Z Orbánovy říše, houkající sanitka stála, aby papaláši mohli projet

Stalo se to nedávno v hlavním městě Maďarska Budapešti. Lidé ostře kritizují fakt, že sanitka se zapnutými výstražnými signály musela na příkaz policisty zastavit, aby mohla projet auta s politiky.

Video natočil podle webu Novinky.cz náhodný kolemjdoucí na jedné z křižovatek maďarského hlavního města koncem května v době konání konzervativní politické konference CPAC Hungary, kterou hostil maďarský premiér Viktor Orbán. V té koloně bylo identifikováno auto slovenského velvyslance, v němž zřejmě jel předseda slovenské vlády Robert Fico.

Pamatuji si že za neblahé rudé totality existovala auta s absolutním právem přednostní jízdy. To byly vozy veřejné bezpečnosti (tehdejší policie ). V praxi to znamenalo, že když jela kolona komunistických papalášů doprovázena policejními auty, tak všichni museli zastavit. Třeba i sanitka se zapnutými světly a houkačkami vezoucí člověka v ohrožení života do nemocnice. I ta musela čekat, až soudruzi projedou. Hodně jsme na to tenkrát nadávali.

V současné době naštěstí už tato kategorie absolutní přednosti neexistuje, jenomže v orbánovském Maďarsku, jak je patrné, je vrchnost jaksi opět rovnější. Plebs musí počkat, až projedou vyvolení, ať to stojí, co to stojí. Diskutující na sociálních sítích jsou z toho právem pobouřeni. „Doufám, že těch několik sekund, na které musela sanitka zastavit, neohrozilo život pacienta,“ uvedl na Facebooku diskutující Marti. „Měl by se někdo zeptat politiků, proč by měli mít přednost před sanitkou, která pravděpodobně převážela člověka ve vážném stavu? Čí čas je v takové situaci důležitější?“ klade si otázky János. „Zamyslel se ten policista, když zastavil houkající sanitku, že v ní mohla ležet i jeho maminka?“ přidal se Sándor.

Maďarský policista zastavil houkající sanitku, aby umožnil přejezd koloně politiků - Novinky