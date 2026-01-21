Všeobecné volební právo ano, ale kdo chce volit, ať platí

Mnozí lidé se dožadují práv, ale nechtějí mít žádné povinnosti. Nelze si však pouze něco nárokovat bez zodpovědnosti a proto i právo volit by mělo nějak propojeno s osobní odpovědností.

Perfektně to vystihl Sir Winston Churchill, když prohlásil, že nejlepším argumentem proti demokracii je rozhovor s průměrným voličem. A to samé platí i pro všeobecné volební právo, které má hodně odpůrců, protože stejnou váhu má hlas jak lidí zodpovědných, tak těch, kteří nevytváří žádné hodnoty a nechají se živit druhými.

Výhrady proti proti všeobecnému volebnímu právu má i Jiří Suchý, jak ve svém článku na medium.cz uvedla Veronika Zoubková. „Ideální by bylo, což ale není technicky možný, kdyby před volbama musel každej člověk projít prověrkou politického IQ. Dostal by body: Když by byl totálně blbej, tak by dostal jeden bod, a kdyby byl naprosto v obraze a uměl se orientovat, dostal by pět bodů. A podle toho by jejich hlasy měly váhu, aby nemohli nerozumní lidé přehlasovat lidi, kteří mají jasnou hlavu,“ řekl. To jsou zajímavé myšlenky

Úplně špatný pak nebyl ani kuriální volební systém, podle kterého se v Předlitavsku volilo do říšské rady (parlamentu) do roku 1907 a do zemských sněmů až do roku 1918. Váha volebního hlasu souvisela s výší placených daní. Kdo neplatil daně, nevolil. To je vcelku správná zásada.

Koneckonců ani po zavedení všeobecného volebního práva pro volby do říšské rady nemohli volit všichni. Jak je uvedeno na webu dnyceskestatnosti.cz, z volební účasti byli vyloučeni vojáci z povolání, nesvéprávné osoby, osoby v chudinské péči a odsouzení za trestní činnost.

Volit by v principu neměli ti, kteří žijí ze státních peněz a státu nic nedávají. Já bych však navrhoval ještě jinou možnost, jak sice zachovat všeobecné volební právo, ale zároveň jej doplnit jistým prvkem vedoucím ke zodpovědnosti. Právo volit by bylo zpoplatněno a tak třeba za volby do Poslanecké sněmovny by se platilo 5000 Kč, což není nějaká převratná suma. A pokud by na to někdo neměl, měl by se zamyslet sám nad sebou. Je důležité, aby obecně práva byla doplněná povinnostmi a osobní zodpovědností. Každá společnost, která umožňuje pouze práva bez povinností, končí špatně.

Nehledě k tomu, že takový systém by přispěl i k posílení veřejných financí. Při účasti dvou a půl milionů voličů by státní kasa získala 12,5 miliardy korun, což nejsou zanedbatelné peníze.

Souhlasím ovšem s tím, že některé nápady jsou za hranou, třeba, jak je uvedeno na webu seznamzpravy.cz, možnost vzít volební právo starším lidem. A to jako proč? I mezi seniory se nachází lidé schopní a úspěšní a takovým není nutné odebírat volební právo.

Zdroje:

Dvě cesty z evoluční pasti všeobecného volebního práva | Hospodářské noviny (HN.cz)

26. ledna 1907 – Císař František Josef I. schválil zákon o všeobecném volebním právu - Kalendárium - Dny české státnosti

Odebrat volební právo starším? Vyzývat k tomu je trestné, varuje expertka - Seznam Zprávy

Všeobecné a rovné volební právo v Předlitavsku – Wikipedie

Autor: Jan Ziegler | středa 21.1.2026 8:49 | karma článku: 2,64 | přečteno: 54x

Úhradovou vyhlášku zrušme a pojišťovny ať řeší zdravotní péči přímo s poskytovateli

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch patří v nové vládě k tomu lepšímu, co v ní je, a jeho vize nejsou špatné. K nim určitě patří i návrh na zrušení tzv. úhradové vyhlášky.

Za nehody na železnici mohou lidská selhání, ale komunisté k nim výrazně přispěli

Antonín Zápotocký neblahé paměti kdysi pohrdlivě prohlásil, že železničáře může dělat každý a výsledky se brzy dostavily. Špatná personální politika a uvolnění kázně v železniční dopravě způsobily prudký nárůst drážních nehod.

Pomník rudoarmějce nebude obnoven, Rusko nemá právo vměšovat se do našich záležitostí

Teplice se rozhodly definitivně odstranit sochu rudoarmějce v Havlíčkových sadech, kterou loni v květnu někdo neznámý poškodil. Moskva z toho dostala hysterický záchvat a pokouší se nám diktovat, co smíme a nesmíme.

Už před 201 lety se ukázalo, že socialismus nutně končí krachem

Chtít prosazovat něco, co se v praxi neosvědčilo, svědčí o absenci zdravého rozumu. To se týká i socialismu a hlavně komunismu. Přitom důkaz o tom, že tyto utopické myšlenky jsou nereálné, podal už dávno Skot Robert Owen.

Pokud obce nedáte peníze, obchod vám zavřeme

Stalo se to v Adamově u Českých Budějovic, ale děje se to v celé České republice, v obcích se zavírají obchody, protože jsou prodělečné. Jestliže si je vesnice chtějí zachovat, musejí přispívat na jejich provoz.

Jan Ziegler

  • Počet článků 3664
  • Celková karma 18,16
  • Průměrná čtenost 1708x
Jsem publicista, žiji v Českých Budějovicích, mám rád historii i jižní Čechy. Jsem rád za rody vladařů z Rožmberka a knížat Schwarzenberských, které mají zásluhu na zvelebení této půvabné krajiny.

Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz

