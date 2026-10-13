Za nestoudné urážky je třeba vyhostit ruskou velvyslankyni z České republiky
Ruská ambasadorka Ponomarjovová nedávno hrubě porušila pravidla diplomatických misí poskytnutím rozhovoru ruské státní agentuře RIA Novosti, v němž obvinila Prahu z provokací, rusofobie a podpory Ukrajiny, která je podle ní nacistická. Mimo jiné popřela ruský teroristický útok na muniční sklad ve Vrběticích, při kterém zahynuli dva čeští občané.
Velvyslankyně ale jaksi zapomněla na to, jak uvedl web novinky.cz, že nejvyšší ruské vedení vyhrožuje Západu, včetně České republiky, jadernými i konvenčními vojenskými útoky. Vznáší také požadavky týkající se členství či působení Česka v NATO, čímž zasahuje do suverénního rozhodování země.
Já jenom připomínám, že velvyslanci a vůbec všichni diplomaté jsou povinni respektovat hostitelskou zemi, její zákony a předpisy. To je stanoveno ve Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích. V článku 41 je pak jasně uvedeno, že velvyslanci se nesmí vměšovat vnitřních záležitostí hostitelského státu, to znamená do domácí politiky, voleb nebo vnitřních sporů. A tuto zásadu paní Ponomarjovová hrubě porušila, když, navíc v rozporu s pravdou, obvinila naši zemi z rusofobie a podpory nacismu a nehorázně se vměšovala do vnitřních záležitostí České republiky. Přitom, když už se bavíme o nacismu, tak nejvíc nacistických rysů v současné Evropě vykazuje putinovské Rusko.
Je dobře, že premiér Andrej Babiš se ohradil proti dalšímu tvrzení Ponomarjovové, že současná vláda zmírnila protiruskou rétoriku, když na předvolebním mítinku v Přerově podle webu irozhlas.cz prohlásil, že to určitě není pravda. Tak to má být,. Ale i ta nejsprávnější slova musí doprovázet činy, jinak jsou k ničemu. Paní ambasadorka Ponomarjovová by měla být vyhoštěna z České republiky pro chování neslučitelné s diplomatickým statusem. Síla a rázná reakce je jediné, čemu Rusko rozumí.
Ani pak nepřekvapuje mlčení SPD a komunistů ze Stačilo, PRO či Trikolory, kteří se jindy tak rádi chlubí svým vlastenectvím a obhajobou českých národních zájmů. Když však Ruska hrubě uráží naši vlast, jsou zticha. Vlastně by nás to ani překvapovat nemělo, protože jejich skutečnou vlastí je Ruská federace, jejímž zájmům trvale slouží.
Zdroje:
Ruská velvyslankyně viní Česko ze šíření rusofobie a primitivní propagandy. Ministerstvo to nekomentuje - Novinky
Ruská velvyslankyně drze obvinila Česko z primitiv... | FORUM 24
‚Není to pravda.‘ Babiš odmítl slova ruské velvyslankyně, že vláda zmírnila protiruskou rétoriku | iROZHLAS - spolehlivé zprávy
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