a jejím partnerem. „Jedná se o typický případ tzv. SLAPP, což je šikanózní využití právních prostředků k umlčení kritiky ve věcech veřejného zájmu,“ uvedla advokátka Veronika Semerádová z AK Astute. Dodala, že společenská škodlivost je podle ní nulová.

Filip Turek je obyčejný zbabělec a slaboch. Udat ženu jenom proto, že o něm řekla v baru, když svému druhovi bránila v potyčce s ním, nějaká peprnější slova, je ubohé a svědčí to o Turkově zakomplexovanosti.

Ono v barech, hospodách atd. se lidé občas dostanou do ráže, pohádají se, a řeknou si i nějaká ta nepublikovatelná slova. Pak přijdou domů, vyspí se z toho, a je klid. Znám to z vlastní zkušenosti. A kdyby se soudy či přestupkové komise měly zabývat každou takovou malicherností, tak nebudou dělat nic jiného. Pokud vše zůstane ve verbální rovině a nedojde k fyzickému napadení, k čemuž ze strany Kristýny Poláčkové nedošlo, ona naopak bránila Filipa Turka před útokem svého druha, tak to nechme být a nezatěžujme zbytečně českou justici.

Zdroje:

„Měl by se chovat jako chlap,“ reagoval Turek na Pavlovu žalobu – iDNES.cz

„Buď chlap a nesuď se,“ kárá Turek prezidenta Pavla. Sám na ženu poslal advokáty za nadávku v baru - Médium.cz

„Je to debil,“ řekla o Filipovi Turkovi v baru. Úřad musel řešit omluvu a pokutu - Česká justice

Klidný i se samopalem u hlavy, vzpomíná na Petra Pavla voják, kterého zachránil v Jugoslávii | iROZHLAS - spolehlivé zprávy

Autor: Jan Ziegler | pondělí 29.6.2026 14:57 | karma článku: 15,30 | přečteno: 170x

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