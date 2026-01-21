Všeobecné volební právo ano, ale kdo chce volit, ať platí
Perfektně to vystihl Sir Winston Churchill, když prohlásil, že nejlepším argumentem proti demokracii je rozhovor s průměrným voličem. A to samé platí i pro všeobecné volební právo, které má hodně odpůrců, protože stejnou váhu má hlas jak lidí zodpovědných, tak těch, kteří nevytváří žádné hodnoty a nechají se živit druhými.
Výhrady proti proti všeobecnému volebnímu právu má i Jiří Suchý, jak ve svém článku na medium.cz uvedla Veronika Zoubková. „Ideální by bylo, což ale není technicky možný, kdyby před volbama musel každej člověk projít prověrkou politického IQ. Dostal by body: Když by byl totálně blbej, tak by dostal jeden bod, a kdyby byl naprosto v obraze a uměl se orientovat, dostal by pět bodů. A podle toho by jejich hlasy měly váhu, aby nemohli nerozumní lidé přehlasovat lidi, kteří mají jasnou hlavu,“ řekl. To jsou zajímavé myšlenky
Úplně špatný pak nebyl ani kuriální volební systém, podle kterého se v Předlitavsku volilo do říšské rady (parlamentu) do roku 1907 a do zemských sněmů až do roku 1918. Váha volebního hlasu souvisela s výší placených daní. Kdo neplatil daně, nevolil. To je vcelku správná zásada.
Koneckonců ani po zavedení všeobecného volebního práva pro volby do říšské rady nemohli volit všichni. Jak je uvedeno na webu dnyceskestatnosti.cz, z volební účasti byli vyloučeni vojáci z povolání, nesvéprávné osoby, osoby v chudinské péči a odsouzení za trestní činnost.
Volit by v principu neměli ti, kteří žijí ze státních peněz a státu nic nedávají. Já bych však navrhoval ještě jinou možnost, jak sice zachovat všeobecné volební právo, ale zároveň jej doplnit jistým prvkem vedoucím ke zodpovědnosti. Právo volit by bylo zpoplatněno a tak třeba za volby do Poslanecké sněmovny by se platilo 5000 Kč, což není nějaká převratná suma. A pokud by na to někdo neměl, měl by se zamyslet sám nad sebou. Je důležité, aby obecně práva byla doplněná povinnostmi a osobní zodpovědností. Každá společnost, která umožňuje pouze práva bez povinností, končí špatně.
Nehledě k tomu, že takový systém by přispěl i k posílení veřejných financí. Při účasti dvou a půl milionů voličů by státní kasa získala 12,5 miliardy korun, což nejsou zanedbatelné peníze.
Souhlasím ovšem s tím, že některé nápady jsou za hranou, třeba, jak je uvedeno na webu seznamzpravy.cz, možnost vzít volební právo starším lidem. A to jako proč? I mezi seniory se nachází lidé schopní a úspěšní a takovým není nutné odebírat volební právo.
Jan Ziegler
jan.ziegler@seznam.cz