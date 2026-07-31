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Zákaz startu Rusů na MS v hokeji je správný, nemají tam co dělat

Verdikt Mezinárodní hokejové federace IIHF zní, ani v sezóně 2026/27 nesmí všechny ruské týmy včetně mládežnických startovat startovat na mistrovstvích světa a dalších mezinárodních kláních. Velmi moudré rozhodnutí.

okud Rusko neskončí s agresí proti Ukrajině, nesmí zpátky na mezinárodní sportovní scénu. Takhle to vnímá na svých facebookových stránkách Konzervativní strana, která verdikt IIHF podpořila. Za to ji chválím, a se mnou jistě i všichni slušní Češi. Jednoduše řešeno, dokud Rusko nepřestane vraždit lidi na Ukrajině, nebude hrát mezinárodní hokej, tak prosté to je. Hokejisté mohou sloužit jako vzor všem dalším mezinárodním sportovním sdružením.

Je balzámem pro duši sledovat hysterickou a nenávistnou reakci z Putinovy říše. Ten vřískot fakt baví. „Ruská reprezentace je vždycky rozdrtila, bez Ruska se jim hraje a vyhrává mnohem snáze. Je to opravdové evropské spiknutí proti naší zemi. Čisté svinstvo! Celá Rada IIHF je hromada použitých kondomů. Řekněme to takhle, mírněji. I když mám pro jejich popis vhodnější mužská slova a formulace,“ rozčiloval se bývalý ruský hokejový reprezentant Alexandr Koževnikov. Inu, Saša nám ztratil nervy a dojmy zaměňuje za fakta.

Rusko totiž po roce 1989 v hokeji nijak zvlášť nezářilo, což dokazuje počet titulů hokejových mistrů světa v letech 1989 – 2021, Kanada 8, Švédsko 7, ČR 6 a teprve pak Rusko 5. A jak dopadla ruská reprezentace na jedenácti šampionátech v letech 2010 – 2021, přičemž v roce 2020 se MS nekonalo kvůli covidu. Také nic moc, 2x zlato, 2x stříbro, 3x bronz a 4x bez medaile. Naposledy v roce 2021 v Lotyšsku po hlavičkou Ruského olympijského výboru (ROV) skončili Rusové na 5. místě, protože kvůli státem řízenému dopingu nemohli startovat pod svoji vlajkou a hymnou. Nechápu tedy o co Koževnikovi jde, proč hlásá takové nesmysly. Je ale pravdou, že hněv někdy zatemňuje mozek a to byl zřejmě i tento případ.

Koževnikov a spol. si musí také uvědomit, že v nevyprovokované válce zahynulo vinou ruské agrese už na 700 ukrajinských sportovců. Pokud chtějí ruští hokejisté a další sportovci startovat v mezinárodních soutěžích, je jen jedno řešení. Kreml musí okamžitě ukončit válku na Ukrajině. Jiné cesty není. Mně osobně však Rusové na mezinárodní sportovní scéně vůbec nechybí.

Zdroje:

Evropské spiknutí! Rusové reagují na zákaz od IIHF - iDNES.cz

https://www.facebook.com/konzervativnistrana

Autor: Jan Ziegler | pátek 31.7.2026 15:24 | karma článku: 0 | přečteno: 9x

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Jsem publicista, žiji v Českých Budějovicích, mám rád historii i jižní Čechy. Jsem rád za rody vladařů z Rožmberka a knížat Schwarzenberských, které mají zásluhu na zvelebení této půvabné krajiny.

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