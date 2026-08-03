Xaver Veselý urazil židovské oběti holocaustu a klesl na úplné dno
Co se vlastně stalo tak hrozného, že Luboš Xaver Veselý zareagoval na sociální síti X jak pohřební plačka? „Říkal jsem si potom, že takhle nějak asi bylo těm lidem, kteří od Hitlera dostávali tu žlutou hvězdu. Tak jsem si říkal, takhle to asi nějak bylo. Když označili někoho, že ty prostě mezi normální lidi nepatříš.“
Nic neobvyklého. Jak je uvedeno na webu epenize.eu, Xaver přispěl částkou 3000 korun na nové album Roberta Křesťana a měl být uveden na přebalu alba jako podporovatel. Někteří členové kapely, možná i všichni, se však rozhodli dar od něj nepřijmout a peníze mu vrátit. Koneckonců lidská svoboda spočívá i v tom, nebrat dary od každého. Nikdo z nás není povinen přijímat jakékoliv dary a nebyl to první případ, kdy obdarovaný dar nepřijal. Takové věci se zkrátka dějí. Po tom, jak Xaver veřejně vystupuje, když například vulgárně urazil slovenskou herečku Magdu Vašáryovou, se nelze divit tomu tomu, že některým lidem se takové hrubé chování nelíbí, a mezi ně zřejmě patří i členové skupiny Druhá tráva. A řekli si, že s takovým člověkem nechtějí mít nic společného. To se stává, na tom není nic mimořádného.
Mimořádná a otřesná však byla Xaverova reakce, který se přirovnal k diskriminovaným Židům, kteří v éře protektorátu museli být na veřejnosti označení žlutou hvězdou. Nyní tedy dejme prostor webu holocaust.cz a připomeňme si, jaká příkoří museli Židy snášet za nacistické okupace. „Židům byl zakazován vstup do některých ulic, náměstí, parků, lesů a dalších veřejných míst...Židé nesměli navštěvovat divadla a kina, hostince a kavárny, plovárny, knihovny a další sportovní a zábavní zařízení. V městských hromadných dopravních prostředcích byli Židé omezeni na plošinu posledního vozu, na železnici nesměli používat jídelní nebo spací vozy a směli jezdit pouze nejnižší třídou, opět pouze v posledním vagónu. Měli zakázán vstup do čekáren a dalších nádražních zařízení. Byly omezeny nákupní hodiny pro Židy na dvakrát dvě hodiny denně a později pouze na dvě hodiny denně. Židům byly odebrány rozhlasové přístroje, byli omezováni v odběru potravin, nesměli chovat domácí zvířata...
V rámci tzv. arizace židovského majetku museli Židé přihlásit veškerý svůj majetek, počínaje uměleckými předměty, šperky, nemovitým majetkem, či rozhlasovými přístroji, bankovními konty a pojistkami konče. S tímto majetkem nesměli volně nakládat a později byl zabaven ve prospěch Říše. Byli vyháněni ze svých bytů a museli se často po více rodinách sestěhovat do jednoho bytu.“
A ono se něco tak strašného z výše uvedeného děje Xaveru Veselému? Má snad zákaz vstupu do restaurací, do kin, do divadel, na koncerty? Sebral mu někdo jeho peníze, auto, šperky, případně domácího mazlíčka nebo zabavili jeho televizní stanici? Smí snad chodit nakupovat pouze v krátký vymezený čas? Hrozí mu, že se bude muset dostavit na seřadiště jen s nejnutnějšími věcmi a bude deportován v nelidských podmínkách do vyhlazovacích lágrů? Nacistický režim udělal z Židů občany druhé kategorie, sebral jim lidskou důstojnost a miliony z nich v rámci řízené genocidy zavraždil, jak upozorňuje Marek Wollner na webu Forum24.cz. Nic z toho ale Xaveru Veselému opravdu nehrozí.
Příšerné jsou naopak zlehčování a urážky židovských obětí holocaustu, čehož se majitel televize XTV dopustil měrou vrchovatou. Dokonce dál i přes své skandály a průšvihy dál zastává post radního České televize. A takový člověk ze sebe dělá ublíženou chudinku. Nedivil bych se tomu, kdyby po takové nehoráznosti ještě více lidí nechtělo mít s Xaverem nic společného. Mluvil jsem také s několika židovskými kamarády a ty takové nehorázné srovnání pořádně rozčílilo.
Zdroje:
Absolutní dno. Xaver se přirovnal k Židům se žlutou hvězdou
Už vím, jak bylo lidem se žlutou hvězdou. Xaver Ve... | FORUM 24
(Státní) diskriminace Židů | Holocaust
(21) Jura Háček 🇨🇿🇪🇺🇺🇦 (jirka maso :) on X: „Tuze zajímavá kauzička... Xaver přispěl tři tisíce na nové album Roberta Křesťana. To bylo dost na to, aby byl uveden na přebalu jako podporovatel. Borci v kapele si toho všimli a rozhodli se, že se jménem Xaver Veselý ale nechtějí mít nic společného, takže mu brnkli, řekli hele https://t.co/ZN84630OO3“ / X
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