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Vlastenectví není o fangličkaření a prázdných řečech, ale o skutcích

Jan Ziegler
A mohou to být i malé drobné skutky, které však mají velký význam. Já vyzývám všechny opravdové vlastence, aby dávali přednost kvalitním českým potravinám před těmi importovanými.

Včera jsem v jednom českobudějovickém hypermarketu kupoval cherry rajčata. Měli jich tam několik druhů, ty nejlevnější v balení 250 gramů za 39,90 Kč a stejné množství od českého farmáře za 59,90 Kč. Podíval jsem se pořádně a ty nejlacinější měly jako zemi původu uvedeno Španělsko. Nezaváhal jsem ani vteřinu a sáhl po těch českých. Nutno dodat, že ona síť hypermarketů dává velký prostor domácím produktům.

U německých a francouzských kupujících je normální, že se zeptají, jestli to maso, máslo, jablka atd jsou domácího původu a dávají jim přednost před potravinami z dovozu. Bohužel, já mám obavy, že u mnoha našich spoluobčanů, to tak nefunguje. Oni ještě vyrazit tak na nějakou tu demonstraci, kasat se, jací jsou vlastenci, vykřikovat Čechy Čechům atd. Chápu, to nic nestojí. Pak ovšem jdou a v obchodě koupí to nejlacinější, co je k mání, protože je to v akci. A potom si ještě budou stěžovat, že v obchodech jsou samé šunty. No, bodejť by nebyly, když jim dávají přednost před často kvalitnější, ale dražší domácí produkci.

Karel Havlíček Borovský blahé paměti kdysi prohlásil, „Kéž by nám Pán Bůh všeliké to vlastenčení z huby do rukou vraziti ráčil!“ Čili zkritizoval ty, kteří jen mluví o lásce k vlasti, ale nic pro ni nedělají.

Přitom i malé skutky mohou udělat hodně. Třeba to, že dám přednost dražší a kvalitnější domácí produkci před tou ze zahraničí. Pomáhám tak udržet nad vodou české, moravské a slezské farmáře, kteří by jinak zkrachovali. Když to takhle budeme dělat všichni, tak pomůžeme svým krajanům, kteří budou mít odbyt pro své kvalitní i když dražší produkty. Samozřejmě, je na každém z nás, co si koupí, nikomu nic nenařizuji, pouze doporučuji. Ale vadím mi pokrytectví těch, kteří se rozčilují nad nekvalitními potravinami a pak v obchodech koupí to nejlevnější, na co narazi a svým přístupem tak vytlačují českou kvalitu z trhu.

Autor: Jan Ziegler | pátek 2.10.2026 16:18 | karma článku: 0 | přečteno: 28x
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Jsem publicista, žiji v Českých Budějovicích, mám rád historii i jižní Čechy. Jsem rád za rody vladařů z Rožmberka a knížat Schwarzenberských, které mají zásluhu na zvelebení této půvabné krajiny.

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