Zástupci putinovského Ruska neměli v Osvětimi co dělat

Vzpomínky na osvobození vyhlazovacího lágru jsou o svobodě, proto letos nebyli do Osvětimi pozvání zástupci Ruské federace, která vede dobyvačnou válku proti Ukrajině a v ruských televizích zaznívají výzvy k vyhlazení Ukrajinců.

Ředitel Muzea Auschwitz-Birkenau Piotr Cywiński podle ČTK s odvoláním na agenturu Ukrinform zdůvodnil, proč zástupci Ruska nebyli pozváni na akce k 80. výročí osvobození koncentračního tábora Osvětim. „Je to výročí osvobození. Vzpomínáme na oběti, ale také slavíme svobodu. Je těžké si představit přítomnost Ruska, které zjevně nechápe hodnotu svobody. Taková přítomnost by byla cynická. Přál bych si, aby to jednou bylo opět možné, ale buďme seriózní - v příštích čtyřech měsících to určitě nebude,“ řekl Cywiński.

To jsou zlatá slova. Je pravdou, že vyhlazovací lágr v Osvětimi, ve kterém zahynulo více než 1 100 000 lidí, převážně Židů, ale i Poláků, Romů, sovětských válečných zajatců a dalších národností, osvobodila vojska 1. ukrajinského frontu Rudé armády. Nicméně jeho součástí byli i ukrajinští vojáci a Ukrajina byla na na vzpomínkových akcích zastoupena prezidentem Volodymyrem Zelenskym, který je navíc židovského původu. V Rudé armádě nebojovali jenom Rusové, ale i vojáci dalších národností tehdejšího SSSR. Jak je patrné z článku na webu fronta.cz, v lednu 1945 tvořili Rusové 61,85% a Ukrajinci 20,44% jejího početního stavu.

Nezapomínejme také na fakt, že Stalinův Sovětský svaz nebyl o mnoho méně zločineckým státem než hitlerovské Německo. Sovětští komunisté do roku 1945, kdy skončila II. světová válka, už měli na svědomí smrt mnoha milionů nevinných lidí a Rudá armáda nepřinášela svobodu, ale novou tentokrát rudou totalitu. To dokazuje též fakt, že mnozí vězni nacistických koncentračních táborů skončili po roce 1945 pro změnu v komunistických lágrech.

Současné Rusko před téměř čtyřmi lety bezdůvodně napadlo Ukrajinu a okupuje část jeho území, Ruští vojáci masakrují, vraždí civilisty a válečné zajatce, rabují, loupí a znásilňují, V ruských televizích pak lidé jako Putinův přední propagandista Vladimír Solovjov veřejně hlásají vyhlazení Ukrajinců, což se dá chápat i jako návod ke ke genocidě.

Jak už připomněl ředitel Cywiński na vzpomínkových akcích v Osvětimi se kromě připomínání obětí oslavovala svoboda a konec utrpení nevinných lidských bytostí v příšerných podmínkách nacistického vyhlazovacího lágru. Teď si položme otázku: Mají válečný zločinec a masový vrah Putin se svoji bandou právo oslavovat svobodu na osvětimských akcích, když v současné době sami vraždí nevinné lidi a upírají jim právo, aby o sobě svobodně rozhodovali? Odpověď je jasná, nemají. Koneckonců Kreml upírá toto právo i obyvatelům Ruské federace, kteří jsou zavírání do vězení a někdy i vražděni i za sebemenší nesouhlas s vládnoucím režimem.

V neposlední řadě se také jedná o to, že Rusko vystupuje k Polsku dlouhodobě nepřátelsky a agresivně, když provádí na jeho území žhářské a kybernetické útoky. A nikdo si domů nebude zvát návštěvu, která se chová k hostiteli nenávistně.

Možná však přece jenom mohli být Rusové přítomni na pietních vzpomínkách v Osvětimi. Týkalo by se to zástupců ruské opozice, kteří jsou odpůrci Kremlu a nesouhlasí s agresí proti Ukrajině. Jejich účast bych si uměl představit.

