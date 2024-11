Zbabělec Babiš fňuká jak stará Blažková

Tak prý je společnost rozeštvaná a nenávist neuvěřitelná, prohlásil komunista a nomenklaturní kádr Andrej Babiš. Poté, co jej dav včera vypískal na Národní třídě. Inu, obyčejný zbabělec, který má strach z lidí.

Musíme si zvykat, že žijeme v demokracii a do té patří i to, že se politikům dává někdy i ostře najevo nesouhlas. Koneckonců včera u pamětní desky se to stalo všem politikům včetně prezidenta Petra Pavla a premiéra Petra Fialy. Někteří lidé tleskali, někteří nadávali a na hlavu státu například pokřikovali zrádce. Nevím však nic o tom, že by dotčení brečeli jak malé děti a stěžovali si na nenávist ve společnosti.

Bývalý člen KSČ a nomenklaturní kádr Andrej Babiš registrovaný jako agent StB Bureš, by si měl uvědomit, že v demokracii je zvykem dávat najevo nesouhlas. Doba, kdy jsme jednotně kráčeli vstříc světlým zítřkům socialismu, už naštěstí skončila. Ano, nejvíc to včera lidí spočítali jemu, když projevy nesouhlasu u něj byli nejsilnější a lidé na něj pokřikovali „Babiše do koše.“ I razantní slovní protesty však patří ke svobodné společnosti. Na to si musí někteří jedinci zvyknout. Už to není jako za komunistů, kdy se papalášům povinně vzdával hold a provolávala sláva.

Anebo možná to nevidím správně třídně, jestliže lidé pokřikují na prezidenta Pavla zrádce, tak je to spravedlivý hněv občanů, kteří mu právem vyčítají jeho komunistickou minulost. Pokud ale někdo křičí na Babiše, že patří do koše, je to samozřejmě odporné vyvolávání nenávisti k nebohému Andrejkovi. Ostatně soudím, že ustrašení politici jako Babiš, kteří řvou jako malé děti, když jim někdo vynadá, by se měli věnovat něčemu jinému.

Jsem rád, že máme svobodu a lidé mohou bez obav řvát na politiky, co si o nich myslí. Za komunistů se za to zavíralo do vězení.

