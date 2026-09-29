Západ a Ukrajina nabízejí Rusku mír. Moskva jej však odmítá, chce válčit a zabíjet dál
Válečným štváčem je Rusko, nikoliv Západ a Ukrajina. Pět desítek zemí– včetně Česka a Slovenska – v deklaraci, kterou přednesli šéfka diplomacie Evropské unie Kaja Kallasová a ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha na okraj Valného shromáždění OSN v New Yorku, vyzvalo Rusko, aby přistoupilo na příměří ve válce proti Ukrajině, to jej však odmítlo. Tolik z webu seznamzpravy.cz.
Je nepochopitelné, jak někdo může vinit Západ z prohlubování války na Ukrajině? Jak je patrné, on a Ukrajina opakovaně vyzývají Rusko k mírovým jednáním. To ovšem na tyto návrhy nereaguje a naopak ruská armáda stupňuje konflikt včetně masivních útoků na civilní cíle, při kterých umírají i děti. Pokud někdo tvrdí, že za válku na Ukrajině může Západ, pouze lže a papouškuje mnohokrát vyvrácenou ruskou propagandu, za kterou by se nemusel stydět ani Goebbels.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už od své inaugurace v roce 2019 opakovaně nabízel mírová jednání. Od začátku svého zvolení se Zelenskyj pokoušel o neformální a vstřícnou politiku vůči Moskvě, z druhé strany se však nedočkal adekvátní reakce. Podařilo se mu v září 2019 dosáhnout velké výměny zajatců, v prosinci téhož roku se sešel s ruským prezidentem Putinem s cílem urovnat vztahy mezi oběma zeměmi. Ukrajinská armáda se na důkaz dobré vůle na několika místech v Donbasu jednostranně stáhla od frontové linie, aby umožnila vznik demilitarizovaného pásma.
Jenomže Volodymyr Zelenskyj nakonec pochopil, že Rusku nejde o normální vztahy s Ukrajinou, ale o její ovládnutí, takže byl přinucen přejít od vstřícných postojů k pevné ruce a poněkud razantnějším metodám, protože hrubá síla je to jediné, čemu Moskva rozumí. „Zelenského přístup k Rusku byl nerealistický, protože Rusko chtělo, aby místo dosažení kompromisu kapituloval. Ukrajina také byla vnitřně značně rozdělena, protože mír na úkor jejich ústupků v klíčových otázkách byl pro mnoho Ukrajinců nepřijatelný,“ přesně vystihl web fiia.fi.
I přesto ukrajinský prezident Zelenskyj dále nabízí mírové řešení konfliktu a nedávno podle webu tn.nova.cz představil nový tříbodový plán, který má otevřít cestu k ukončení války s Ruskem. Kyjev v něm podle švýcarského listu Blick poprvé připouští výrazné kompromisy, mimo jiné už netrvá na okamžitém stažení ruských vojsk ze všech okupovaných území. Návrh má navíc podporu Spojených států a evropských zemí. Právě proto by mohlo být pro ruského prezidenta Vladimira Putina obtížnější jednání odmítnout.
Zelenskyj s plánem přišel při příležitosti letošního ukrajinského Dne nezávislosti 24. srpna. Podle Blicku ho připravoval společně se zetěm amerického prezidenta Donalda Trumpa Jaredem Kushnerem a zvláštním americkým vyslancem Stevem Witkoffem. Na přípravách se údajně podíleli také zástupci evropských zemí.
Pravda je tedy taková, že Ukrajina a Západ nabízejí mír, Rusko jej opakovaně odmítá. Možná také proto, že Putin se bojí konce války, protože jakékoliv ústupky Ukrajině by znamenaly jeho konec a proto hodlá válčit až do tragického konce. Ukrajina tedy nemá problémy s rozumným řešením ukončení bojů, pouze logicky odmítá svoji kapitulaci.
Češi však v rusko-ukrajinském konfliktu mají jasno. CNN Prima News zveřejnila průzkum bezpečnostní instituce GLOBSEC, podle kterého téměř tři čtvrtiny 71% Čechů viní z rusko-ukrajinské války Ruskou federaci, 8% Ukrajinu a 15% Západ. Takže v naší zemi je svět ještě relativně v pořádku. Holt v každé zemi se najdou nějací ti kolaboranti.
Zdroje:
Pět desítek zemí vyzvalo Rusko, aby přistoupilo na příměří. Moskva ho odmítá - Seznam Zprávy
Zelenského změna přístupu k Rusku: Od jemného přístupu k pevné ruce - FIIA - Finský institut mezinárodních vztahů
Inaugurační projev Volodymyra Zelenského — Oficiální webové stránky prezidenta Ukrajiny
Zelenskyj se ujal funkce ukrajinského prezidenta a hned rozpustil parlament - iDNES.cz
Zelenskyj položil na stůl nový mírový plán. Pro Putina bude těžké ho odmítnout | TN.cz
GLOBSEC: Kdo může za válku na Ukrajině? Češi i Slováci hodnotí - CNN Prima NEWS
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