Zákaz startu Ruska na MS v hokeji trvá a Češi s ním v drtivé většině souhlasí

A to je dobře, nic se nezměnilo, ruská agrese proti Ukrajině trvá. Mezinárodní hokejová federace IIHF prodloužila zákaz startu Ruska a Běloruska na mezinárodních kláních do konce sezony 2025/2026.

Jelikož Mezinárodní olympijský výbor obvykle potvrzuje stanovisko IIHF, tak je téměř jisté, že se Rusové neobjeví ani na zimní olympiádě v roce 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Chápu, že je to hodně štve, ale mohou si za to sami. Nikdo jej nenutil k bezdůvodnému vpádu na Ukrajinu. Takže do doby, než tam skončí válka, mají rusáci zkrátka smůlu.

K smíchu je bývalý hokejista hokejista Pavel Bure, který podle iDNES.cz pro sport-express.ru řekl: „Tohle rozhodnutí dáme k soudu. IIHF nás bude muset přijmout zpět, úroveň mistrovství světa je bez nás výrazně nižší.“ Bože, to je ale komediant. Tak Rusko se chce odvolávat k soudu. Přitom je to Moskva, která nerespektuje soudní verdikt o stažení z Ukrajiny. Najednou jsou však mezinárodní soudy dobré. Stejně Rusove v tomto sporu nemají nejmenší šanci. Rovněž řeči o výrazně nižší úrovni mistrovství světa jsou poněkud mimo. Ruská reprezentace po roce 1989 není sborná SSSR před tímto datem. V některých letech Rusové skončili dokonce bez medaile a to se týká i mládežnických kategorií.

Ostatně u článku na webu iDNES.cz je anketa, kde se hlasující vyjadřují k prodloužení zákazu startu Ruska a Běloruska v mezinárodních soutěžích. Zatím hlasovalo necelých tři tisíce respondentů, z nichž 92% souhlasí se zákazem. Z toho mám velkou radost a Češi mne mile překvapili.

Ruský vztek je úžasný a dělá mi to dobře na duši. „IIHF je hloupá profašistická organizace. A přesně podle toho i koná,“ citují podle webu sport.cz ruská média rozzuřeného bývalého útočníka Alexandra Koževnikova, jenž se Sovětským svazem triumfoval na ZOH 1984 v Sarajevu i o čtyři roky později v Calgary. No jo, každý, kdo s nimi nesouhlasí, je podle rusáků fašista. Najdou se však i někteří poněkud reálněji uvažující Rusové, kteří správně uvedli, že Rusko nebude připuštěno ke startu na hokejových mistrovstvích do doby, než skončí válka na Ukrajině. Stačí tedy, aby taťka Putin vydal rozkaz ke stažení ruských vojsk a bude po problému.

