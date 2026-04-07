Výbušniny u plynovodu v Srbsku, nepravděpodobnější je orbánovská provokace
Maďarsko nevzkvétá a podle Ekonomického deníku je pátou nejchudší zemí v Evropské unii. Země si za premiéra Viktora Orbána žije nad poměry. Dle údajů Eurostatu ke konci loňského září dluh přesáhl 75 procent HDP. Česko ve stejnou dobu bylo na 43 procentech, Polsko na 58, Rumunsko na 59 a Slovensko na 62 procentech HDP. Rozpočtový deficit v Maďarsku jen za první dva měsíce letošního roku dosáhl 2,1 bilionu forintů (132 miliard českých korun). Tedy skoro 40 procent plánovaného schodku za celý rok. Země má také vysokou inflaci a ekonomika stagnuje. Podle statistiky Transparency International je Maďarsko na celkové 84. příčce ze 182 hodnocených zemí nejzkorumpovanějším státem v Evropské unii. Není proto divu, že v seriózních průzkumech veřejného mínění opoziční strana Tisza s přehledem poráží vládnoucí Fidesz. A parlamentní volby se konají už v neděli 12. dubna.
A do toho se najednou objeví výbušniny u plynovodu v Srbsku, kterým teče plyn do Maďarska. Jak uvedl Martin Novák ve své glose na webu seznamzpravy.cz, ony dva batohy s výbušninami se měly objevit několik set metrů od plynovodu. To je hodně divné, ale pak upozornil na další fakt z dřívější doby. Teroristický útok nebo sabotáž má sílu trajektorii voleb změnit. V roce 2004 ve Španělsku měla Lidová strana premiéra José Maríi Aznara v průzkumech náskok před opozičními socialisty. Pak islamističtí teroristé spáchali děsivý útok na madridském vlakovém nádraží Atocha, při kterém zahynulo 193 lidí a volby nakonec vyhráli socialisté.
Viktor Orbán proto s největší pravděpodobností ve stavu těžkého zoufalství a strachu z volební porážky zorganizoval tuhle provokaci. Tento populista je schopen všeho, aby se udržel u moci. Jak uvedl iDNES.cz, bývalý elitní policista Bence Szabó tvrdí, že má důkazy o tom, že se maďarské tajné služby nejpozději od loňského roku snažily nezákonně dostat do informačních systémů strany Tisza.
Szabó pracoval v elitním policejním oddělení pro boj s kyberzločinem a zaměřoval se na případy dětské pornografie. Loni v červenci oddělení dostalo tip, že dva Maďaři mají v úmyslu použít skrytou kameru k natáčení pornografického materiálu s nezletilými.
Podle Szabóa policisté neodhalili nic týkající se dětské pornografie, ale ukázalo se, že podezřelými jsou dva IT specialisté napojení na Tiszu. Jednoho z nich neznámí lidé údajně nutili, aby jim pomohl napadnout počítačové systémy strany.
Bývalý policista také uvedl, že do vyšetřování neobvykle zasahovala tajná služba a jeho nadřízení mu neumožnili, aby prošetřil operaci proti opozici. To ho dovedlo k závěru, že na opoziční stranu se zaměřila zvláštní jednotka tajné služby pod přímou kontrolou ministra vnitra nebo jeho náměstka.
O případu nedávno informoval investigativní portál Direkt36. Následně dal Szabó v práci výpověď a během 24 hodin policie provedla prohlídku u něj doma. Byl také obviněn ze zneužití úřední moci.
Viktor Orbán tak zneužívá policii a tajné služby k tomu, aby se udržel u koryta. O tomto případu už se mluví jako o Orbangate. Rovněž kauza výbušniny u plynovodu se mu náramně hodí. Tomu, že by tuto akci zinscenovala Ukrajina, může věřit jen naivní prosťáček. Proboha, proč by to Ukrajinci dělali? Aby pomohli vyhrát volby svému úhlavnímu protivníkovi, který brání v pomoci jejich napadené zemi? To by museli být úplně padlí na hlavu. To je proti elementární logice a zdravému rozumu.
Takže současný maďarský premiér se jeví jako původce tohoto činu. Koneckonců, nebyla by to první taková provokace v dějinách. V srpnu 1939 Němci zinscenovali přepadení vysílačky v tehdy německých Gliwicích, což jim posloužilo jako záminka k útoku na Polsko. Sověti je napodobili o několik měsíců v listopadu při tzv. Mainilském incidentu, kdy dělostřelectvo Rudé armády vypálilo několik výstřelů na sovětskou pohraniční vesnici Mainila, z čehož bylo obviněno Finsko, a SSSR tak zdůvodnil agresi proti této severské zemi. V roce 1999 pak Vladimír Putin nechal vyhodit do povětří obytné domy v ruských městech, při čemž zemřelo 307 lidí. Ruský diktátor z činu obvinil čečenské teroristy, aby měl záminku pro vyprovokování druhé čečenské války. Historie se zkrátka opakuje.
Jan Ziegler
- Počet článků 3707
- Celková karma 16,69
- Průměrná čtenost 1693x
Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz