Velká Putinova lež, ruská civilizace si prý nikoho nepodmaňovala
„Neustále nad tím přemýšlím a docházím k následující myšlence: ruská civilizace si nikdy nikoho nepodmaňovala. Umožňovala rozvíjet se jak ruskému národu, ruskému etniku, tak vytvářela podmínky pro rozvoj dalších národů a etnických skupin, které byly součástí Ruského impéria a součástí rodiny ruského státu,“ tvrdí ruský diktátor Vladimír Putin. Výrok zazněl v nově zveřejněném rozhovoru se srbským režisérem Emirem Kusturicou. Tolik z článku na webu novinky.cz.
Říkám si, proč má Putin zapotřebí tak okatě lhát, když na vyvracení jeho nesmyslů stačí opravdu málo. Stačí se podívat do seriózních historických publikací a je jasné, že lže, jako když tiskne. Původní Rusko v 16. století za cara Ivana Hrozného končilo na východě někde před Uralem a na západě u Smolensku. Byl to tento mimořádně krutý panovník, který zahájil ruské výboje. Na západě se mu příliš nedařilo. V tzv. Livonských válkách v letech 1558 - 1583, při nichž chtěl pro svoji říši získat přístup k Baltskému moři, Rusko kvůli své zaostalosti bylo na hlavu poraženo koalicí Polska, Švédska, Dánska a Řádu německých rytířů a přišlo též o přístup k Finskému zálivu. Na východě si však vedlo podstatně lépe. Rusové si podrobili Tatarský chanát s hlavním městem Kazaní, postupně ovládli celou Sibiř a zastavili se až v 18. století na Aljašce, kterou připojili k Rusku. Chování ruských obchodníků a kolonizátorů k jejím původním obyvatelům (především Aleutům, Yupikům a Tlingitům) bylo v mnoha ohledech velmi kruté. Historické záznamy z let 1741 – 1867 (tehdy Aljaška připadla USA) dokazují, že vztahy mezi Rusy a původními obyvateli se vyznačovaly vykořisťováním, násilím i kulturní asimilací, podobně jako jinde v Americe. Odpor domorodců byl tvrdě potlačován. Nejznámějším příkladem je masakr v Awa’uq v roce 1784 na ostrově Kodiak, kde ruští ozbrojenci pod vedením Grigorije Šelichova zabili stovky až tisíce domorodých Sugpiaqů.
Je pravdou, že Američané se k Indiánům v té době také chovali krutě, ale oni se jim za své zločiny omluvili a nelžou, že si nikoho nepodmaňovali.
V první polovině 19. století Rusové obsadili Kavkaz včetně Gruzie a zlikvidovali tamní nezávislé státy. V bojích o ovládnutí Kavkazu zahynulo na 8 milionů lidí - polovina celé tehdejší kavkazské populace. Některé malé národy byly téměř beze zbytku decimovány. Z kmene Šapsungů, který měl na počátku 18. století 700 tisíc lidí, bylo v 19. století „připojeno“ k Rusku jen 9 tisíc těch, kteří přežili. Kavkazské kmeny však nebyly masakrovány jen válkou, ale rovněž ruskou okupační správou záměrně vyvolanými hladomory.
Expanzí, postupující od 16. století všemi směry, se součástí ruské říše stala nejen řada národů a nárudků střední Asie, Sibiře a a Dálného východu, ale i některé vyspělé evropské národy - Poláci, Litevci, Lotyši a Estonci.
Rusifikační násilí zažily v druhé polovině 19 století Ukrajina a Polsko. V roce 1876 ruský car Alexandr II. vydal v německých lázních Bad Ems nařízení, podle kterého bylo zakázáno tisknout jakékoliv knihy v ukrajinském jazyce nebo takové dovážet ze zahraničí. Zakázány byly i ukrajinské noviny a časopisy. Folkloristické sbírky sice mohly být vydávány v ukrajinštině, ale tištěné ruskou azbukou nikoliv ukrajinským písmem. Do ukrajinštiny nesměla být překládána ani díla z cizích jazyků a bylo zakázáno ji používat jako vyučující jazyk ve školách. Původně byly také zakázány divadelní hry v ukrajinštině a pořádaní koncertů ukrajinských písní. Tato opatření byla zrušena teprve v roce 1905.
Potlačování ukrajinské identity pokračovalo také na konci dvacátých let 20.století v komunistické éře za sovětského vůdce Josifa Stalina. Ten tvrdil, že Ukrajinci a Rusové jsou jeden národ a velmi tvrdě potlačoval stoupence ukrajinských národních snah. Ukrajinští politici a intelektuálové byli zavíráni a popravováni, ukrajinské školy byly zavírány a nahrazovány ruskými, ukrajinština všeobecně potlačována ve prospěch ruštiny.
Stejně tak byly po roce 1864 utiskováni i Poláci. Do všech vyšších úřadů, soudů a policie byli dosazováni výhradně Rusové, Poláci byli ze státní správy propouštěni. Následoval zákaz polštiny a ruština se stala jediným úředním jazykem. Polština byla vyloučená ze škol, soudů i úřadů a všechny školy včetně Varšavské univerzity byly poruštěny. Polské děti měly zakázáno mluvit ve škole rodným jazykem a to i o přestávkách, za což hrozily fyzické tresty či vyloučení. Perzekuována byla i katolická církev, kterou okupanti vnímali jako oporu polského vlastenectví. Carská vláda rušila kláštery, konfiskovala církevní majetek a omezovala styk duchovenstva s Vatikánem. V roce 1875 byla na východě země násilně zrušena řeckokatolická (uniatská) církev a její věřící byli donuceni přestoupit k pravoslaví.
Ruské agrese pokračovaly i za komunistického režimu, tentokrát pod hlavičkou SSSR. A tak Sovětský svaz v roce 1940 okupoval Pobaltí a ruští bolševici se v Litvě, Lotyšsku a Estonsku chovali stejně brutálně jako němečtí nacisté v Protektorátu Čechy a Morava. Během roční sovětské okupace v letech 1940 a 1941 zavraždili ruští bolševici na 75 tisíc Litevců, další desetitisíce obyvatel této pobaltské země včetně žen a malých dětí sovětské orgány deportovaly za nelidských podmínek, stejně jako nacisté Židy, na Sibiř a do gulagů.
Pobaltské republiky Litva, Lotyšsko a Estonsko se také staly obětí násilné rusifikace. V základních školách se děti musely většinu předmětů učit v ruštině, nikoliv v litevštině, estonštině a lotyštině. Diplomové práce na univerzitách v Pobaltí musely být vypracovány v ruštině. Jak připomíná estonská spisovatelka Sofi Oksanen v knize Do stejné řeky, její estonská babička a další její krajané si často ani nemohli nakoupit v obchodech, pokud neuměli rusky, protože ruský personál s nimi odmítal mluvit v jejich zemi jejich rodným jazykem. Něco takového nezažili Češi ani za Protektorátu Čechy a Morava.
V současné době pak putinovské Rusko provádí rusifikaci okupovaných ukrajinských území, kde jsou rušeny ukrajinské školy a ukrajinština je ve veřejném prostoru potlačovaná.
Takže Putin nehorázně lže a vykládá nesmysly. Současní Rusové, tak jako Američané, Němci, Britové atd., nemohou za to, čím se provinili jejich předkové. Problémem však je, že mnoha Rusům chybí sebereflexe a obhajují neobhajitelné včetně brutálních zločinů proti lidskosti. A to je špatně.
Zdroje:
Putin: Ruská civilizace je jiná, nikdy si nikoho nepodmaňovala - Novinky
Ruská okupace Aljašky a jejich boj s americkými indiány | ARMYWEB.cz
Do stejné řeky, Sofi Oksanen, nakladatelství Odeon, Praha 2024
Dějiny Ruska, kolektiv autorů, nakladatelství Lidové noviny, Praha 1995
Dějiny Ukrajiny, kolektiv autorů, nakladatelství Lidové noviny, Praha 2015
Dějiny Ruska 20. století - díl I., Andrej Zubov (ed), nakladatelství Argo, Praha 2014
Litva v objetí velkého bratra, Jan Beneš, nakladatelství Votobia, Praha 2001,
Polsko, Norman Davies, nakladatelství Prostor, Praha 2003
Jan Ziegler
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