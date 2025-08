Vrchol absurdity: senátorka Hamplová považuje hrání v kapele za lidské právo

Jana Zwyrtek Hamplová dokázala, že toho fakt hodně nechápe, když členství v soukromém subjektu považuje za součást základních občanských práv. Neštěstím je, že se jedná o vystudovanou právničku a senátorku.

Nepochopím, jak může absolventka právnické fakulty - advokátka napsat takovou totální hloupost. Rozchod Oty Klempíře, který se rozhodl kandidovat ve volbách do Poslanecké sněmovny za Motoristy, s kapelou J.A.R., je podle ní prý porušením jeho lidských práv.

„Kapela J.A.R. jednala v rozporu s ustanoveními Listiny základních práv a svobod, která je součástí našeho ústavního pořádku. Diskriminovat kohokoliv na jeho právech jen proto, že uplatňuje svá základní občanská práva, tedy kandiduje – jako jiní – do veřejné funkce, totiž není vůbec tak samozřejmé, jak se asi kapele zdá. Naopak. Je to popření základních principů demokracie v přímém přenosu. Kapela J.A.R. to bohužel právě udělala,“ napsala na sociální síti X senátorka Jana Zwyrtek Hamplová.

Původně jsem si myslel, že je to od paní senátorky vtip. Bohužel nebyl a je tragické, že byla zvolena do horní parlamentní komory, když evidentně nechápe, o čem jsou lidská práva.

Listina základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku ČR, není o tom, že by každý měl právo hrát kdekoliv. Já tedy trochu brnkám na kytaru, takže podle paní Hamplové bych se mohl klidně hlásit do skupiny Olympic s tím, že hrát u nich je mé nezadatelné právo. Nebo ženatý muž by si mohl nárokovat post kněze v římskokatolické církvi, kde existuje povinný celibát, s tím, že je to jeho lidské právo.

Tak tomu samozřejmě není. Kapely typu J.A.R jsou soukromými subjekty a jedině ony samy nebo jejich vedoucí mohou rozhodovat o tom, kdo o u nich bude či nebude hrát. To je jejich právo a nikdo cizí jim do toho nemá co mluvit. To bychom pak mohli diktovat soukromým firmám, koho smí či nesmí zaměstnat. Popřením lidských práv pana Klempíře by bylo, kdyby nesměl působit v jiných kapelách nebo si nemohl založit vlastní. A to se v jeho případě neděje. Mimochodem zákazy působení pro umělce byly typické pro totalitní komunistický režim. A to si pak herci, hudebníci a další také neškrtli nikde. Pavel Landovský, Jaroslav Hutka a mnozí jiní o tom vědí svoje.

Členové kapely to navíc vysvětlili poněkud jinak než se nám snaží namluvit paní Zwyrtek. „O vstupu Oty Klempíře do vysoké politiky se zbytek J.A.R. dozvěděl z médií, internetu a tisku. To, že si vybral Motoristy, se kterými skutečně upřímně nijak nesympatizujeme, není tím hlavním důvodem, proč jsme se museli rozejít. Kdyby si totiž vybral jakoukoli jinou politickou stranu, dopadlo by to úplně stejně. Vzhledem k tomu, že byl Oto Klempíř jedním z hlavních frontmanů naší kapely, z hodiny na hodinu jsme byli proti své vůli spojeni s konkrétním politickým subjektem, na což jsme museli reagovat“ vyjádřila se kapela J.A.R. na sociální sítí Facebook.

Kapela zkrátka nechce být obecně spojována s politikou a na to má plné právo. Jana Zwyrtek Hamplová je pak důkazem toho, že ani absolvování právnické fakulty nezaručuje přirozenou inteligenci a není patentem na rozum.

