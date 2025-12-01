Výborně! Prezident Nawrocki se odmítl sejít s Orbánem kvůli jeho cestě do Moskvy
Polská hlava státu se chystá do Maďarska na summit prezidentů Visegrádské skupiny (V4) v Ostřihomi, kterou tvoří Polsko, Maďarsko, Česko a Slovensko, uvedl web ceskenoviny.cz. Prezident Nawrocki však tím, že se odmítl sejít s maďarským premiérem Viktorem Orbánem, vyslal důrazný vzkaz těm, kteří si myslí, že V4 bude bez problému fungovat. Nebude!
Existují značné rozpory mezi polskou vládou a polským prezidentem ohledně přístupu k Evropské unii. Karol Nawrocki také při své nedávné návštěvě Prahy na přednášce pro studenty Karlovy univerzity EU za některé její postoje kritizoval. Nicméně, co se týče putinovského Ruska, polská vládnoucí koalice a opozice mluví jedním hlasem. Pro Polsko existuje červená čára, která je nepřekročitelná a tou je vstřícnost k válkychtivému Kremlu. Premiér Orbán svoji servilní cestou do Moskvy, kdy se u Putina choval jako ponížený lokaj, tuto čáru překročil a pro polského prezidenta se stal onou pověstnou Personou non grata.
Tohle prezident Nawrocki napsal na sociální síti X k mírovým návrhům pro Ukrajinu. „Nově vznikající návrhy na ukončení ruské války proti Ukrajině musí zohlednit skutečnost, že Rusko je zemí, která dohody nedodržuje. Každý mírový plán zaměřený na ukončení války na Ukrajině zahájené Ruskou federací musí být v Kyjevě přijat. Je to Ukrajina, která se stala obětí Putinovy kriminální agrese, a rozhodující hlas v mírových jednáních musí mít Ukrajinci, s podporou Spojených států a zemí EU. Jakákoli opatření týkající se míru a bezpečnosti Evropy mohou být uzavřena pouze za účasti všech zainteresovaných stran. Cena míru nemůže být v žádném případě dosažením strategických cílů agresorem, a agresorem byla a je Ruská federace.“ Polská hlava státu se navíc u amerického prezidenta Donalda Trumpa těší značnému respektu.
Naproti tomu premiér Orbán se v záležitosti Ukrajiny chová jako poskok Moskvy, když nekriticky přejímá ruské dezinformace o Ukrajině, papouškuje Putinovy nesmysly a po Ukrajině de facto chce, aby kapitulovala. Prezident Nawrocki má k Ukrajině také výhrady. Jako původní profesí historik třeba z toho důvodu, že Kyjev odmítá uznat historickou odpovědnost za masakr Poláků za II. světové války na Volyni. Jenomže chápe, že agresivní Rusko je v současnosti nejhorším nebezpečím pro evropský mír a podle toho jedná.
Polsko je největší a nejdůležitější zemí V4. Bez něho toto uskupení nemůže fungovat. A Poláci dalo jasně najevo, že v případě podlézání představitelů ostatních členských států putinovskému Rusku je vzájemná spolupráce nemyslitelná. To by si měla uvědomit i budoucí Babišova česká vláda.
Jan Ziegler
