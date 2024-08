Witejcie w Jabłónkowie”, aneb originální mural zdobí Jablunkov

Velice neotřelé umění vítající návštěvníky Jablunkova a přibližující kořeny zdejšího kraje. Mural zobrazuje pár v goralském kroji a pár „jablunkovských Jacků“ (muž ve vojenské uniformě s ženou) s pozadím těšínských Beskyd.

Byl vytvořen podle vzoru tvorby místního rodáka Antonína Szpyrca. Žádné bezbarvé průčelí domu, tak, jak to bývá běžné. Zásluhou spolku Kapela Lipka, který byl iniciátorem této akce, s podporou Kongresu Poláků v České republice, města Jablunkova a firmy Netis, a.s. vzniklo pozoruhodné dílo. Je to důkazem toho, že symbióza veřejného a soukromého sektoru může být užitečná a vést k pozoruhodným výsledkům. Její zásluhou vznikl v Jablunkově, na čelní stěně jednoho z domů mural vzdávající hold jeho obyvatelům a přibližující krásné Těšínské Beskydy, které stojí za návštěvu.

Především však je toto umělecké dílo oslavou významného jablunkovského rodáka Antonína Szpyrce, který se narodil 1. ledna 1950 a letos si připomínáme deset let od jeho úmrtí. Velký folklorista, historik, šiřitel tradice a regionálního jazyka! Hlásil se k polské národnosti po staletí obývající Těšínské Slezsko - celým srdcem miloval tuto zemi, z níž také čerpal inspiraci pro svá díla. Zajímal se o folklór, sbíral jablunkovskou keramiku, s obrovskou vášní fotografoval malebné uličky a nejskrytější zákoutí svého rodného města. Jeho největší vášní však bylo malování na skle. Nostalgie, vzpomínky z dětství, kultura a lidové řemeslo, pulzující životem jablunkovské ulice - to vše lze najít v jeho barevných, plných tepla a klidu, dílech. Byl člověkem plným empatie a klidu. Osobou, která nerozděluje, ale spojuje. Antonín Szpyrc byl také dlouholetým členem Polského kulturního a osvětového svazu v České republice, polsky Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Republice Czeskiej, zkratka PZKO.

A právě proto si členové kapely Lipka rozhodli formou muralu připomenout jeho výročí. Je to také upomínka folklorních tradic, které jsou na Těšínsku stále živé. Je to návrat ke kořenům, k tradicím, které stojí udržovat a zachovávat.

Mural, jehož autorem je Maciej Szymonowicz, obsahuje nápis WITEJCIE W JABŁÓNKOWIE. Není to polsky, jak se někteří jedinci domnívají, je to v nářečí tzv. po naszymu, což je místní hovorový dialekt, kterým stále ještě mluví někteří místní obyvatelé. I když gwara slaska cieszynksiego má samozřejmě původ v polštině, nejedná se o spisovný polský jazyk. Nápis v nářečí po naszymu byl zvolen proto, aby připomínal identitu zdejších lidí.

Mural patří k moderním uměleckým směrům. Jedná se o nástěnnou malbu namalovanou nebo jinak aplikovanou na stěnu, strop nebo jiný trvalý podklad. Na rozdíl od graffiti, které jsou z hlediska zákona ve velké většině případů nelegální, muralová díla mívají souhlas majitelů ploch kvůli zkrášlení. Tvůrci muralu používají moderní technologie a materiály, místo sprejování typickém pro graffiti převažuje ruční nanášení barev štětci a válečky.

Jablunkovský mural může být vzorem i pro ostatní města a obce v České republice, jak si originálně, viditelně a dlouhodobě připomenout vlastní identitu a tradice.

Fotografie zveřejněné se souhlasem vlastníků – spolku Kapela Lipka pro účely tohhoto blogu.