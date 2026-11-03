Záslužné! Spolek Kapela Lipka představuje tradiční lidovou kulturu Těšínského Slezska
Takový byl letošní ročník akce „Rozmowy przi łopiykaniu barana“, kterou uspořádal spolek Kapela Lipka. Rozhovory při opékání berana: folklor, hudba a společné setkávání lidí, kterým se líbí tradice a zvyky předků. To všechno dokázala připravit gorolská folklorní skupina - Spolek Kapela Lipka.
První část projektu se uskutečnila 23. října v klubu Dziupla v Českém Těšíně. Večer odstartoval již ve 20 hodin koncertem kapely Kejmlosoban v rámci akce FOLKLOVE. Bohatý hudební program těšínského klubu vyvrcholil o dvě hodiny později vystoupením Kapely Lipka. Po oficiální koncertní části se však hudebníci rozhodně nechystali domů – následoval otevřený jam session, do kterého se postupně zapojovali další muzikanti a zpěváci. Lidové melodie, spontánní muzicírování a společný zpěv pokračovaly až do časných ranních hodin. Spontánní zábava - to je přesně ten správný způsob, jak přiblížit všem generacím lidovou kulturu.
Druhé setkání proběhlo 31. října v prostorách PZKO Jablunkov-Mazurovice a tentokrát bylo věnováno především místním tradicím. PZKO je Polský kulturně-osvětový svaz v ČR. Jedná se o hlavní organizaci polské národnostní menšiny v Česku, která působí především na Těšínsku. Zaměřuje se na udržování polského jazyka, folklóru, tradic, pořádání koncertů, divadel a vydávání polského tisku.
V rámci poznávacího workshopu „Jacki“ se účastníci seznámili s historií, zvyky a kulturním dědictvím jablunkovských Jacků. Nezůstalo však pouze u vyprávění – společně se také zpívaly tradiční písně, které byly součástí jejich každodenního života. Po skončení workshopu se setkání přirozeně proměnilo v další neformální muzikantské posezení, během něhož se hrálo, zpívalo a povídalo až do brzkých ranních hodin.
Nedílnou součástí obou setkání bylo také společné posezení a regionální gastronomie, nechyběl ani beran připravovaný na rožni. Tentokrát se organizátoři rozhodli pro vlastní receptury. Vůně pečeného masa, lidová hudba a přátelská atmosféra tak vytvořily prostředí, ve kterém se přirozeně propojovaly různé generace.
Smyslem projektu bylo ukázat, že folklor nemusí patřit pouze na jeviště. Jeho přirozeným prostředím jsou také společná setkání, během nichž se tradice předávají prostřednictvím hudby, zpěvu, vyprávění a osobních zážitků. Akce „Rozmowy przi łopiykaniu barana“ tak opět připomněla, že lidová kultura je stále živou součástí našeho regionu.
Je proto dobře, Spolek Kapela Lipka připomíná lidové tradice, které k Těšínskému regionu neodmyslitelně patří. Ten také realizoval tento projekt ve spolupráci se Sdružením „Wspólnota Polska“. Projekt byl pak spolufinancován Senátem Polské republiky v rámci péče Polonii a Poláky žijící v zahraničí v roce 2026.
Fotografie zveřejněny se souhlasem pro účely tohoto blogu.
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