Zákaz startu Rusů na MS v hokeji je správný, nemají tam co dělat
okud Rusko neskončí s agresí proti Ukrajině, nesmí zpátky na mezinárodní sportovní scénu. Takhle to vnímá na svých facebookových stránkách Konzervativní strana, která verdikt IIHF podpořila. Za to ji chválím, a se mnou jistě i všichni slušní Češi. Jednoduše řešeno, dokud Rusko nepřestane vraždit lidi na Ukrajině, nebude hrát mezinárodní hokej, tak prosté to je. Hokejisté mohou sloužit jako vzor všem dalším mezinárodním sportovním sdružením.
Je balzámem pro duši sledovat hysterickou a nenávistnou reakci z Putinovy říše. Ten vřískot fakt baví. „Ruská reprezentace je vždycky rozdrtila, bez Ruska se jim hraje a vyhrává mnohem snáze. Je to opravdové evropské spiknutí proti naší zemi. Čisté svinstvo! Celá Rada IIHF je hromada použitých kondomů. Řekněme to takhle, mírněji. I když mám pro jejich popis vhodnější mužská slova a formulace,“ rozčiloval se bývalý ruský hokejový reprezentant Alexandr Koževnikov. Inu, Saša nám ztratil nervy a dojmy zaměňuje za fakta.
Rusko totiž po roce 1989 v hokeji nijak zvlášť nezářilo, což dokazuje počet titulů hokejových mistrů světa v letech 1989 – 2021, Kanada 8, Švédsko 7, ČR 6 a teprve pak Rusko 5. A jak dopadla ruská reprezentace na jedenácti šampionátech v letech 2010 – 2021, přičemž v roce 2020 se MS nekonalo kvůli covidu. Také nic moc, 2x zlato, 2x stříbro, 3x bronz a 4x bez medaile. Naposledy v roce 2021 v Lotyšsku po hlavičkou Ruského olympijského výboru (ROV) skončili Rusové na 5. místě, protože kvůli státem řízenému dopingu nemohli startovat pod svoji vlajkou a hymnou. Nechápu tedy o co Koževnikovi jde, proč hlásá takové nesmysly. Je ale pravdou, že hněv někdy zatemňuje mozek a to byl zřejmě i tento případ.
Koževnikov a spol. si musí také uvědomit, že v nevyprovokované válce zahynulo vinou ruské agrese už na 700 ukrajinských sportovců. Pokud chtějí ruští hokejisté a další sportovci startovat v mezinárodních soutěžích, je jen jedno řešení. Kreml musí okamžitě ukončit válku na Ukrajině. Jiné cesty není. Mně osobně však Rusové na mezinárodní sportovní scéně vůbec nechybí.
Zdroje:
Evropské spiknutí! Rusové reagují na zákaz od IIHF - iDNES.cz
Jan Ziegler
Cesta Tomia Okamury do Číny, jeden velký propadák
Byl to výlet placený daňovými poplatníky. Řeč je o cestě předsedy dolní parlamentní komory do Číny. Dala by se v duchu ruských tradic zhodnotit asi takto, mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždy, tedy katastrofálně.
Jan Ziegler
Komunisté zdevastovali Československo a zadlužili jej jeden a půl bilionem korun!
Soudruzi hlásali, že žádné dluhy nevytvořili, je to však jedna z jejich velkých lží. Naopak tím, že ČSSR do roku 1989 jejich vinou zaostávala za vyspělým Západem a oni neřešili vážné problémy, zavinili obrovské vnitřní zadlužení.
Jan Ziegler
Rusko pomáhá Palestincům falšovat historii a zapírat židovský původ Jeruzaléma
Jedná se o další nepřátelský krok Ruska vůči Izraeli. V rámci údajné archeologické spolupráci s Palestinci se Putin a spol. podílejí na šíření protižidovské nenávisti, kdežto Ukrajina Izraeli pomáhá.
Jan Ziegler
„Byla jsem hloupá, zločinné je Rusko, Ukrajina není nacistická,“ míní vlivná Američanka
Dokonalý obrat předvedla vlivná influencerka Laura Loomerová, která má blízko k Donaldu Trumpovi a konzervativnímu křídlu Republikánské strany. Dříve stála na straně Ruska, ale teď fotografuje a natáčí videa na Ukrajině.
Jan Ziegler
Rozpad Československa v roce 1992 byl nevyhnutelný a správný
Nebylo rozumné dále udržovat při životě stát, o jehož budoucnosti měli Češi a Slováci rozdílně představy. A tak přišlo na řadu jediné rozumné řešení, vznik samostatných států - České republiky a Slovenské republiky.
|Další články autora
Proč jsme unavení, i když nic neděláme? Častou příčinu většina lidí přehlíží
Mnoho lidí zažívá zvláštní typ únavy. Ne tu fyzickou po sportu nebo náročném dni na nohou, ale...
Nabídky, vzkazy, varování. Co všechno si přečtete v pražských ulicích? To by jeden nevěřil
Stojíš na mým fleku! Nemusíte číst knihu, abyste se dozvěděli o městě víc, než je někdy zdrávo....
Metro D nemění jen podzemí. Na povrchu vyrostou nové čtvrti a vykoukne i dinosaurus
Pražské metro D je bezpochyby jednou z nejsledovanějších staveb současnosti. Zatímco hluboko pod...
Do Prahy míří fanoušci z celé Evropy. Odyssea zaplnila IMAX, kino přidává projekce po půlnoci
Pražský IMAX na Floře zažívá mimořádný nápor. Díky unikátní 70mm technologii je jedním z pouhých...
Utajené místo v Praze se konečně otevřelo veřejnosti. Objevte skrytý poklad u Nuseláku
Jen pár kroků od rušného Nuselského mostu se skrývá místo, které většina Pražanů míjí bez...
Moderna na místě zchátralých lázní. Blansko otevírá nový bazén za 320 milionů
Desítky let byli obyvatelé Blanska zvyklí chodit do někdejších městských lázní. Poté, co předloni...
Info.cz: Titz v kauze bitcoinů podal ústavní stížnost a žádá předběžné opatření
Advokát Kárim Titz, jeden z obviněných v bitcoinové kauze kolem Tomáše Jiřikovského, podal ústavní...
Nerozdělávejte oheň a omezte pobyt venku. Prahu a Střední Čechy sevře vedro
Na území Středočeského kraje bude od páteční půlnoci kvůli zvýšenému nebezpečí vzniku požáru...
Liberecký kraj podpoří sanaci staré ekologické zátěže na nádraží v Jesenném
Liberecký kraj podpoří sanaci staré ekologické zátěže na nádraží v Jesenném na Semilsku, kde se v...
Prodej bytu 2+kk, 54 m2, OV, Velké Losiny
1. máje, Velké Losiny, okres Šumperk
2 800 000 Kč
- Počet článků 3763
- Celková karma 16,77
- Průměrná čtenost 1675x
Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz