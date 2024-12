Vánoční přání pro pacienty, výborný nápad rakovnické nemocnice

Originálním způsobem se rozhodla rakovnická nemocnice zpestřit Vánoce pro všechny pacienty, kteří nemohou být z nějakého důvodu propuštěni domů a budou v ní muset strávit tyto nejkrásnější svátky v roce.

Je to jednoduché, nestojí to moc peněz a přece je možné tímto způsobem udělat lidem velkou radost. Vedení rakovnické nemocnice přišlo na nápad, jak zpříjemnit svým pacientům pobyt v nemocničním zařízení o vánočních svátcích. Proto prosí všechny lidi dobré vůle o dobrý skutek. Je pokaždé snahou pustit na Vánoce co nejvíce pacientů domů mezi jejich blízké, ovšem jsou i takoví, kterým to jejich zdravotní stav i při nejlepší vůli nedovoluje. A pro ty je určena tato prosba.

Nejde o mnoho. Lidé nemusí kupovat žádné drahé dárky, pacienti budou vděční za každé vánoční přání a v něm napsané vřelé povzbuzující slovo. Může být z obchodu nebo zájemci o tuto dobročinnou akci mohou zapojit svoji představivost a doma nějaké originální přání vlastnoručně vyrobit. Takovým iniciativám se žádné meze nekladou. Dárci budou mít dobrý pocit, že prospěli dobré věci. Přání mohou poslat do nemocnice poštou nebo je osobně doručit na recepci na hlavním vchodě.

Rakovnický příklad stojí za následování, radost potřebným může učinit i drobnost, která nikoho finančně nezruinuje a přesto dokáže potěšit.