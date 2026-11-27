Většina Čechů podporuje pomoc Polsku a Pobaltí v případě napadení Ruskem
„Pomoc sousednímu Polsku by podpořilo 84 procent Čechů a Češek, 69 procent by pak souhlasilo s pomocí pobaltským státům. Ukázal to průzkum agentury STEM. V posledních měsících přibývá varování domácích i zahraničních vojenských expertů či zpravodajských služeb, že by se Rusko mohlo brzy pokusit otestovat jednotu Severoatlantické aliance.“ Tolik z webu seznamzpravy.cz.
Mám z toho velkou radost. Jak na to poukázal ve svém komentáři na webu Neviditelný pes středočeský krajský zastupitel za ODS Michael Pánek, měli bychom pamatovat na Mnichovskou dohodu ze září 1938, kde převážil názor, že je třeba v zájmu míru v Evropě obětovat Československo a předat jeho pohraničí nacistickému Německu. Jak to dopadlo, není třeba dodávat.
Češi tenkrát naříkali, jak je druzí zradili a podle se k nim zachovali, když je vydali napospas Hitlerovi a jeho bandě. Moudré lidové přísloví praví, co sám nemáš rád, nečiň druhému. A tím bychom se měli řídit, Když jsme sami zažili, jak nás spojenecká Francie tenkrát zradila a v roce 1968 náš tehdejší spojenec SSSR rovnou okupoval, tak by nám takové pokrytecké chování mělo být cizí. S Polskem, Litvou, Lotyšskou a Estonskem nás pojí spojenecká smlouva v rámci NATO, takže je naší povinností těmto zemím, které jsou opakovaně terčem kybernetických žhářských a teroristických útoků a dalších ruských provokací, přijít v případě napadení na pomoc. Je jasné, že hlavním nebezpečím v je v tomto případě putinovské Rusko, které by si především v případě Pobaltí mohlo vyzkoušet soudržnost Severoatlantické aliance, například vpádem přes Litvu do Kaliningradské oblasti.
Bezmála polovina české populace (49 %) pak považuje za pravděpodobné, že Rusko v následujících měsících podnikne nějakou agresivní akci proti členským zemím NATO.
Jsem rád, že značná většina Čechů chápe, že je nutné spojencům přijít vojensky na pomoc v případě jejich přepadení. Opačný přístup, chtít pomoc pro sebe, ale upírat ji druhým, je nemorální a ubohý. Bohužel, i ten má své příznivce, naštěstí jsou však v menšině. Takovéto ubohé vypočítavé čecháčkovské sobectví nedávno předvedl Vidlák Sterzik, když se opřel do premiéra Babiše, který prohlásil, že v případě napadení pošleme do Pobaltí dvě vojenské brigády. Trvale jej také provozují Tomio Okamura se svoji SPD a Jindřich Rajchl s pidistranou PRO, kteří otevřeně sympatizují s ruskými agresory na Ukrajině.
Zdroje:
POSTOJ:Češi si zachovali zdravý rozum - Neviditelný pes
Drtivá většina Čechů podporuje pomoc Polsku v případě napadení - Seznam Zprávy
Vláda se ve vztahu k Ukrajině neshodne ani na tom základním | iROZHLAS - spolehlivé zprávy
Chtěl byste, aby Rusko vypadlo z Ukrajiny? Ne, odpověděl jasně Rajchl - Novinky
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