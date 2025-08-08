Z evropského hlediska byly zločiny nacistů a komunistů srovnatelné
Nacistické zločiny proti lidskosti není třeba dlouze představovat, jsou totiž dostatečně známé. V českých zemích to byly vypálení Lidic a dalších vesnic, represe proti civilnímu obyvatelstvu, masové popravy, holocaust atd.
Jenomže české zkušenosti nejsou přenosné do dalších zemí. Je třeba respektovat, že jinde v Evropě je tomu jinak. Sovětská okupační moc v Pobaltí postupovala stejně brutálně jako ta německá v českých zemích. V Polsku se Němci i Sověti chovali hrozně, společné mají například likvidaci polské inteligence. Nacisté zavraždili na 60 000 – 100 000 vzdělaných Poláků v rámci tzv. Inteligenzaktion, Sověti zase bez soudu zabili na 22 000 polských učitelů, právníků a lékařů, kteří tvořili jádro zajatých polských důstojníků, při katyňském masakru.
V českých zemích stačila ke krutým represím skutečnost, že dotyčný byl Žid, v Sověty okupovaném Pobaltí a Polsku pak vlastnictví několika málo políček, aby byl dotyčný prohlášen za kulaka. Německý nacistický a sovětský komunistcký teror se ve své podstatě prakticky vůbec nelišily.
Podle webu gulag.online/cs se počet Sověty deportovaných za léta 1944-1952 odhaduje na 124 tisíc v Estonsku, 136 tisíc v Lotyšsku a 245 tisíc v Litvě. Otřesné podmínky těchto deportací doložila například Litevka Malvina Pranaitieneová. „Rodiny roztrhali od sebe, děti byly odvedeny od rodičů. Spolu s dalšími ženami jsem cestovala v přecpaném dobytčáku, kde bylo pouze jedno vědro na tělesnou potřebu, pitná voda žádná. K jídlu jsme nedostávaly nic.“ Po začátku války je odvedli z vlaku a zavřeli do nějakého lágru, kde ležely na betonové podlaze zesláblé bez jídla a nakonec se nemohly ani hýbat. Nelze se tedy divit, že ony ženy 29. června uvítaly německé vojáky jako osvoboditele. Nutno říct, že Němci - vojáci Wehrmachtu se k nim zachovali lidsky, dali jim najíst a nechali je prohlédnout a ošetřit lékařem
Většina deportovaných z Estonska (a také dalších zemí) z roku 1949 byly ženy (49,4%) a děti (29,8%) . Nejmladší deportované osobě byl méně než jeden rok; nejstarší bylo 95 let. V deportačním vlaku se narodily nejméně dvě děti. Existuje také svědectví o čtyřech dětech deportovaných na Sibiř z Rakvere bez jejich rodičů poté, co byly dva dny drženy jako rukojmí ve snaze zatknout jejich rodiče.
Rudou brutalitu zažila Lotyška Dzidra Meldere, která v řadách lotyšských partyzanů nazývaných v celém Pobaltí Lesní bratři bojovala proti sovětské okupaci své vlasti. Dne 11. března 1949 byl Laimonis (její manžel) zabit a Dzidra byla během zatčení zraněna na pravé ruce. Dzidra byla uvězněna v Rize, v ústředí NKVD zvaném Stūra māja (Rohový dům). Popisuje hrozné podmínky a brutální mučení během výslechu. Vyšetřovatelé ji surově bili, bez ohledu na to, že byla těhotná a čekala druhé dítě.
Rovněž na Sověty dobytém a okupovaném území východního Polska v roce 1939 docházelo k obrovským zvěrstvům. V sovětských věznicích bývalo běžné mučení, které mělo podobu hodně drastických forem. Například ve městě Bóbrka mučitelé polévali vězně vařící vodou, v Peremyšlany uřezali nebohým obětem genitálie, nosy, uši i prsty a vydloubali jim oči. Sociolog Tadeusz Piotrowski ve své studii doložil, že v letech 1939–41 bylo z oblastí bývalého východního Polska deportováno téměř 1,5 milionů obyvatel.
Nelze se tedy divit, že Poláci nepovažují příchod Rudé armády za osvobození a masově odstraňují památníky, které ji připomínají. „Stále se snažíme o to, aby ve všech obcích všechny tyto pomníky byly odstraněny, nicméně uznávám, že je to silně zpožděné a že ty pomníky v polském veřejném prostoru dávno už stát neměly,“ řekl podle webu irozhlas.cz nyní už bývalý ředitel IPN (Institut národní paměti, který v Polsku mapuje nacistickou a komunistickou diktaturu) a současný prezident Karol Nawrocki. Dodal, že je důležité Polákům připomínat, že vojáci Rudé armády po porážce nacistického Německa do Polska nepřinesli osvobození, ale novou nesvobodu. Ano, i nynější hlava polského státu je antikomunisticky a antirusky zaměřena, což je mimochodem v Polsku běžné.
Nabízí se také srovnání počtu oběti. V roce 1940 mělo Estonsko kolem jednoho miliónů obyvatel a v důsledku sovětské okupace jich zahynulo na 60 000. Během německé okupace pak z cca 11 milionů Čechů a Slováků bylo v důsledku represí zabito na 360 000 lidí. Z hlediska poměru usmrcených k počtu obyvatel na obyvatel na to tom tedy bylo Estonsko hůř.
V samotném SSSR pak Alexandr Jakovlev uvádí v knize Rusko plné křížů počet zavražděných lidí za komunistických represí na 20 – 25 milionů. Neexistují snad zločiny, kterých by se nedopustili stejně nacisté a komunisté, pravda v gulazích nebyly plynové komory.
Je proto jasné, že Poláci a Pobalťané považuji vstup Rudé armády na své území za novou okupaci a nikoliv za osvobození. Dobře to vystihl v článku na webu plus.rozhlas.cz historik Luboš Švec z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. „To byla pozice druhého okupanta, který využívá strachu z okupanta prvního .“ Přesně tak, české země jako první okupovali Němci a Sověti byli vítáni jako osvoboditelé, kdežto v Pobaltí tomu bylo naopak, první přišli Sověti a teprve po nich až Němci, kteří byli vítáni jako osvoboditelé. Vzhledem k rudé hrůzovládě v letech 1940 – 1941 to vůbec nepřekvapuje.
Zdroje:
Polské úřady odstraní čtyři pomníky oslavující Rudou armádu. ‚Dávno už tu neměly stát,‘ říká historik | iROZHLAS - spolehlivé zprávy
Polsko likviduje pomníky Rudé armády, skončí ve skladu raket SSSR | EuroZprávy.cz
Sovětské represe a deportace v pobaltských státech
Nacisté vstoupili do Pobaltí jako osvoboditelé, to je zkrátka role druhého okupanta, tvrdí historik | Plus
Dějiny českých zemí, Jaroslav Pánek, Oldřich Tůma a kolektiv, Nakladatelství Karolinum, Praha 2018
Rusko plné křížů, Alexandr Jakovlev, nakladatelství Doplněk, Brno 2008
Dějiny pobaltských zemí, Luboš Švec, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1996
Polsko: Dějiny národa ve středu Evropy, Norman Davies, nakladatelství Prostor, Praha 2003
Jan Ziegler
Podle logiky soudruha Filipa mají Češi morální odpovědnost za nacistické zločiny
Podlost a hloupost. Bývalý vrchní komunista pronesl totální nesmysl, že okupované pobaltské republiky mají spoluzodpovědnost za invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa.
Jan Ziegler
Šlachtova Přísaha považuje Stačilo a SPD za pseudokoalice a chce je žalovat
Šéf hnutí Přísaha se přidá k žalobě strany Volt na účelovost předvolebních koalic se žádostí o zrušení registrací jejich volebních kandidátek. Robert Šlachta také nabádá voliče, aby volili jeho místo Maláčové ze Stačilo.
Jan Ziegler
Motoristy volit nebudu, ale některé jejich návrhy jsou rozumné
Dostaly se mi do schránky volební noviny Motoristů. V mnohém se s nimi shodnu, třeba v tom, že s Ruskem není možné vést obchodní a politická jednání po dobu trvání agresivní války proti na Ukrajině.
Jan Ziegler
Churchill plánoval vojenskou porážku Stalina, škoda, že mu to nevyšlo
Nemyslitelné neboli v anglickém originále Unthinkable, to byl název vojenské operace, při které měli západní Spojenci společně s poraženými Němci zaútočit 1. července 1945 na SSSR. Bohužel se tak nestalo.
Jan Ziegler
Vrchol absurdity: senátorka Hamplová považuje hrání v kapele za lidské právo
Jana Zwyrtek Hamplová dokázala, že toho fakt hodně nechápe, když členství v soukromém subjektu považuje za součást základních občanských práv. Neštěstím je, že se jedná o vystudovanou právničku a senátorku.
|Další články autora
A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry
Seriál Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo...
Tak vypadá vila v Praze za čtvrt miliardy. Zbavuje se jí známý podnikatel
Realitní kancelář Svoboda & Williams inzeruje na svém webu vilu z roku 1906 na pražských...
„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše
Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský...
Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud
Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě...
Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce
V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v...
Schillerová v dračí lodi i zraněný Rakušan. Nejzajímavější momentky z letní kampaně
Kampaň nezastavuje ani o prázdninách. Politici se ale musí přizpůsobit lidem, a tak vyráží na...
Aktivisté postříkali ostravskou radnici hnědou barvou, politiky viní z rasismu
Skupina lidí v noci ze čtvrtku na pátek postříkala hnědou barvou radnici ostravského obvodu...
Nemocí z klíšťat je letos nejvíc za poslední dekádu
Nemocí přenášených klíšťaty je letos do konce července zatím nejvíc za posledních deset let....
Předávkovanou ženu našli v pražském bytě, pro dealera si přišla zásahovka
Pražští kriminalisté vyřešili záhadné úmrtí narkomanky. Ženino mrtvé tělo nalezli na začátku roku...
Otestujte přírodní doplněk collalloc MIND a zvládněte náročné dny bez kofeinu
Kolotoč každodenních povinností se někdy točí příliš rychle. Víme, že zvládat práci, děti i sebe je výzva, proto hledáme testerky pro collalloc...
- Počet článků 3567
- Celková karma 18,99
- Průměrná čtenost 1737x
Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz