Zámek Neustupov se měnil v ruiny, nový majitel jej zachránil v poslední chvíli
Úpadek začal už po únoru 1948, kdy komunisté zámek ukradli tehdejším majitelům – hrabatům Aichelburgům. Získal jej místní národní výbor, který v něm zřídil sklad léčiv, ale o údržbu se příliš nestaral. Po listopadu 1989 zámek několikrát změnil majitele, jenomže úpadek pokračoval, až jej v roce 2020 koupil současný vlastník Michal Farník, který je rovněž prezidentem Asociace majitelů hradů a zámků.
A proč se rozhodl zrovna pro tento zámek? „Hledal jsem něco, co by bylo zhruba do dvou hodin autem od Prahy, nebylo to malé, ale ani velké, a tohle se mi zalíbilo. Navíc je v okolí pěkná krajina, Takže jsem se rozhodl pro Neustupov,“ uvedl Michal Farník.
A pak nastala neskutečně rychlá změna k lepšímu, které nemohli uvěřit ani mnozí místní. Ti si ještě před šesti lety říkali, „tak to je konec, tady se to brzy zřítí.“ Naštěstí se mýlili a zámek povstal jak onen bájný Fénix z popela.
Poměrně rychle, během pěti let se neustupovský zámek, postavený na místě původní gotické tvrze, zásluhou náročné rekonstrukce dostal do své bývalé krásy. Ostatně lidé se o tom mohou sami přesvědčit, protože tento goticko-renesanční skvost už je přístupný veřejnosti. A opravdu stojí za návštěvu. Počítá se i s jeho dalším využitím, pro svatby, kulturní a firemní akce nebo také pro filmování.
Je tu také jedna zajímavost. V areálu zámku se nachází nejstarší lípa ve Středočeském kraji stará více než 600 let. Je pojmenovaná po Kašparu Kaplíři ze Sulevic, který zde začátkem 17. století žil. Rytíř Kašpar Kaplíř ze Sulevic patřil k sedmadvaceti českým pánům, kteří byli 21. června 1621 popraveni v Praze na Staroměstském náměstí. Jeho tělo bylo pochováno v neustupovském kostele Nanebevzetí Panny Marie. Hlava pak byla mezi lety 1631 a 1632 pohřbena v Týnském chrámu, pak se ale i s ostatními ztratila neznámo kam. Podle pověsti se před odjezdem do Prahy pod touto lípou rytíř Kašpar loučil se svými přáteli a příbuznými.
Na závěr taková poněkud kacířská myšlenka. Ministerstvo kultury si neustále stěžuje, že má málo peněz. Nabízí se přitom možnost, jak by mohlo ušetřit. Ať tedy nabídne některé ze svých mnoha zámků, hradů případně dalších objektů, soukromým zájemcům. Jak je patrné v případě Neustupova, oni se dokážou o památky dobře postarat.
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