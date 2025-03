Vynikající Vlny změnily České lvy v tsunami

Skvělý film režiséra Jiřího Mádla demaskující komunistické zlo zazářil i na Českých lvech. Získal jich celkem šest v hlavních kategoriích a k tomu navíc Cenu filmových fanoušků.

Právem, dovedně skloubil silný příběh s kvalitním filmovým řemeslem a Vlny opět triumfovaly. Jak uvedl web filmserver.cz, v pražském Rudolfinu byly v sobotu předány po dvaatřicáté Ceny České filmové a televizní akademie Český lev. Filmem roku se staly Vlny, které obdržely i dalších pět lvů: za nejlepší režii a scénář, (oba Jiří Mádl), herce ve vedlejší roli (Stanislav Majer), herečku ve vedlejší roli (Táňa Pauhofová) a zvuk. K tomu ještě navíc získaly cenu filmových fanoušků. Jedná se o nejlepší český film za posledních x let. To potvrdila i skutečnost, že v oscarové nominaci se Vlny dostaly do užšího výběru mezi 15 nejlepších zahraničních filmů.

Výborný film musí splnit dva zásadní předpoklady, silný příběh a poctivě odvedené filmové řemeslo. Jedno bez druhého nejde. Slabý děj nikoho nezaujme, a stejně tak i chabé výkony herců, špatná kamera atd. Tady se obojí povedlo, vynikající scénář, výborné výkony herců nebo skvělá kamera. Rovněž silný příběh vychází z reality doby, kdy se odehrává, tedy v roce 1968 včetně srpnové sovětské okupace.

Je v něm dokonale předvedeno brutální komunistické zlo. Hlavní hrdina filmu technik Tomáš Havlík v podání Vojtěcha Vodochodského nastoupí na konci roku 1967 do redakce Mezinárodního života Československého rozhlasu v Praze. Je však donucen drsným nátlakem, aby udával své kolegy státní bezpečnosti. Členové této komunistické tajné policie mu vyhrožovali, že jinak dají jeho mladšího bratra, kterého vychovával po smrti rodičů, do dětského domova. Tomáš Havlík podlehl, nicméně v tragických srpnových dnech se zachoval jako statečný člověk.

Nabízí se zásadní otázka, kdo je hlavním viníkem tohoto smutného příběhu a kterou tento film provokuje. Je jím onen „udavač“? Řekl bych, že odpověď není vůbec jednoduchá a často zaměňujeme oběť s viníkem. Hlavními původci zla jsou estébáci, kteří surovými způsoby vydírali lidi a nutili je k hnusným praktikám. Obávám, že jen menšina z nás by se ve stejné situaci jako Tomáš Havlík zachovala statečně a odolala brutálnímu nátlaku. Hlavními viníky jsou zločinní komunisté, kteří provozovali tyto špinavé metody, ne ti, kteří jim podlehli.

O úspěchu filmu hovoří i jeho divácká obliba. V kinech už jej navštívilo více než 900 tisíc diváků, což ho řádí z toho hlediska mezi nejúspěšnější filmy v českých kinech po roce 1989.

Jiří Mádl v rozhovoru pro novinky.cz řekl, že je rád, že se akademici při udílení Českých lvů shodli s diváky. Jistě, stává se, že vkus lidí se míjí s názory filmových odborníků. Na jimi oceňovaná díla jsou prázdná kina a naopak, ty, kterých si nevšimnou, bývají vyprodány. V tomto případě nastala mezi oběma stranami shoda a jsem za to moc rád. Pokud jste Vlny ještě neviděli, radím, běžte na ně do kina.

Zdroje

Vlny (2024) | ČSFD.cz (csfd.cz)

Český lev 2025: Filmem roku jsou Vlny - filmserver.cz

Jiří Mádl: Jsem rád, že se akademici shodli s diváky - Novinky

Vlny mají Oscara na dosah. Postoupily do užšího výběru zahraničních filmů

Bridget Jones zbláznila i české diváky, naopak Captain ...